https://sarabic.ae/20260114/السنغال-تقصي-مصر-من-الأمم-الأفريقية-وتتأهل-إلى-النهائي-1109246206.html
السنغال تقصي مصر من الأمم الأفريقية وتتأهل إلى النهائي
سبوتنيك عربي
تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، اليوم الأربعاء، بعد فوزه على منتخب مصر في نصف النهائي، ليضمن بذلك فرصة المنافسة على لقب البطولة مجددا. 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T19:47+0000
2026-01-14T19:47+0000
2026-01-14T19:47+0000
مجتمع
رياضة
مصر
السنغال
العالم
العالم العربي
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109171911_0:0:2743:1543_1920x0_80_0_0_bb9b02a3fb4df3b1663e7decb3ac4303.jpg
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة المغربية، شوطا أولا متوازن حيث تبادل الفريقان الهجمات دون خطورة حقيقية على المرميين، مع محاولات من محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور، بينما سيطر لاعبو السنغال على وسط الملعب خاصة بعد خروج كاليدو كوليبالي للإصابة في الدقيقة 23.وفي الدقيقة 78، سجل ساديو ماني هدف التقدم للسنغال بعد توغل نيكولاس جاكسون داخل منطقة الجزاء، ليصنع الهدف الأول لأسود التيرانجا.وبذلك تتأهل السنغال مجدداً إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وتنتظر الفائز من مواجهة نيجيريا والمغرب، بينما تتجه مصر لخوض مباراة تحديد المركز الثالث.مصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
مصر
السنغال
رياضة, مصر, السنغال, العالم, العالم العربي, أخبار كرة القدم
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة المغربية، شوطا أولا متوازن حيث تبادل الفريقان الهجمات دون خطورة حقيقية على المرميين، مع محاولات من محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور، بينما سيطر لاعبو السنغال على وسط الملعب خاصة بعد خروج كاليدو كوليبالي للإصابة في الدقيقة 23.
مع بداية الشوط الثاني، دفع حسام حسن بتريزيجيه لتنشيط الهجوم، لكن السنغال واصل سيطرته وهدد مرمى مصر من تسديدات قوية وركلات ركنية.
وفي الدقيقة 78، سجل ساديو ماني هدف التقدم للسنغال بعد توغل نيكولاس جاكسون داخل منطقة الجزاء، ليصنع الهدف الأول لأسود التيرانجا.
حاول منتخب مصر تعديل النتيجة بإشراك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، إلا أن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف قبل أن يجري السنغال تغييرات لتأمين النتيجة.
وبذلك تتأهل السنغال مجدداً إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
، وتنتظر الفائز من مواجهة نيجيريا والمغرب، بينما تتجه مصر لخوض مباراة تحديد المركز الثالث.