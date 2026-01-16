https://sarabic.ae/20260116/روسيا-تدرج-5-عسكريين-أوكرانيين-شاركوا-في-الهجوم-على-كورسك-ضمن-قائمة-الإرهابيين-والمتطرفين-1109314293.html
روسيا تدرج 5 عسكريين أوكرانيين شاركوا في الهجوم على كورسك ضمن قائمة الإرهابيين والمتطرفين
أدرجت هيئة الرقابة المالية الروسية، اليوم الجمعة، خمسة من مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية، الذين اجتاحوا مقاطعة كورسك، في قائمة الإرهابيين والمتطرفين.
2026-01-16T15:43+0000
2026-01-16T15:43+0000
2026-01-16T15:43+0000
وجاء في بيان الهيئة: "قائمة الإرهابيين والمتطرفين إيغور فلاديميروفيتش دريبيدا، من مواليد 1190 بمدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيا، وألكسندر ميخائيلوفيتش موكرينكو، مواليد 1982 بمدينة كانيف بمقاطعة تشيركاسي، وألكسندر فيتاليفيتش مواليد 1990، ومكسيم فلاديميروفيتش أونيشينكو مواليد 1996، ورومان فيكتوروفيتش فريزبالي مواليد 1985".
وجاء في بيان الهيئة: "قائمة الإرهابيين والمتطرفين إيغور فلاديميروفيتش دريبيدا، من مواليد 1190 بمدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيا، وألكسندر ميخائيلوفيتش موكرينكو، مواليد 1982 بمدينة كانيف بمقاطعة تشيركاسي، وألكسندر فيتاليفيتش مواليد 1990، ومكسيم فلاديميروفيتش أونيشينكو مواليد 1996، ورومان فيكتوروفيتش فريزبالي مواليد 1985".
وقد صدرت بحق جميع المذكورين أحكام بالسجن لمدد طويلة بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية في مقاطعة كورسك. وبحسب الحيثيات، قام المسلحون الأوكرانيون باستخدام الأسلحة لترهيب السكان المحليين، وعرقلة إجلائهم، كما أطلقوا النار مرارًا بقصد القتل على العسكريين الروس والمدنيين.
يُذكر أن الأشخاص والمنظمات المدرجة في سجل هيئة الرقابة المالية الروسي
، يُحظر عليهم التعامل مع وسائل الإعلام، أو نشر معلومات على الإنترنت، أو تنظيم فعاليات عامة، أو المشاركة في الانتخابات، كما يُمنعون من استخدام أي خدمات مالية باستثناء ما يتعلق بدفع الضرائب والرواتب وتعويض الأضرار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.