بعد اتصاله بنتنياهو... بوتين يهاتف بيزشكيان ويواصل جهود خفض التصعيد - عاجل
انطلاق عمليات تفتيش مباغتة وموسعة لتفقد الجاهزية القتالية للجيش البيلاروسي- مجلس الأمن

09:17 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 09:30 GMT 16.01.2026)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورجنود قوات الدفاع الإقليمية البيلاروسية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا ، خلال تدريبات باتخاذ الإجراءات في حالة حدوث اختراق محتمل لمجموعات التخريب والاستطلاع في مناورات القيادة والأركان في منطقة بوريسوف في منطقة مينسك.
جنود قوات الدفاع الإقليمية البيلاروسية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا ، خلال تدريبات باتخاذ الإجراءات في حالة حدوث اختراق محتمل لمجموعات التخريب والاستطلاع في مناورات القيادة والأركان في منطقة بوريسوف في منطقة مينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الجمعة، بانطلاق عمليات تفتيش مفاجئة وواسعة النطاق للجاهزية القتالية للجيش في بيلاروسيا.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن فولفوفيتش قوله: "بدء تفتيش واسع النطاق للقوات المسلحة بتوجيه من الرئيس (البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو)، سيكون التفتيش شاملاً ويتألف من عدة مراحل، وتحمل عمليات التفتيش طابع المفاجأة".

وأكد فولفوفيتش، أن التفتيش يُجرى، إضافة لمعايير أخرى، مع مراعاة خبرة العمليات العسكرية الخاصة وتطبيقها في القوات، كما سيتم التركيز على أمن الوحدات العسكرية وقدرتها على مواجهة الأسلحة الحديثة، ولا سيما الطائرات المسيرة.

وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
وحدة صواريخ "أوريشنيك" تنفذ تدريبا قتاليا في بيلاروسيا - الدفاع الروسية
30 ديسمبر 2025, 07:56 GMT
وأكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، أن روسيا ستحرر كامل أراضي إقليم دونباس بأي حال من الأحوال.
وقال لوكاشينكو، في خطاب أمام الشعب والبرلمان البيلاروسي خلال جلسة الجمعية الوطنية لعموم بيلاروسيا في مينسك: "روسيا سوف تحرر هذه الأراضي (دونباس) على أي حال، حتى مع الوتيرة الهادئة التي يتقدم بها الجيش الروسي، نعم، هذه منطقة شديدة التحصين، بل إنها الأكثر تحصينا... لكن الروس سيحررونها... وإذا أرادوا المواجهة فعلى زيلينسكي أن يتوقع خسارة أوكرانيا بأكملها".
كما صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأنه يتخذ موقفا سلميا دائما ومهتم بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
بيلاروسيا تتلقى مقترحات أمريكية جديدة بخصوص السلام في أوكرانيا
