روسيا تطرح دواء محليا جديدا لعلاج السرطان

وجاء في بيان الوكالة: "خضع الدواء للتسجيل الحكومي وحصل على الموافقة للاستخدام".وأكدت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية (FMBA) أن طرح الدواء يعد حدثا هاما يفتح آفاقا لعلاج أكثر فعالية ويضمن الريادة التكنولوجية.وفي وقت سابق، صرّح ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في العاصمة الروسية موسكو، بأن فعالية اللقاح الروسي الجديد لعلاج سرطان الجلد تتجاوز 90%، وذلك بعد إجراء التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات.روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة
13:13 GMT 14.01.2026 (تم التحديث: 13:28 GMT 14.01.2026)
© Sputnik . Sergei Veniavskiy
سرطان الدم
تابعنا عبر
أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية في روسيا (FMBA) تسجيل واعتماد دواء جديد يحمل اسم "راكورس 223Ra" لعلاج السرطان، مؤكدة أن الدواء بدأ بالفعل بالوصول إلى المستشفيات.
وجاء في بيان الوكالة: "خضع الدواء للتسجيل الحكومي وحصل على الموافقة للاستخدام".

وأشارت الوكالة إلى أن استخدام الدواء بدأ بالفعل في المستشفيات، حيث طُوّر في مدينة ديميتروفغراد إقليم أوليانوفسك وهو يعتمد على النظير المشع لعنصر الراديوم-223، ويُستخدم هذا العنصر بشكل أساسي للسيطرة على النقائل العظمية، إذ يؤثر إشعاعه عليها، مما يخفف الألم لدى المرضى ويحسن جودة حياتهم.

روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
مركز "غاماليا": لقاح روسي فعال بنسبة 90% ضد سرطان الجلد
2 يناير, 23:09 GMT
وأكدت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية (FMBA) أن طرح الدواء يعد حدثا هاما يفتح آفاقا لعلاج أكثر فعالية ويضمن الريادة التكنولوجية.
وفي وقت سابق، صرّح ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في العاصمة الروسية موسكو، بأن فعالية اللقاح الروسي الجديد لعلاج سرطان الجلد تتجاوز 90%، وذلك بعد إجراء التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات.
روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة
