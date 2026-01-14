المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/المنتدى-الليبي-اليوناني-ينطلق-في-بنغازي-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-والتنمية-صور--1109230512.html
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية... صور
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي، فعاليات المنتدى الليبي اليوناني، في خطوة تعد الأولى من نوعها، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T12:40+0000
2026-01-14T12:40+0000
أخبار ليبيا اليوم
اليونان
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109229516_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_cd07110ec3fb6577e909433cca96bd54.jpg
وجاء تنظيم هذا المنتدى في أعقاب زيارة رئيس صندوق التنمية وإعادة الإعمار ليبيا إلى جمهورية اليونان، والتي بحث خلالها سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، تلتها زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى مدينة بنغازي، ما عكس رغبة متبادلة لدى الجانبين في الدفع بالعلاقات الثنائية نحو شراكات عملية ومثمرة. ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الجانبين الليبي واليوناني، تهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في إعادة إعمار المدن الليبية وتعزيز البنية التحتية. ويُنظر إلى المنتدى الليبي اليوناني باعتباره منصة مهمة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخلق فرص تعاون جديدة، بما يعكس انفتاح ليبيا على الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم مسار التنمية وإعادة الإعمار، خاصة في مدينة بنغازي والمناطق المتضررة من النزاعات السابقة.وجرت، في مقر وزارة الخارجية اليونانية في أثينا، في سبتمبر/أيلول الماضي، جلسة محادثات فنية ليبية - يونانية بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، بمشاركة خبراء من البلدين.وجاءت المباحثات ضمن زيارة العمل الرسمية التي أجراها الباعور إلى أثينا على رأس وفد من الخبراء الليبيين، حيث تبادل الجانبان اليوناني والليبي خلال جلسة المحادثات وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.وبحث الطرفان الجهود المشتركة للحد من أزمة الهجرة غير القانونية، وكذلك تبادلا الرؤى حول مسألة ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة المتعلقة بالمناطقة البحرية المتقابلة بين البلدين في شرق البحر المتوسط.وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار المباشر والعمل من خلال تعاون إيجابي مثمر يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
https://sarabic.ae/20251209/ملف-الحدود-البحرية-يعيد-التوتر-بين-ليبيا-واليونان-إلى-الواجهة-1107975156.html
https://sarabic.ae/20251024/ليبيا-واليونان-تبحثان-تنسيقا-عسكريا-للحد-من-الهجرة-غير-النظامية-وتفعيل-التعاون-المشترك-بين-البلدين-1106358705.html
https://sarabic.ae/20250829/اليونان-توجه-دعوة-مفتوحة-إلى-ليبيا-لاستئناف-المحادثات-المتوقفة-بشأن-المناطق-البحرية-1104258858.html
https://sarabic.ae/20250918/ليبيا-تجري-مباحثات-مع-اليونان-بشأن-ترسيم-الحدود-والمناطق-الاقتصادية-في-البحر-المتوسط-1104972781.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109229516_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_cf2020fb7111b5128dc9852271bb214f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, اليونان, حصري
أخبار ليبيا اليوم, اليونان, حصري

المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية... صور

12:40 GMT 14.01.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي، فعاليات المنتدى الليبي اليوناني، في خطوة تعد الأولى من نوعها، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا واليونان، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا.
ليبيا، طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
ملف الحدود البحرية يعيد التوتر بين ليبيا واليونان إلى الواجهة
9 ديسمبر 2025, 12:30 GMT
وجاء تنظيم هذا المنتدى في أعقاب زيارة رئيس صندوق التنمية وإعادة الإعمار ليبيا إلى جمهورية اليونان، والتي بحث خلالها سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، تلتها زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى مدينة بنغازي، ما عكس رغبة متبادلة لدى الجانبين في الدفع بالعلاقات الثنائية نحو شراكات عملية ومثمرة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
ويجمع المنتدى نخبة واسعة من الشركات اليونانية المتخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، من بينها البنية التحتية، والاتصالات، والإنشاءات، والبناء، إلى جانب مجالات أخرى تدخل ضمن اختصاصات صندوق التنمية وإعادة الإعمار ليبيا، بما يسهم في دعم مشاريع الإعمار وتطوير الخدمات الأساسية في البلاد.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الجانبين الليبي واليوناني، تهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في إعادة إعمار المدن الليبية وتعزيز البنية التحتية.
العاصمة اليونانية أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
ليبيا واليونان تبحثان تنسيقا عسكريا للحد من الهجرة غير النظامية وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين
24 أكتوبر 2025, 14:30 GMT
ويُنظر إلى المنتدى الليبي اليوناني باعتباره منصة مهمة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخلق فرص تعاون جديدة، بما يعكس انفتاح ليبيا على الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم مسار التنمية وإعادة الإعمار، خاصة في مدينة بنغازي والمناطق المتضررة من النزاعات السابقة.
منصة نفطية بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
اليونان توجه "دعوة مفتوحة" إلى ليبيا لاستئناف المحادثات المتوقفة بشأن المناطق البحرية
29 أغسطس 2025, 06:14 GMT
وجرت، في مقر وزارة الخارجية اليونانية في أثينا، في سبتمبر/أيلول الماضي، جلسة محادثات فنية ليبية - يونانية بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، بمشاركة خبراء من البلدين.
وأفادت بوابة الوسط بأن المحادثات من الجانب الليبي ترأسها المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الطاهر الباعور، ومن الجانب اليوناني وزير الخارجية جيورجوس غيرابتريتيس.
وجاءت المباحثات ضمن زيارة العمل الرسمية التي أجراها الباعور إلى أثينا على رأس وفد من الخبراء الليبيين، حيث تبادل الجانبان اليوناني والليبي خلال جلسة المحادثات وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
منصة نفطية بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
ليبيا تجري مباحثات مع اليونان بشأن ترسيم الحدود والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط
18 سبتمبر 2025, 06:34 GMT
وبحث الطرفان الجهود المشتركة للحد من أزمة الهجرة غير القانونية، وكذلك تبادلا الرؤى حول مسألة ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة المتعلقة بالمناطقة البحرية المتقابلة بين البلدين في شرق البحر المتوسط.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار المباشر والعمل من خلال تعاون إيجابي مثمر يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала