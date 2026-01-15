خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": صناعة التعدين تواجه تحديات تقنية

عربي
شدد الدكتور بندر الجعيد، أستاذ أستاذ الإعلام الاقتصادي جامعة الملك عبد العزيز، على أهمية التعاون الدولي من أجل تحقيق الاستدامة في مجال الطاقة وتعزيز التعاون الروسي السعودي في قطاعات متعددة.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش مؤتمر التعدين الدولي، اليوم الخميس، حيث تناول مستقبل أسعار الطاقة والمعادن في ظل التوترات والتحولات الحاصلة بالمنطقة.
وأكد الجعيد أن الاقتصاد العالمي يشهد تنافسا على مصادر المعادن سواء الضرورية للصناعات أو المعادن الحرجة، مشيرا إلى أن المؤتمر يركز على المعادن باعتبارها جزءا مهما من سلاسل الإمداد العالمية.
وتابع: "المؤتمر يمثل منصة تجمع جميع من لهم علاقة بقطاع التعدين من مستثمرين وشركات ومختصين وقد شهدنا اجتماعا وزاريا لمجموعة من الدول بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن البيان الختامي سيركز على ضرورة استدامة صناعة التعدين وتوفير مصادر التمويل الضرورية وتحسين المناخ الاستثماري في مجال التعدين، وقد كشف ذلك وزير الصناعة السعودي الذي أوضح أن مدة الحصول على رخصة للاستثمار في مجال التعدين هي 30 يوما فقط".
جيفري داي، الرئيس التنفيذي لشركة أماك السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" السعودية يتحدث لـ "سبوتنيك" عن التحديات التي تواجه قطاع التعدين عالميا
14:12 GMT
وتابع: "هناك تفاوت ما بين الدول، حيث أصبحت اليوم الموارد الطبيعية ضرورية لكل الصناعات في معظم الاقتصادات".
وعن سبل تحقيق الاستدامة في مجال التعدين، قال الجعيد: "أعتقد أن صناعة التعدين تجاوزت التحديات البيئية وأصبحت الآن تواجه تحديات تقنية، تتطلب بحث توظيف التقنيات وآليات التواصل بين الشركات الابتكارية وشركات التعدين".

وتابع: "الجميع يحتاج التقنيات، لكن المهم أن نوظفها لخدمة مجال التعدين، بداية من الاستكشاف وتقدير القيمة الاقتصادية، وصولا إلى تخفيف علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار في هذا المجال".

وعن التعاون بين السعودية وروسيا، التي تمتلك خبرات كبيرة في مجال التعدين والطاقة، قال إن التعاون مع روسيا والمملكة قائمة وأبرزها التنسيق في صناعة النفط والغاز عن طريق "أوبك بلس"، لكن نقل المعرفة والتجارب الروسية يمكن للشركات المحلية الاستفادة منها وكذلك الاستثمار التعديني المشترك سواء كان في روسيا أو في السعودية".
وأضاف: "هذا المؤتمر يهدف إلى كتابة قواعد لصناعة التعدين وهي صناعة قديمة جدا لكن اليوم الحاجة الماسة لها عادت من جديد".
عبد الله بن مظفر الشمراني رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتحدث لـ "سبوتنيك" عن أهداف مؤتمر التعدين الدولي
13:15 GMT
وعن توقعاته بشأن أسعار النفط والغاز ومعادن الذهب والفضة، قال بندر الجعيد: "بالنسبة لتوقعات الأسعار هناك أكثر من سيناريو، ففي أسعار النفط والغاز من المهم معرفة معدلات النمو والطلب، وحتى الآن لا يوجد على صعيد الاقتصاد العالمي أي عوامل ممكن أن تغير في حجم الإنتاج المتعلق بالنفط".
وتابع: "لكن بالنسبة لأسعار الذهب فهي تتأثر كثيرا بالتوترات الجيوسياسية، لكن أنا أتوقع أننا سنشهد ارتفاعات على سبيل المثال في أسعار الذهب مثل التي حدثت العام الماضي"، مضيفا: "كثير من التوترات خفت بشكل كبير جدا على مستوى منطقتنا وقد يكون هناك استقرار في أسعار النفط بشكل كبير جدا في ضوء معطيات الاقتصاد العالمي".
واختتمت اليوم الخميس، النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، التي انعقدت تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة.
