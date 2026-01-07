https://sarabic.ae/20260107/العراق-وإيران-يبحثان-سبل-تطوير-التعاون-العسكري-1108998112.html

العراق وإيران يبحثان سبل تطوير التعاون العسكري

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع الملحق العسكري الإيراني في بغداد مجيد قلى بور، "استمرار التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب...

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، أن الأعرجي استقبل، الملحق العسكري الإيراني في العراق، اللواء مجيد قلى بور.وأضاف المكتب أن "الأعرجي بحث مع الملحق العسكري الإيراني، سبل استمرار التعاون في مجال ضبط الحدود ومنع التهريب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".وبحسب المكتب، بحث اللقاء المشترك سبل تطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مجال الاستفادة من الدراسات والأبحاث العسكرية وتبادل المعلومات والخبرات.ويشار إلى أنه في 12 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية إنجاز "شبكة دفاعية متكاملة" على الشريط الحدودي مع سوريا.وأضافت أن "الجدار الكونكريتي يتم تدعيمه بمنظومة موانع متعددة، تشمل خندقا شقيًا بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار، وساترًا ترابيًا بارتفاع 3 أمتار، ومانعًا منفاخيًا رباعي الطبقات، وسياج "BRC" معدنيًا، إضافة إلى أبراج مراقبة تبعد كل 1 كيلومتر عن الأخرى، مجهزة بكاميرات حرارية متطورة مرتبطة بمنظومة مراقبة مركزية".وأفادت قيادة الحدود العراقية بأن "التحصين الحدودي لا يعتمد على السور الخرساني فقط، بل يشمل شبكة دفاعية متكاملة تتضمن خنادق، وأسلاكًا شائكة ومنظومات إنذار مبكر واستخدام كاميرات حرارية عالية الدقة وأجهزة مراقبة ليلية ونهارية تعمل على مدار الساعة".ولم تقف تلك الأعمال عند الحدود السورية فقط، بل ستنفذ التحصينات أيضا على الحدود مع إيران والأردن والسعودية والكويت وتركيا، ولكن بدرجات متفاوتة بحسب التهديدات الأمنية في كل منطقة.وأكدت أنه "تم افتتاح مركز المراقبة والسيطرة الجديد في مقر القيادة ببغداد، والذي يتسع لإدارة ومتابعة ألف كاميرا مراقبة والحدود العراقية تضم حاليا 975 كاميرا حرارية يتم ربط بثها مباشرة بالمركز الرئيسي".ويمتلك مركز المراقبة القدرة على التحكم بالكاميرات عن بعد، من حيث التوجيه والتسجيل وإدارة الذاكرة، فضلًا عن وجود أفواج فنية مختصة بالكاميرات في كل لواء حدودي للحدود العراقية.

