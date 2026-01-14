السنغال تقصي مصر من الأمم الأفريقية وتتأهل إلى النهائي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260114/السنغال-تقصي-مصر-من-الأمم-الأفريقية-وتتأهل-إلى-النهائي-1109246206.html
السنغال تقصي مصر من الأمم الأفريقية وتتأهل إلى النهائي
السنغال تقصي مصر من الأمم الأفريقية وتتأهل إلى النهائي
سبوتنيك عربي
تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، اليوم الأربعاء، بعد فوزه على منتخب مصر في نصف النهائي، ليضمن بذلك فرصة المنافسة على لقب البطولة مجددا. 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T19:47+0000
2026-01-14T19:47+0000
مجتمع
رياضة
مصر
السنغال
العالم
العالم العربي
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109171911_0:0:2743:1543_1920x0_80_0_0_bb9b02a3fb4df3b1663e7decb3ac4303.jpg
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة المغربية، شوطا أولا متوازن حيث تبادل الفريقان الهجمات دون خطورة حقيقية على المرميين، مع محاولات من محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور، بينما سيطر لاعبو السنغال على وسط الملعب خاصة بعد خروج كاليدو كوليبالي للإصابة في الدقيقة 23.وفي الدقيقة 78، سجل ساديو ماني هدف التقدم للسنغال بعد توغل نيكولاس جاكسون داخل منطقة الجزاء، ليصنع الهدف الأول لأسود التيرانجا.وبذلك تتأهل السنغال مجدداً إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وتنتظر الفائز من مواجهة نيجيريا والمغرب، بينما تتجه مصر لخوض مباراة تحديد المركز الثالث.مصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
https://sarabic.ae/20260111/كم-ستحصل-مصر-والمغرب-والسنغال-ونيجيريا-بعد-التأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-1109119167.html
مصر
السنغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109171911_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e2c315aa82d881113fc1e8be1186a830.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, مصر, السنغال, العالم, العالم العربي, أخبار كرة القدم
رياضة, مصر, السنغال, العالم, العالم العربي, أخبار كرة القدم

السنغال تقصي مصر من الأمم الأفريقية وتتأهل إلى النهائي

19:47 GMT 14.01.2026
© AP Photoمباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2022
مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، اليوم الأربعاء، بعد فوزه على منتخب مصر في نصف النهائي، ليضمن بذلك فرصة المنافسة على لقب البطولة مجددا.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة المغربية، شوطا أولا متوازن حيث تبادل الفريقان الهجمات دون خطورة حقيقية على المرميين، مع محاولات من محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور، بينما سيطر لاعبو السنغال على وسط الملعب خاصة بعد خروج كاليدو كوليبالي للإصابة في الدقيقة 23.

مع بداية الشوط الثاني، دفع حسام حسن بتريزيجيه لتنشيط الهجوم، لكن السنغال واصل سيطرته وهدد مرمى مصر من تسديدات قوية وركلات ركنية.

كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
مجتمع
كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟
11 يناير, 10:12 GMT
وفي الدقيقة 78، سجل ساديو ماني هدف التقدم للسنغال بعد توغل نيكولاس جاكسون داخل منطقة الجزاء، ليصنع الهدف الأول لأسود التيرانجا.

حاول منتخب مصر تعديل النتيجة بإشراك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، إلا أن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف قبل أن يجري السنغال تغييرات لتأمين النتيجة.

وبذلك تتأهل السنغال مجدداً إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وتنتظر الفائز من مواجهة نيجيريا والمغرب، بينما تتجه مصر لخوض مباراة تحديد المركز الثالث.
مصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала