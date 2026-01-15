https://sarabic.ae/20260115/أستاذة-علوم-سياسية-غرينلاند-تحولت-إلى-أصل-استراتيجي-في-حسابات-الأمن-القومي-الأمريكي---1109267983.html

أستاذة علوم سياسية: غرينلاند تحولت إلى أصل استراتيجي في حسابات الأمن القومي الأمريكي

وأضافت أبي خليل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "كما يُدار من قبل شخصيات مقربة من ترامب، وفق منطق يجمع بين استخدام القوة الصلبة والناعمة كبديل أسرع للمسارات القانونية".وأردفت أبي خليل: "واشنطن تسعى للسيطرة على غرينلاند بهدف تقليص المسافات الجيوسياسية، وإدخال الشمال في حسابات الردع اليومي، ما يخفف الكلفة اقتصاديا ويعزز فرص الربح الأميركي في التجارة خلال المرحلة المقبلة". واعتبرت أبي خليل، أن "الدوافع الحقيقية هي أمنية وعسكرية، وتندرج في إطار صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا والصين في آن، في ظل الموقع الاستراتيجي النافذ لغرينلاند بين واشنطن وموسكو".واعتبرت أبي خليل، أن "أوروبا لا تمتلك القدرة الفعلية على مواجهة واشنطن، انما تنظر إلى ملف غرينلاند بوصفه قضية سيادة أوروبية داخلية، وترى في ما يجري تجاوزا للنفوذ الأوروبي وانتهاكا لسيادة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، ما يهدد بتحويل التحالفات من فضاءات سيادية مشتركة إلى هرم نفوذ أحادي تقوده الولايات المتحدة".

