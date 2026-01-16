عربي
بعد اتصاله بنتنياهو... بوتين يهاتف بيزشكيان ويواصل جهود خفض التصعيد
رفض عراقي لقرار ترامب بفرض ضرائب بنسبة 25% على الدول المتعاملة تجاريا مع إيران
رفض عراقي لقرار ترامب بفرض ضرائب بنسبة 25% على الدول المتعاملة تجاريا مع إيران
يجد العراق نفسه مرة أخرى في قلب عاصفة القرارات الدولية، بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحياء سلاح الضرائب والعقوبات الاقتصادية، بفرض ضريبة تصل إلى 25% على الدول، التي تتعامل تجاريًا مع إيران.
قرار لا يُقرأ اقتصاديًا فقط، بل سياسيًا وأمنيًا أيضًا، ويضع بغداد أمام اختبار بالغ الحساسية بين التزاماتها الدولية وواقعها الجغرافي والاقتصادي المعقد. في حين تتصاعد حدة الانتقادات الدولية على رأسها العراق، تجاه النهج الأحادي الذي تتبعه الإدارة الأمريكية، مع تنامي الشعور بأن القرارات المتسرعة والتصريحات الصدامية باتت تربك المشهد العالمي وتضعف الثقة بالشراكات الدولية.

وانتقد المحلل السياسي العراقي مؤيد عبد الله، التصريحات الأخيرة لترامب، بشأن فرض عقوبات على بعض الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران، مؤكدًا أن "مبدأ السيادة يمنح كل دولة الحق الكامل في اختيار شركائها السياسيين والاقتصاديين، وفق مصالحها الوطنية بعيدا عن الضغوط الخارجية".

وقال عبد الله، في حديث لـ"سبوتنيك": "كل دولة تمتلك سيادتها واستقلال قرارها، ومن حقها أن تتعامل اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا مع من تشاء، سواء كانت إيران أو غيرها، طالما أن ذلك يخدم مصالح شعبها ويأتي ضمن إطار العلاقات الدولية المشروعة"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة نفسها تدرك هذا المبدأ".

وأضاف: "العراق ليس دولة تابعة لأحد، وعلاقاته يجب أن تُبنى أولًا مع دول الجوار بحكم القرب الجغرافي والتاريخي والمصالح المشتركة"، مؤكدًا "أهمية التعاون مع تركيا وإيران والسعودية والكويت، وبقية دول المنطقة بما يخدم الاستقرار والتنمية".

وأوضح عبد الله أن "النظام الدولي يقوم على احترام سيادة الدول وعدم فرض الإرادة بالقوة أو العقوبات السياسية"، مشيرًا إلى "وجود أطر قانونية دولية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية لتنظيم العلاقات بين الدول بعيدًا عن سياسة الإملاءات".
وختم عبد الله، بالقول: "على الجميع احترام مبدأ السيادة المتبادلة، فلا يمكن لأي دولة أن تفرض قراراتها على أخرى، مثلما لا يمكن للعراق أو أي دولة أخرى فرض قراراتها على الولايات المتحدة. العلاقات الدولية يجب أن تُدار باحترام متبادل ومصالح مشتركة لا بفرض الإرادات".

وفرض ترامب، الاثنين الماضي، رسومًا جمركية جديدة بنسبة 25 % على أي دولة تتعامل مع إيران تجاريًا، وقال: "ابتداء من الآن، أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة"، مؤكدا أن "هذا القرار نهائي وملزم".
قرارات تُضعف "الثقة الدولية" بالولايات المتحدة

في المقابل، اعتبر الباحث الاقتصادي كاظم مقداد، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "القرارات والتصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي بشأن فرض عقوبات وسياسات أحادية على الدول، لا تخدم مكانة الولايات المتحدة ولا تعزز الثقة الدولية بإدارتها".

وأضاف: "لكل دولة مصالحها الوطنية الخاصة وهي الأعرف بكيفية إدارتها، ولا يمكن لأي طرف خارجي فرض رؤيته عليها"، مبيّنًا أن "التصريحات التي تُطلق بشكل متسارع ومن دون دراسة كافية تخلق حالة من الارتباك في العلاقات الدولية".

وتابع مقداد: "هناك تذمر دولي واضح من نهج ترامب، وكأن الإدارة الأميركية تحاول التصرف باعتبارها الحاكم الفعلي للعالم، وتريد من الدول الأخرى الالتزام برؤيتها دون نقاش"، موضحًا أن "هذا الأسلوب يهدد مبادئ التوازن الدولي والاحترام المتبادل".
وأشار مقداد إلى أن "مواقف أوروبية بدأت تتبلور في مواجهة هذه السياسات، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يُتوقع اتخاذ خطوات أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة تجاه النهج الأمريكي، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على العلاقات بين الجانبين ولا يصب في مصلحة الولايات المتحدة على المدى البعيد".

وتابع الباحث العراقي: "المرحلة الحالية تتطلب سياسة عقلانية قائمة على الحوار واحترام سيادة الدول، بدلًا من فرض الإرادات بشكل منفرد، حفاظًا على استقرار النظام الدولي ومصالح الشعوب".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة تنمية التجارة الإيرانية، "تجاوز الإيرادات الإيرانية عن الصادرات غير النفطية بـ16.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2025"، مشيرة إلى أن "العراق يأتي كثاني أكبر المستوردين للسلع الإيرانية، خلال تلك الفترة".
