عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260116/أسود-المغرب-والسنغال-إلى-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-وحديث-فني-حول-مباراتي-نصف-النهائي-1109300451.html
من يحكم القارة؟... أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
من يحكم القارة؟... أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
سبوتنيك عربي
تأهل منتخبا المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، فيما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري للعب على الميدالية البرونزية في لقاء الترضية. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T09:46+0000
2026-01-16T11:08+0000
راديو
من الملعب
أخبار المغرب اليوم
السنغال
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109299983_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_fbd626b42ec121c0f58f09f99c2ec526.png
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
سبوتنيك عربي
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
الدور نصف النهائي حمل الكثير من الإثارة والجدل، وتحديدًا المواجهة الثقيلة بين الفراعنة وأسود التيرانجا.مباراة جاءت حلقة في سلسلة الصدامات الكبرى بين المنتخبين في السنوات الأخيرة، واختبرت التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة: من إدارة الإيقاع، إلى الانضباط التكتيكي، وصولًا للحظة الحسم التي انحازت لرفاق ساديو ماني كما اعتادت مؤخرا وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف.وأوضح نجيب أن أسود التيرانجا نجحوا في إيقاف الجملة الفنية التي اعتمد المنتخب المصري على تطبيقها في التحولات الهجومية، ونجح في التسجيل بها أمام كوت ديفوار، وتفوقوا كذلك في الصراعات الثنائية والحصول على الكرة الثانية، لافتا إلى أن الفراعنة لم يكن لديهم سيناريوهات أو خطط بديلة خلال المباراة.المغرب دخل اللقاء بطموح كبير لاستكمال مشروعه القاري، ونيجيريا حضرت بخبرتها وثقلها التاريخي. المباراة وإن انتهت بركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب إلا أنها جاءت وجبة كروية دسمة بين الفريقين.وأوضح ودبايه أن المدرب المغربي وليد الركراكي استخدم المهاجم أيوب الكعبي للضغط على لاعبي وسط نيجيريا، وغلق زوايا التمرير، لمنع الكرة من الوصول إلى لوكمان، الذي يعد العقل المدبر لهجمات المنتخب النيجيري.
أخبار المغرب اليوم
السنغال
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109299983_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_8076fe59322faa81b8e987a4e4609645.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
من الملعب, أخبار المغرب اليوم, السنغال, مصر, аудио
من الملعب, أخبار المغرب اليوم, السنغال, مصر, аудио

من يحكم القارة؟... أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

09:46 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 11:08 GMT 16.01.2026)
راديو
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
تأهل منتخبا المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، فيما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري للعب على الميدالية البرونزية في لقاء الترضية.
الدور نصف النهائي حمل الكثير من الإثارة والجدل، وتحديدًا المواجهة الثقيلة بين الفراعنة وأسود التيرانجا.
مباراة جاءت حلقة في سلسلة الصدامات الكبرى بين المنتخبين في السنوات الأخيرة، واختبرت التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة: من إدارة الإيقاع، إلى الانضباط التكتيكي، وصولًا للحظة الحسم التي انحازت لرفاق ساديو ماني كما اعتادت مؤخرا وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف.
وقال المحلل الفني، أحمد نجيب، إن العامل التكتيكي الأبرز الذي رجح كفة السنغال أمام مصر هو المشاهدة الواعية والذكية من المنتخب السنغالي لنظيره المصري في مباراته السابقة أمام كوت ديفوار، وبالتالي اختيارهم للأسلوب الأمثل للمواجهة.
وأوضح نجيب أن أسود التيرانجا نجحوا في إيقاف الجملة الفنية التي اعتمد المنتخب المصري على تطبيقها في التحولات الهجومية، ونجح في التسجيل بها أمام كوت ديفوار، وتفوقوا كذلك في الصراعات الثنائية والحصول على الكرة الثانية، لافتا إلى أن الفراعنة لم يكن لديهم سيناريوهات أو خطط بديلة خلال المباراة.
نصف النهائي الآخر، كان مواجهة شديدة القوة والندية بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري، مباراة كشفت عن صراع مدارس كروية مختلفة بين التنظيم والسرعة والقوة البدنية.
المغرب دخل اللقاء بطموح كبير لاستكمال مشروعه القاري، ونيجيريا حضرت بخبرتها وثقلها التاريخي. المباراة وإن انتهت بركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب إلا أنها جاءت وجبة كروية دسمة بين الفريقين.
وقال سفيان ودبايه مدرب اتحاد شباب أجلو المغربي، إن المباراة جاءت عالية المستوى تكتيكيا بين المنتخبين، لافتا إلى أن المنتخب المغربي استطاع غلق مفاتيح القوة لدى المنتخب النيجيري وعلى رأسهم لوكمان وأوسيمين.
وأوضح ودبايه أن المدرب المغربي وليد الركراكي استخدم المهاجم أيوب الكعبي للضغط على لاعبي وسط نيجيريا، وغلق زوايا التمرير، لمنع الكرة من الوصول إلى لوكمان، الذي يعد العقل المدبر لهجمات المنتخب النيجيري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала