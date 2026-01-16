بـ3 دبابات... قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة السوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260116/بـ3-دبابات-قوة-إسرائيلية-تتوغل-في-ريف-القنيطرة-السوري-1109302394.html
بـ3 دبابات... قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة السوري
بـ3 دبابات... قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة السوري
سبوتنيك عربي
توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثماني سيارات عسكرية وثلاث دبابات، اليوم الجمعة، من جهة تل الأحمر باتجاه قريتي عين الزيوان وسويسة في ريف القنيطرة الجنوبي في... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T11:16+0000
2026-01-16T11:16+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_13e906bd8da4e12c4f135aa795571d46.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ظهر اليوم الجمعة، أن القوة العسكرية الإسرائيلية انتشرت داخل قرية سويسة لمدة ساعة، قبل أن تتجه نحو قرية الدواية الصغيرة، بالتزامن مع دخول الدبابات إلى تلة أبو قبيس.وأكدت الوكالة أن القوة الإسرائيلية بقيت في المنطقة لفترة محدودة ثم انسحبت، دون ورود معلومات عن حدوث اعتقالات.وكانت قوة عسكرية إسرائيلية توغلت، أمس الخميس، في قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت ثلاثة شبان، اثنان منهم شقيقان لفترة وجيزة ثم أفرجت عنهم.ويأتي التوغل الإسرائيلي الجديد ضمن سلسلة انتهاكات ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق الجنوب، حيث توغلت قوات الاحتلال في بلدة بئر عجم وقرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد في تصريحات سابقة، تمسّك بلاده بـ"الدفاع عن البلدات الحدودية، لا سيما في الشمال، وحماية الدروز"، مطالبًا بـ"إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ".وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته لجنود أصيبوا في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، عقب اشتباكات اندلعت خلال توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.وأكد نتنياهو أن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، تتعامل بحزم لمنع تموضع ما وصفها بـ"العناصر الإرهابية" قرب حدودها، ولـ"ضمان أمن حلفائها الدروز"، مشددًا على أن بلاده "ستواصل السيطرة على المناطق، التي دخلتها في جنوب غرب سوريا، وستصر على أن تبقى خالية من السلاح".ويواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على مواقع استراتيجية في منطقة جبل الشيخ، منذ رحيل الحكومة السابقة في سوريا، رافضا الانسحاب منها أو من المناطق التي سيطر عليها لاحقا.
https://sarabic.ae/20251216/إعلام-سوري-الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أطراف-قرية-جملة-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1108232371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_e79d39870f250201dfacc0efd9567007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

بـ3 دبابات... قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة السوري

11:16 GMT 16.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي في الجولان
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثماني سيارات عسكرية وثلاث دبابات، اليوم الجمعة، من جهة تل الأحمر باتجاه قريتي عين الزيوان وسويسة في ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ظهر اليوم الجمعة، أن القوة العسكرية الإسرائيلية انتشرت داخل قرية سويسة لمدة ساعة، قبل أن تتجه نحو قرية الدواية الصغيرة، بالتزامن مع دخول الدبابات إلى تلة أبو قبيس.
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
إعلام سوري: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قرية جملة في ريف درعا جنوبي سوريا
16 ديسمبر 2025, 13:30 GMT
وأكدت الوكالة أن القوة الإسرائيلية بقيت في المنطقة لفترة محدودة ثم انسحبت، دون ورود معلومات عن حدوث اعتقالات.
وكانت قوة عسكرية إسرائيلية توغلت، أمس الخميس، في قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت ثلاثة شبان، اثنان منهم شقيقان لفترة وجيزة ثم أفرجت عنهم.
ويأتي التوغل الإسرائيلي الجديد ضمن سلسلة انتهاكات ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق الجنوب، حيث توغلت قوات الاحتلال في بلدة بئر عجم وقرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.
وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد في تصريحات سابقة، تمسّك بلاده بـ"الدفاع عن البلدات الحدودية، لا سيما في الشمال، وحماية الدروز"، مطالبًا بـ"إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ".
وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته لجنود أصيبوا في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، عقب اشتباكات اندلعت خلال توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، تتعامل بحزم لمنع تموضع ما وصفها بـ"العناصر الإرهابية" قرب حدودها، ولـ"ضمان أمن حلفائها الدروز"، مشددًا على أن بلاده "ستواصل السيطرة على المناطق، التي دخلتها في جنوب غرب سوريا، وستصر على أن تبقى خالية من السلاح".
ويواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على مواقع استراتيجية في منطقة جبل الشيخ، منذ رحيل الحكومة السابقة في سوريا، رافضا الانسحاب منها أو من المناطق التي سيطر عليها لاحقا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала