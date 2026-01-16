https://sarabic.ae/20260116/أسود-المغرب-والسنغال-إلى-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-وحديث-فني-حول-مباراتي-نصف-النهائي-1109300451.html

من يحكم القارة؟... أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

تأهل منتخبا المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، فيما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري للعب على الميدالية البرونزية في لقاء الترضية. 16.01.2026, سبوتنيك عربي

الدور نصف النهائي حمل الكثير من الإثارة والجدل، وتحديدًا المواجهة الثقيلة بين الفراعنة وأسود التيرانجا.مباراة جاءت حلقة في سلسلة الصدامات الكبرى بين المنتخبين في السنوات الأخيرة، واختبرت التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة: من إدارة الإيقاع، إلى الانضباط التكتيكي، وصولًا للحظة الحسم التي انحازت لرفاق ساديو ماني كما اعتادت مؤخرا وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف.وأوضح نجيب أن أسود التيرانجا نجحوا في إيقاف الجملة الفنية التي اعتمد المنتخب المصري على تطبيقها في التحولات الهجومية، ونجح في التسجيل بها أمام كوت ديفوار، وتفوقوا كذلك في الصراعات الثنائية والحصول على الكرة الثانية، لافتا إلى أن الفراعنة لم يكن لديهم سيناريوهات أو خطط بديلة خلال المباراة.المغرب دخل اللقاء بطموح كبير لاستكمال مشروعه القاري، ونيجيريا حضرت بخبرتها وثقلها التاريخي. المباراة وإن انتهت بركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب إلا أنها جاءت وجبة كروية دسمة بين الفريقين.وأوضح ودبايه أن المدرب المغربي وليد الركراكي استخدم المهاجم أيوب الكعبي للضغط على لاعبي وسط نيجيريا، وغلق زوايا التمرير، لمنع الكرة من الوصول إلى لوكمان، الذي يعد العقل المدبر لهجمات المنتخب النيجيري.

