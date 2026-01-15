عضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني يندد بإسقاط عضويته بعد الزبيدي: "باطل دستوريا"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
عضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني يندد بإسقاط عضويته بعد الزبيدي: "باطل دستوريا"
عضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني يندد بإسقاط عضويته بعد الزبيدي: "باطل دستوريا"
عضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني يندد بإسقاط عضويته بعد الزبيدي: "باطل دستوريا"
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، إسقاط عضوية، فرج سالمين البحسني، بدعوى "إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية ومخالفته لواجباته الدستورية والقانونية،... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T17:45+0000
2026-01-15T17:45+0000
أخبار اليمن الأن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109279923_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_10f6c1e647a1d0d9b2254cd31a628c01.jpg
وجاء في قرار المجلس، أن "البحسني تحدى القرارات السيادية للمجلس وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية، ودعم إجراءات أحادية قادها، عيدروس الزبيدي"، ما اعتبر "إخلالا بالواجبات الوطنية والسيادية، بالإضافة إلى تعطيله المساعي الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحماية المدنيين".وأشار القرار أيضا إلى أن "حالة العجز الصحي الدائم للبحسني منعته من مزاولة عمله وأدى إلى الانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي في فترات حرجة، ما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار إسقاط عضويته"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وأضاف البحسني، في بيانه، أن مواقفه كانت دائما من منطلق حماية أمن واستقرار حضرموت، وضبط النفس وتغليب الحوار، مشددا على التزامه بالشرعية والدولة والسلام، ورفضه فرض أي أمر واقع على حساب الشراكة الوطنية.وكان رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، أعلن مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، إسقاط عضوية، عيدروس الزبيدي، من المجلس، متهما إياه بـ"الخيانة العظمى".يشار أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني تشكّل في نيسان/ أبريل 2022 برئاسة العليمي، وعضوية 7 أعضاء يمثلون مكونات سياسية وعسكرية بارزة في البلاد.وشهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260108/تحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن-عيدروس-الزبيدي-هرب-بحرا-إلى-أرض-الصومال-والوجهة-النهائية-إلى-أبوظبي-1109007347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109279923_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_49fe10d0d5b6f99ffac5e9050bd89011.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

عضو في مجلس القيادة الرئاسي اليمني يندد بإسقاط عضويته بعد الزبيدي: "باطل دستوريا"

17:45 GMT 15.01.2026
© AP Photo / Ahmed Yosriرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Ahmed Yosri
تابعنا عبر
أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، إسقاط عضوية، فرج سالمين البحسني، بدعوى "إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية ومخالفته لواجباته الدستورية والقانونية، واستغلال موقعه لتغطية تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل".
وجاء في قرار المجلس، أن "البحسني تحدى القرارات السيادية للمجلس وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية، ودعم إجراءات أحادية قادها، عيدروس الزبيدي"، ما اعتبر "إخلالا بالواجبات الوطنية والسيادية، بالإضافة إلى تعطيله المساعي الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحماية المدنيين".
وأشار القرار أيضا إلى أن "حالة العجز الصحي الدائم للبحسني منعته من مزاولة عمله وأدى إلى الانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي في فترات حرجة، ما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار إسقاط عضويته"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

من جانبه، اعتبر البحسني القرار "إجراء أحاديا باطلا دستوريا"، مؤكدا في بيان له على منصة "إكس" أنه "صدر دون تحقيق أو تمكينه من حق الدفاع، ومخالفا لإعلان نقل السلطة، وأن الاتهامات الموجهة إليه سياسية بحتة وتفتقر إلى الأدلة"، متهما المجلس بتحويل العملية الانتقالية إلى "أداة للإقصاء السياسي".

وأضاف البحسني، في بيانه، أن مواقفه كانت دائما من منطلق حماية أمن واستقرار حضرموت، وضبط النفس وتغليب الحوار، مشددا على التزامه بالشرعية والدولة والسلام، ورفضه فرض أي أمر واقع على حساب الشراكة الوطنية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، أعلن مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، إسقاط عضوية، عيدروس الزبيدي، من المجلس، متهما إياه بـ"الخيانة العظمى".
يشار أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني تشكّل في نيسان/ أبريل 2022 برئاسة العليمي، وعضوية 7 أعضاء يمثلون مكونات سياسية وعسكرية بارزة في البلاد.
وشهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
عيدروس الزبيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
"التحالف العربي" في اليمن: عيدروس الزبيدي هرب إلى أبوظبي عبر أقليم "أرض الصومال"
8 يناير, 03:19 GMT
وفي الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
