أفاد سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الجمعة، بانطلاق عمليات تفتيش مفاجئة وواسعة النطاق للجاهزية القتالية للجيش في بيلاروسيا.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن فولفوفيتش قوله: "بدء تفتيش واسع النطاق للقوات المسلحة بتوجيه من الرئيس (البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو)، سيكون التفتيش شاملاً ويتألف من عدة مراحل، وتحمل عمليات التفتيش طابع المفاجأة".وأكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، أن روسيا ستحرر كامل أراضي إقليم دونباس بأي حال من الأحوال.وقال لوكاشينكو، في خطاب أمام الشعب والبرلمان البيلاروسي خلال جلسة الجمعية الوطنية لعموم بيلاروسيا في مينسك: "روسيا سوف تحرر هذه الأراضي (دونباس) على أي حال، حتى مع الوتيرة الهادئة التي يتقدم بها الجيش الروسي، نعم، هذه منطقة شديدة التحصين، بل إنها الأكثر تحصينا... لكن الروس سيحررونها... وإذا أرادوا المواجهة فعلى زيلينسكي أن يتوقع خسارة أوكرانيا بأكملها".كما صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأنه يتخذ موقفا سلميا دائما ومهتم بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
أحداث بيلاروسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
انطلاق عمليات تفتيش مباغتة وموسعة لتفقد الجاهزية القتالية للجيش البيلاروسي- مجلس الأمن
09:17 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 09:30 GMT 16.01.2026)
أفاد سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الجمعة، بانطلاق عمليات تفتيش مفاجئة وواسعة النطاق للجاهزية القتالية للجيش في بيلاروسيا.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن فولفوفيتش قوله: "بدء تفتيش واسع النطاق للقوات المسلحة بتوجيه من الرئيس (البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو)، سيكون التفتيش شاملاً ويتألف من عدة مراحل، وتحمل عمليات التفتيش طابع المفاجأة".
وأكد فولفوفيتش، أن التفتيش يُجرى، إضافة لمعايير أخرى، مع مراعاة خبرة العمليات العسكرية الخاصة وتطبيقها في القوات، كما سيتم التركيز على أمن الوحدات العسكرية وقدرتها على مواجهة الأسلحة الحديثة، ولا سيما الطائرات المسيرة.
30 ديسمبر 2025, 07:56 GMT
وأكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في 18 ديسمبر/ كانون الأول، أن روسيا ستحرر كامل أراضي إقليم دونباس بأي حال من الأحوال.
وقال لوكاشينكو
، في خطاب أمام الشعب والبرلمان البيلاروسي خلال جلسة الجمعية الوطنية لعموم بيلاروسيا في مينسك: "روسيا سوف تحرر هذه الأراضي (دونباس) على أي حال، حتى مع الوتيرة الهادئة التي يتقدم بها الجيش الروسي، نعم، هذه منطقة شديدة التحصين، بل إنها الأكثر تحصينا... لكن الروس سيحررونها... وإذا أرادوا المواجهة فعلى زيلينسكي أن يتوقع خسارة أوكرانيا بأكملها".
كما صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأنه يتخذ موقفا سلميا دائما ومهتم بإنهاء الصراع في أوكرانيا.