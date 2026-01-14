المنتدى الليبي اليوناني ينطلق في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية... صور
انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي، فعاليات المنتدى الليبي اليوناني، في خطوة تعد الأولى من نوعها، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ليبيا واليونان، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا.
وجاء تنظيم هذا المنتدى في أعقاب زيارة رئيس صندوق التنمية وإعادة الإعمار ليبيا إلى جمهورية اليونان، والتي بحث خلالها سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، تلتها زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى مدينة بنغازي، ما عكس رغبة متبادلة لدى الجانبين في الدفع بالعلاقات الثنائية نحو شراكات عملية ومثمرة.
ويجمع المنتدى نخبة واسعة من الشركات اليونانية المتخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، من بينها البنية التحتية، والاتصالات، والإنشاءات، والبناء، إلى جانب مجالات أخرى تدخل ضمن اختصاصات صندوق التنمية وإعادة الإعمار ليبيا، بما يسهم في دعم مشاريع الإعمار وتطوير الخدمات الأساسية في البلاد.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الجانبين الليبي واليوناني، تهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في إعادة إعمار المدن الليبية وتعزيز البنية التحتية.
ويُنظر إلى المنتدى الليبي اليوناني باعتباره منصة مهمة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخلق فرص تعاون جديدة، بما يعكس انفتاح ليبيا على الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم مسار التنمية وإعادة الإعمار، خاصة في مدينة بنغازي والمناطق المتضررة من النزاعات السابقة.
وجرت، في مقر وزارة الخارجية اليونانية في أثينا، في سبتمبر/أيلول الماضي، جلسة محادثات فنية ليبية - يونانية بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، بمشاركة خبراء من البلدين.
وأفادت بوابة الوسط بأن المحادثات من الجانب الليبي ترأسها المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الطاهر الباعور، ومن الجانب اليوناني وزير الخارجية جيورجوس غيرابتريتيس.
وجاءت المباحثات ضمن زيارة العمل الرسمية التي أجراها الباعور إلى أثينا على رأس وفد من الخبراء الليبيين، حيث تبادل الجانبان اليوناني والليبي خلال جلسة المحادثات وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الطرفان الجهود المشتركة للحد من أزمة الهجرة غير القانونية، وكذلك تبادلا الرؤى حول مسألة ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة المتعلقة بالمناطقة البحرية المتقابلة بين البلدين في شرق البحر المتوسط.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار المباشر والعمل من خلال تعاون إيجابي مثمر يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.