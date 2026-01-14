https://sarabic.ae/20260114/المخابرات-العراقية-تطيح-بقيادات-إحدى-أخطر-شبكات-المافيا-الدولية-في-محافظة-السليمانية--1109220642.html
المخابرات العراقية تطيح بقيادات إحدى أخطر شبكات المافيا الدولية في محافظة السليمانية
المخابرات العراقية تطيح بقيادات إحدى أخطر شبكات المافيا الدولية في محافظة السليمانية
أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على قيادات بارزة تنتمي إلى شبكة "فوكستروت"، إحدى أخطر المنظمات الإجرامية الدولية المقرّة في... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على قيادات بارزة تنتمي إلى شبكة "فوكستروت"، إحدى أخطر المنظمات الإجرامية الدولية المقرّة في السويد، وذلك في محافظة السليمانية في إقليم كردستان.
وأوضح بيان رسمي للجهاز – تلقته وكالة
الأنباء العراقية (واع)– أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وعمليات تعقب مكثفة داخل العراق وخارجه، بالتنسيق الوثيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، وسلطات أمن إقليم كردستان، خصوصاً مديرية أمن السليمانية.
23 فبراير 2025, 17:32 GMT
وأكد البيان أن المعتقلين هم قيادات إجرامية صدرت بحقهم مذكرات قبض محلية ودولية، وهم متورطون في جرائم معقدة وعابرة للحدود في عدة دول، تشمل – وفق تقارير سابقة – تجارة المخدرات الكبيرة، تهريب الأسلحة، الاغتيالات التعاقدية، وأعمال عنف منظمة في شمال أوروبا بشكل أساسي.
وأعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي
، نهاية الشهر الماضي، ضبط 30 حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر.
19 سبتمبر 2025, 18:31 GMT
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع) عن بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكّنت مفارز جهاز المخابرات الوطني في ميناء أم قصر من ضبط (30) حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة".
وأكد البيان العراقي أنه تم استيراد هذه المواد الخطيرة من دون موافقات رسمية وخلافا لضوابط الاستيراد.
وأشار بيان المخابرات الوطنية العراقية إلى أنه "تم تنفيذ العملية بناء على أوامر قضائية وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية
وتم تسليم المواد المضبوطة أصوليا إلى الجهات المختصة".