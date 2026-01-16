https://sarabic.ae/20260116/بـ3-دبابات-قوة-إسرائيلية-تتوغل-في-ريف-القنيطرة-السوري-1109302394.html

بـ3 دبابات... قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة السوري

بـ3 دبابات... قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة السوري

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثماني سيارات عسكرية وثلاث دبابات، اليوم الجمعة، من جهة تل الأحمر باتجاه قريتي عين الزيوان وسويسة في ريف القنيطرة الجنوبي في...

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ظهر اليوم الجمعة، أن القوة العسكرية الإسرائيلية انتشرت داخل قرية سويسة لمدة ساعة، قبل أن تتجه نحو قرية الدواية الصغيرة، بالتزامن مع دخول الدبابات إلى تلة أبو قبيس.وأكدت الوكالة أن القوة الإسرائيلية بقيت في المنطقة لفترة محدودة ثم انسحبت، دون ورود معلومات عن حدوث اعتقالات.وكانت قوة عسكرية إسرائيلية توغلت، أمس الخميس، في قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت ثلاثة شبان، اثنان منهم شقيقان لفترة وجيزة ثم أفرجت عنهم.ويأتي التوغل الإسرائيلي الجديد ضمن سلسلة انتهاكات ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق الجنوب، حيث توغلت قوات الاحتلال في بلدة بئر عجم وقرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد في تصريحات سابقة، تمسّك بلاده بـ"الدفاع عن البلدات الحدودية، لا سيما في الشمال، وحماية الدروز"، مطالبًا بـ"إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ".وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته لجنود أصيبوا في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، عقب اشتباكات اندلعت خلال توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.وأكد نتنياهو أن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، تتعامل بحزم لمنع تموضع ما وصفها بـ"العناصر الإرهابية" قرب حدودها، ولـ"ضمان أمن حلفائها الدروز"، مشددًا على أن بلاده "ستواصل السيطرة على المناطق، التي دخلتها في جنوب غرب سوريا، وستصر على أن تبقى خالية من السلاح".ويواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على مواقع استراتيجية في منطقة جبل الشيخ، منذ رحيل الحكومة السابقة في سوريا، رافضا الانسحاب منها أو من المناطق التي سيطر عليها لاحقا.

