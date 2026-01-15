عربي
أمساليوم
بث مباشر
غانم القحطاني لـ"سبوتنيك": الوضع في دول الخليج مستقر وآمن تماما رغم التوترات الإقليمية
غانم القحطاني لـ"سبوتنيك": الوضع في دول الخليج مستقر وآمن تماما رغم التوترات الإقليمية
سبوتنيك عربي
أكد اللواء السعودي المتقاعد، غانم القحطاني، أن الوضع في دول الخليج مستقر وآمن، نافيا ما يتم تداوله عن "هروب جماعي للمواطنين أو المقيمين"، وذلك في ضوء ما يجري... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T16:18+0000
2026-01-15T16:18+0000
العالم
السعودية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
وأضاف القحطاني أن قادة مجلس التعاون الخليجي يمتلكون الحكمة والخبرة لتجنب المخاطر، وأن المملكة العربية السعودية وحلفاءها يعملون بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإعطاء فرصة للحل الدبلوماسي مع إيران ونزع فتيل الأزمة. وأشار القحطاني إلى أن "سياسات الـ46 عامًا الماضية لم تجلب لإيران سوى العزلة والمشاكل"، مشددا أن البرنامج النووي لن يحقق لها الأمن أو الاستقرار، وأن الأفضل هو تغيير النهج وإعادة بناء العلاقات مع دول الجوار.واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.
غانم القحطاني لـ"سبوتنيك": الوضع في دول الخليج مستقر وآمن تماما رغم التوترات الإقليمية

حصري
أكد اللواء السعودي المتقاعد، غانم القحطاني، أن الوضع في دول الخليج مستقر وآمن، نافيا ما يتم تداوله عن "هروب جماعي للمواطنين أو المقيمين"، وذلك في ضوء ما يجري من تهديدات بين إيران وأمريكا.
وأضاف القحطاني أن قادة مجلس التعاون الخليجي يمتلكون الحكمة والخبرة لتجنب المخاطر، وأن المملكة العربية السعودية وحلفاءها يعملون بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإعطاء فرصة للحل الدبلوماسي مع إيران ونزع فتيل الأزمة.
وأشار القحطاني إلى أن "سياسات الـ46 عامًا الماضية لم تجلب لإيران سوى العزلة والمشاكل"، مشددا أن البرنامج النووي لن يحقق لها الأمن أو الاستقرار، وأن الأفضل هو تغيير النهج وإعادة بناء العلاقات مع دول الجوار.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني: بكين تعارض استخدام القوة والعودة لـ" قانون الغاب"
11:31 GMT
واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني.

وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.

العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
خبير: واشنطن تريد جعل إيران "ليبيا ثانية"
09:36 GMT
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، يوم الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران إلى مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".

كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.
