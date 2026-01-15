https://sarabic.ae/20260115/قائد-سابق-بالحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-ترامب-من-فقدان-قواعده-في-المنطقة-1109286050.html

قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني يحذر ترامب من فقدان قواعده في المنطقة

سبوتنيك عربي

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، والقائد السابق في الحرس الثوري، محسن رضائي، اليوم الخميس، إن "أمريكا لا تدرك طبيعة الدولة التي تواجهها"، محذرا الرئيس...

وأضاف رضائي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، أن خصوم إيران يسيئون تقدير قدراتها وإمكاناتها.ووجه رضائي رسالة مباشرة إلى ترامب، متسائلا عن اعتقاده بإمكانية قبول طهران بوقف إطلاق النار بعد هجوم وصفه بـ"قصير المدى"، محذرا من أن استمرار التصعيد في الوقت الحالي سيجعل القواعد الأمريكية في المنطقة "غير آمنة".وأكد القائد السابق في الحرس الثوري أن القيادات العسكرية الإيرانية في حالة جاهزية تامة، مشيرا إلى أن ما وصفه ببطء رد فعل "العدو" سيُقابل برد حاسم.كما أوضح محسن رضائي في تصريحاته المتلفزة أن غياب القادة العسكريين عن بعض الفعاليات، ومنها مراسم جنازات، يعود إلى انشغالهم بالاستعدادات العسكرية، في ظل التطورات الراهنة.وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، مؤكدا أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة".واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا أول أمس الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران، إلى "مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وفق تعبيره. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".وتوعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة "في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه غير مطّلع على تقارير من هذا النوع.

