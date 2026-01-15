https://sarabic.ae/20260115/إسقاط-34-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية--وزارة-الدفاع-1109254945.html
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية - وزارة الدفاع
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روستوف، بريانسك، فولغوغراد،...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107893965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beca02bf6490256978f985680b922008.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وكورسك وفورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107893965_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_9eb6ee52a527d1065e7d4a8418c35514.jpg
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية - وزارة الدفاع
04:47 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 04:55 GMT 15.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روستوف، بريانسك، فولغوغراد، بيلغورود، كورسك، فورونيج وبحر آزوف، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وكورسك وفورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ
.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.