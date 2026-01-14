https://sarabic.ae/20260114/روسيا-تطرح-دواء-محليا-جديدا-لعلاج-السرطان-1109232377.html
روسيا تطرح دواء محليا جديدا لعلاج السرطان
وجاء في بيان الوكالة: "خضع الدواء للتسجيل الحكومي وحصل على الموافقة للاستخدام".وأكدت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية (FMBA) أن طرح الدواء يعد حدثا هاما يفتح آفاقا لعلاج أكثر فعالية ويضمن الريادة التكنولوجية.وفي وقت سابق، صرّح ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في العاصمة الروسية موسكو، بأن فعالية اللقاح الروسي الجديد لعلاج سرطان الجلد تتجاوز 90%، وذلك بعد إجراء التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات.
أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية في روسيا (FMBA) تسجيل واعتماد دواء جديد يحمل اسم "راكورس 223Ra" لعلاج السرطان، مؤكدة أن الدواء بدأ بالفعل بالوصول إلى المستشفيات.
وجاء في بيان الوكالة: "خضع الدواء للتسجيل الحكومي وحصل على الموافقة للاستخدام".
وأشارت الوكالة إلى أن استخدام الدواء بدأ بالفعل في المستشفيات، حيث طُوّر في مدينة ديميتروفغراد إقليم أوليانوفسك وهو يعتمد على النظير المشع لعنصر الراديوم-223، ويُستخدم هذا العنصر بشكل أساسي للسيطرة على النقائل العظمية، إذ يؤثر إشعاعه عليها، مما يخفف الألم لدى المرضى ويحسن جودة حياتهم.
وأكدت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية (FMBA) أن طرح الدواء يعد حدثا هاما يفتح آفاقا لعلاج أكثر فعالية ويضمن الريادة التكنولوجية.
وفي وقت سابق، صرّح ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في العاصمة الروسية موسكو
، بأن فعالية اللقاح الروسي الجديد لعلاج سرطان الجلد تتجاوز 90%، وذلك بعد إجراء التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات.