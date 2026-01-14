انهيار رافعة على قطار في تايلاند يقتل 22 شخصا على الأقل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
انهيار رافعة على قطار في تايلاند يقتل 22 شخصا على الأقل
انهيار رافعة على قطار في تايلاند يقتل 22 شخصا على الأقل
انهيار رافعة على قطار في تايلاند يقتل 22 شخصا على الأقل

04:33 GMT 14.01.2026 (تم التحديث: 05:53 GMT 14.01.2026)
انهارت رافعة على خط سكة حديد عالية السرعة قيد الإنشاء في تايلاند، اليوم الأربعاء، وسقطت على قطار ركاب مما أدى إلى خروج القطار عن مساره، وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، فيما أصيب 55 اخرون، وفقًا للسلطات المحلية.
وقال رئيس الشرطة المحلية في مقاطعة ناخون راتشاسيما، تاتشابون تشيناوونغ: "لقد قتل 22 شخصًا وأصيب أكثر من 55 آخرين".
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، فيبهات راتشاكيتبراكان، إن التقارير الاولية تشير الى ان القطار كان يقل ما مجموعه 195 راكبا وموظفا، وفقا لمخطط المقاعد.
ووقع الحادث حوالي الساعة التاسعة صباحًا على خط سكة حديد بالقرب من مجتمع بان ثانون كوت في منطقة سيخيو. وتقع المنطقة أسفل خط سكة حديد عالية السرعة بين بانكوك ونونغ خاي، الذي لا يزال قيد الإنشاء.
وكان القطار قد غادر محطة نونغ نام خون عندما سقط الهيكل، مما أدى إلى اندلاع حريق بعد وقت قصير من الاصطدام. وكان معظم ركاب القطار من الطلاب وسكان المنطقة المسافرين من مقاطعة باك تشونغ للعمل في مناطق أخرى.
وتمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة قبل أن يستخدم رجال الإنقاذ معدات قطع المعادن لتحرير الركاب المحاصرين داخل العربات المتضررة.
