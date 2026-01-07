العراق وإيران يبحثان سبل تطوير التعاون العسكري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260107/العراق-وإيران-يبحثان-سبل-تطوير-التعاون-العسكري-1108998112.html
العراق وإيران يبحثان سبل تطوير التعاون العسكري
العراق وإيران يبحثان سبل تطوير التعاون العسكري
سبوتنيك عربي
بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع الملحق العسكري الإيراني في بغداد مجيد قلى بور، "استمرار التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T18:10+0000
2026-01-07T18:10+0000
إيران
العراق
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089020038_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb8515c29cf13a9abbb7df3985b4b54a.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، أن الأعرجي استقبل، الملحق العسكري الإيراني في العراق، اللواء مجيد قلى بور.وأضاف المكتب أن "الأعرجي بحث مع الملحق العسكري الإيراني، سبل استمرار التعاون في مجال ضبط الحدود ومنع التهريب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".وبحسب المكتب، بحث اللقاء المشترك سبل تطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مجال الاستفادة من الدراسات والأبحاث العسكرية وتبادل المعلومات والخبرات.ويشار إلى أنه في 12 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية إنجاز "شبكة دفاعية متكاملة" على الشريط الحدودي مع سوريا.وأضافت أن "الجدار الكونكريتي يتم تدعيمه بمنظومة موانع متعددة، تشمل خندقا شقيًا بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار، وساترًا ترابيًا بارتفاع 3 أمتار، ومانعًا منفاخيًا رباعي الطبقات، وسياج "BRC" معدنيًا، إضافة إلى أبراج مراقبة تبعد كل 1 كيلومتر عن الأخرى، مجهزة بكاميرات حرارية متطورة مرتبطة بمنظومة مراقبة مركزية".وأفادت قيادة الحدود العراقية بأن "التحصين الحدودي لا يعتمد على السور الخرساني فقط، بل يشمل شبكة دفاعية متكاملة تتضمن خنادق، وأسلاكًا شائكة ومنظومات إنذار مبكر واستخدام كاميرات حرارية عالية الدقة وأجهزة مراقبة ليلية ونهارية تعمل على مدار الساعة".ولم تقف تلك الأعمال عند الحدود السورية فقط، بل ستنفذ التحصينات أيضا على الحدود مع إيران والأردن والسعودية والكويت وتركيا، ولكن بدرجات متفاوتة بحسب التهديدات الأمنية في كل منطقة.وأكدت أنه "تم افتتاح مركز المراقبة والسيطرة الجديد في مقر القيادة ببغداد، والذي يتسع لإدارة ومتابعة ألف كاميرا مراقبة والحدود العراقية تضم حاليا 975 كاميرا حرارية يتم ربط بثها مباشرة بالمركز الرئيسي".ويمتلك مركز المراقبة القدرة على التحكم بالكاميرات عن بعد، من حيث التوجيه والتسجيل وإدارة الذاكرة، فضلًا عن وجود أفواج فنية مختصة بالكاميرات في كل لواء حدودي للحدود العراقية.
https://sarabic.ae/20251020/العراق-لن-نسمح-باستخدام-أراضينا-لتهديد-إيران-وملتزمون-بالاستقرار-الإقليمي-1106215506.html
https://sarabic.ae/20251005/العراق-وإيران-يتفقان-على-إنشاء-سوق-حدودية-مشتركة-1105635480.html
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089020038_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ff817c9a02f5f5acb5f7e38e8b1bbbee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العراق, العالم العربي, الأخبار
إيران, العراق, العالم العربي, الأخبار

العراق وإيران يبحثان سبل تطوير التعاون العسكري

18:10 GMT 07.01.2026
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust/IRNAفي هذه الصورة التي قدمتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تقلع على الحدود الإيرانية مع أذربيجان بعد أن افتتح الرئيس رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف سد قز قلاسي، أو قلعة فتاة في أذربيجان، إيران، الأحد 19 مايو 2024
في هذه الصورة التي قدمتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تقلع على الحدود الإيرانية مع أذربيجان بعد أن افتتح الرئيس رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف سد قز قلاسي، أو قلعة فتاة في أذربيجان، إيران، الأحد 19 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust/IRNA
تابعنا عبر
بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع الملحق العسكري الإيراني في بغداد مجيد قلى بور، "استمرار التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، أن الأعرجي استقبل، الملحق العسكري الإيراني في العراق، اللواء مجيد قلى بور.
وأضاف المكتب أن "الأعرجي بحث مع الملحق العسكري الإيراني، سبل استمرار التعاون في مجال ضبط الحدود ومنع التهريب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
الحدود العراقية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران وملتزمون بالاستقرار الإقليمي
20 أكتوبر 2025, 16:42 GMT
وبحسب المكتب، بحث اللقاء المشترك سبل تطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مجال الاستفادة من الدراسات والأبحاث العسكرية وتبادل المعلومات والخبرات.
ويشار إلى أنه في 12 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية إنجاز "شبكة دفاعية متكاملة" على الشريط الحدودي مع سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن قيادة قوات الحدود العراقية، أن "أعمال إنشاء التحصينات على الحدود العراقية السورية انطلقت عام 2022، على امتداد شريط حدودي يبلغ طوله أكثر من 618 كيلومترا"، موضحة أنه "تم إكمال نحو 350 كيلومترا من الجدار الأمني الخرساني حتى الآن، فيما تتواصل الجهود لإغلاق جميع الثغرات المتبقية منعًا للتسلل والتهريب".
وأضافت أن "الجدار الكونكريتي يتم تدعيمه بمنظومة موانع متعددة، تشمل خندقا شقيًا بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار، وساترًا ترابيًا بارتفاع 3 أمتار، ومانعًا منفاخيًا رباعي الطبقات، وسياج "BRC" معدنيًا، إضافة إلى أبراج مراقبة تبعد كل 1 كيلومتر عن الأخرى، مجهزة بكاميرات حرارية متطورة مرتبطة بمنظومة مراقبة مركزية".
وأفادت قيادة الحدود العراقية بأن "التحصين الحدودي لا يعتمد على السور الخرساني فقط، بل يشمل شبكة دفاعية متكاملة تتضمن خنادق، وأسلاكًا شائكة ومنظومات إنذار مبكر واستخدام كاميرات حرارية عالية الدقة وأجهزة مراقبة ليلية ونهارية تعمل على مدار الساعة".
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
العراق وإيران يتفقان على إنشاء سوق حدودية مشتركة
5 أكتوبر 2025, 09:23 GMT
ولم تقف تلك الأعمال عند الحدود السورية فقط، بل ستنفذ التحصينات أيضا على الحدود مع إيران والأردن والسعودية والكويت وتركيا، ولكن بدرجات متفاوتة بحسب التهديدات الأمنية في كل منطقة.
ولفتت القيادة العراقية إلى أنه "مع إيران، توجد في بعض المناطق خنادق شقية وموانع منفاخية وسياج BRC، فيما تستمر أعمال التحصين وفق الحاجة الميدانية، فضلًا عن التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء أكثر من 35 طائرة بمدى يصل إلى 80 كيلومترا، موزعة على جميع قواطع الحدود".
وأكدت أنه "تم افتتاح مركز المراقبة والسيطرة الجديد في مقر القيادة ببغداد، والذي يتسع لإدارة ومتابعة ألف كاميرا مراقبة والحدود العراقية تضم حاليا 975 كاميرا حرارية يتم ربط بثها مباشرة بالمركز الرئيسي".
ويمتلك مركز المراقبة القدرة على التحكم بالكاميرات عن بعد، من حيث التوجيه والتسجيل وإدارة الذاكرة، فضلًا عن وجود أفواج فنية مختصة بالكاميرات في كل لواء حدودي للحدود العراقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала