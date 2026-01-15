عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية - وزارة الدفاع
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وكورسك وفورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روستوف، بريانسك، فولغوغراد، بيلغورود، كورسك، فورونيج وبحر آزوف، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وكورسك وفورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط 48 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية - وزارة الدفاع
أمس, 05:31 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
