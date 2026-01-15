عربي
وزير الخارجية القطري يؤكد لنظيره الإيراني دعم قطر لجهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة
وزير الخارجية القطري يؤكد لنظيره الإيراني دعم قطر لجهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لنظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، دعم قطر لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس: "تلقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".وأردفت الوزارة أنه "جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر التطورات في المنطقة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".وأوضح مصدر لوسائل إعلام أمريكية، أن قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، طلبت من ترامب "منح إيران فرصة"، وفق تعبيره.واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لنظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، دعم قطر لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس: "تلقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".
وأضافت الخارجية: "جدد وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التصعيد والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة".
وأردفت الوزارة أنه "جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر التطورات في المنطقة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وفي السياق ذاته، كشف تقرير، اليوم الخميس، أن 3 دول عربية أقنعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتجنب شنّ هجوم على إيران.
وأوضح مصدر لوسائل إعلام أمريكية، أن قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، طلبت من ترامب "منح إيران فرصة"، وفق تعبيره.
واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
