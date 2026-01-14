https://sarabic.ae/20260114/انهيار-رافعة-على-قطار-في-تايلاند-يقتل-22-شخصًا-1109216084.html
انهيار رافعة على قطار في تايلاند يقتل 22 شخصا على الأقل
انهارت رافعة على خط سكة حديد عالية السرعة قيد الإنشاء في تايلاند، اليوم الأربعاء، وسقطت على قطار ركاب مما أدى إلى خروج القطار عن مساره، وأسفر الحادث عن مقتل 22... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال رئيس الشرطة المحلية في مقاطعة ناخون راتشاسيما، تاتشابون تشيناوونغ: "لقد قتل 22 شخصًا وأصيب أكثر من 55 آخرين".من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، فيبهات راتشاكيتبراكان، إن التقارير الاولية تشير الى ان القطار كان يقل ما مجموعه 195 راكبا وموظفا، وفقا لمخطط المقاعد.ووقع الحادث حوالي الساعة التاسعة صباحًا على خط سكة حديد بالقرب من مجتمع بان ثانون كوت في منطقة سيخيو. وتقع المنطقة أسفل خط سكة حديد عالية السرعة بين بانكوك ونونغ خاي، الذي لا يزال قيد الإنشاء.وكان القطار قد غادر محطة نونغ نام خون عندما سقط الهيكل، مما أدى إلى اندلاع حريق بعد وقت قصير من الاصطدام. وكان معظم ركاب القطار من الطلاب وسكان المنطقة المسافرين من مقاطعة باك تشونغ للعمل في مناطق أخرى.وتمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة قبل أن يستخدم رجال الإنقاذ معدات قطع المعادن لتحرير الركاب المحاصرين داخل العربات المتضررة.
04:33 GMT 14.01.2026 (تم التحديث: 05:53 GMT 14.01.2026)
انهارت رافعة على خط سكة حديد عالية السرعة قيد الإنشاء في تايلاند، اليوم الأربعاء، وسقطت على قطار ركاب مما أدى إلى خروج القطار عن مساره، وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، فيما أصيب 55 اخرون، وفقًا للسلطات المحلية.
وقال رئيس الشرطة المحلية في مقاطعة ناخون راتشاسيما، تاتشابون تشيناوونغ: "لقد قتل 22 شخصًا وأصيب أكثر من 55 آخرين".
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، فيبهات راتشاكيتبراكان، إن التقارير الاولية تشير الى ان القطار كان يقل ما مجموعه 195 راكبا وموظفا، وفقا لمخطط المقاعد.
ووقع الحادث حوالي الساعة التاسعة صباحًا على خط سكة حديد بالقرب من مجتمع بان ثانون كوت في منطقة سيخيو. وتقع المنطقة أسفل خط سكة حديد عالية السرعة بين بانكوك ونونغ خاي، الذي لا يزال قيد الإنشاء.
وكان القطار قد غادر محطة نونغ نام خون عندما سقط الهيكل، مما أدى إلى اندلاع حريق بعد وقت قصير من الاصطدام. وكان معظم ركاب القطار من الطلاب وسكان المنطقة المسافرين من مقاطعة باك تشونغ للعمل في مناطق أخرى.
وتمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة قبل أن يستخدم رجال الإنقاذ معدات قطع المعادن لتحرير الركاب المحاصرين داخل العربات المتضررة.