المخابرات العراقية تطيح بقيادات إحدى أخطر شبكات المافيا الدولية في محافظة السليمانية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على قيادات بارزة تنتمي إلى شبكة "فوكستروت"، إحدى أخطر المنظمات الإجرامية الدولية المقرّة في... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على قيادات بارزة تنتمي إلى شبكة "فوكستروت"، إحدى أخطر المنظمات الإجرامية الدولية المقرّة في السويد، وذلك في محافظة السليمانية في إقليم كردستان.
وأوضح بيان رسمي للجهاز – تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)– أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وعمليات تعقب مكثفة داخل العراق وخارجه، بالتنسيق الوثيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، وسلطات أمن إقليم كردستان، خصوصاً مديرية أمن السليمانية.
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
المخابرات العراقية: توجهنا إلى سوريا برسائل واضحة بشأن التهديدات الأمنية
23 فبراير 2025, 17:32 GMT

وأكد البيان أن المعتقلين هم قيادات إجرامية صدرت بحقهم مذكرات قبض محلية ودولية، وهم متورطون في جرائم معقدة وعابرة للحدود في عدة دول، تشمل – وفق تقارير سابقة – تجارة المخدرات الكبيرة، تهريب الأسلحة، الاغتيالات التعاقدية، وأعمال عنف منظمة في شمال أوروبا بشكل أساسي.

وأعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، نهاية الشهر الماضي، ضبط 30 حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر.
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جهاز المخابرات العراقي: نقل 47 فرنسيا ينتمون لـ"داعش" من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم
19 سبتمبر 2025, 18:31 GMT
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكّنت مفارز جهاز المخابرات الوطني في ميناء أم قصر من ضبط (30) حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة".
وأكد البيان العراقي أنه تم استيراد هذه المواد الخطيرة من دون موافقات رسمية وخلافا لضوابط الاستيراد.
وأشار بيان المخابرات الوطنية العراقية إلى أنه "تم تنفيذ العملية بناء على أوامر قضائية وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وتم تسليم المواد المضبوطة أصوليا إلى الجهات المختصة".
