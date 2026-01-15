https://sarabic.ae/20260115/ترامب-الأمن-القومي-الأمريكي-في-أقوى-حالاته-اليوم-1109289207.html

ترامب: الأمن القومي الأمريكي في أقوى حالاته اليوم

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الأمن القومي الأمريكي في أقوى حالاته اليوم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة جمعت مئات المليارات من الدولارات...

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "صدرت اليوم أرقام مالية رائعة. لم يسبق لبلادنا أن حققت أداءً أفضل من هذا! يسألني الكثيرون عن السبب، فأجيبهم بكلمة واحدة: الرسوم الجمركية! لقد جمعنا مئات المليارات من الدولارات، مع انعدام التضخم تقريبًا".وأضاف: "لم يكن أمننا القومي أقوى مما هو عليه اليوم".وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي، داعيًا أوروبا إلى تحمّل مسؤولية دفاعها. وتُسلّط الاستراتيجية الجديدة الضوء على مشاكل الإفراط في التنظيم والهجرة الجماعية والقيود المفروضة على حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي، كما تُشير إلى وجود خلاف بين الولايات المتحدة والأوروبيين حول التوقعات غير الواقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.ووفقاً للوثيقة الأمريكية، يُعلّق الاتحاد الأوروبي آماله على استمرار الأعمال العدائية، ويدوس على المبادئ الأساسية للديمقراطية لقمع المعارضة. وتعتزم واشنطن مواجهة ذلك. وذكر موقع "بوليتيكو" أن أحد المسؤولين الأوروبيين كان غاضبًا بشدة خلال مناقشة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة.وفي هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي تم تبنيها في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، تهدف إلى إظهار مكانة أوروبا وضمان عدم محاولتها جر الولايات المتحدة إلى مكائدها لتعزيز النظام الليبرالي.

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن