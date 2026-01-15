https://sarabic.ae/20260115/ترامب-الأمن-القومي-الأمريكي-في-أقوى-حالاته-اليوم-1109289207.html
ترامب: الأمن القومي الأمريكي في أقوى حالاته اليوم
ترامب: الأمن القومي الأمريكي في أقوى حالاته اليوم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الأمن القومي الأمريكي في أقوى حالاته اليوم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة جمعت مئات المليارات من الدولارات... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T23:31+0000
2026-01-15T23:31+0000
2026-01-15T23:31+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "صدرت اليوم أرقام مالية رائعة. لم يسبق لبلادنا أن حققت أداءً أفضل من هذا! يسألني الكثيرون عن السبب، فأجيبهم بكلمة واحدة: الرسوم الجمركية! لقد جمعنا مئات المليارات من الدولارات، مع انعدام التضخم تقريبًا".وأضاف: "لم يكن أمننا القومي أقوى مما هو عليه اليوم".وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي، داعيًا أوروبا إلى تحمّل مسؤولية دفاعها. وتُسلّط الاستراتيجية الجديدة الضوء على مشاكل الإفراط في التنظيم والهجرة الجماعية والقيود المفروضة على حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي، كما تُشير إلى وجود خلاف بين الولايات المتحدة والأوروبيين حول التوقعات غير الواقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.ووفقاً للوثيقة الأمريكية، يُعلّق الاتحاد الأوروبي آماله على استمرار الأعمال العدائية، ويدوس على المبادئ الأساسية للديمقراطية لقمع المعارضة. وتعتزم واشنطن مواجهة ذلك. وذكر موقع "بوليتيكو" أن أحد المسؤولين الأوروبيين كان غاضبًا بشدة خلال مناقشة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة.وفي هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي تم تبنيها في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، تهدف إلى إظهار مكانة أوروبا وضمان عدم محاولتها جر الولايات المتحدة إلى مكائدها لتعزيز النظام الليبرالي.
https://sarabic.ae/20260102/إعلام-أمريكي-ترامب-يرفض-منح-زيلينسكي-الضمانات-الأمنية-التي-يطالب-بها--1108832907.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: الأمن القومي الأمريكي في أقوى حالاته اليوم
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الأمن القومي الأمريكي في أقوى حالاته اليوم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة جمعت مئات المليارات من الدولارات بسبب الرسوم الجمركية دون تضخم.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "صدرت اليوم أرقام مالية رائعة. لم يسبق لبلادنا أن حققت أداءً أفضل من هذا! يسألني الكثيرون عن السبب، فأجيبهم بكلمة واحدة: الرسوم الجمركية! لقد جمعنا مئات المليارات من الدولارات، مع انعدام التضخم تقريبًا".
وأضاف: "لم يكن أمننا القومي أقوى مما هو عليه اليوم".
وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي
، داعيًا أوروبا إلى تحمّل مسؤولية دفاعها. وتُسلّط الاستراتيجية الجديدة الضوء على مشاكل الإفراط في التنظيم والهجرة الجماعية والقيود المفروضة على حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي، كما تُشير إلى وجود خلاف بين الولايات المتحدة والأوروبيين حول التوقعات غير الواقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.
ووفقاً للوثيقة الأمريكية، يُعلّق الاتحاد الأوروبي آماله على استمرار الأعمال العدائية، ويدوس على المبادئ الأساسية للديمقراطية لقمع المعارضة. وتعتزم واشنطن مواجهة ذلك. وذكر موقع "بوليتيكو" أن أحد المسؤولين الأوروبيين كان غاضبًا بشدة خلال مناقشة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة.
وفي هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي تم تبنيها في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، تهدف إلى إظهار مكانة أوروبا وضمان عدم محاولتها جر الولايات المتحدة إلى مكائدها لتعزيز النظام الليبرالي.