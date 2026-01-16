روسيا تدرج 5 عسكريين أوكرانيين شاركوا في الهجوم على كورسك ضمن قائمة الإرهابيين والمتطرفين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا تدرج 5 عسكريين أوكرانيين شاركوا في الهجوم على كورسك ضمن قائمة الإرهابيين والمتطرفين
روسيا تدرج 5 عسكريين أوكرانيين شاركوا في الهجوم على كورسك ضمن قائمة الإرهابيين والمتطرفين
سبوتنيك عربي
أدرجت هيئة الرقابة المالية الروسية، اليوم الجمعة، خمسة من مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية، الذين اجتاحوا مقاطعة كورسك، في قائمة الإرهابيين والمتطرفين. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا تدرج 5 عسكريين أوكرانيين شاركوا في الهجوم على كورسك ضمن قائمة الإرهابيين والمتطرفين

تابعنا عبر
أدرجت هيئة الرقابة المالية الروسية، اليوم الجمعة، خمسة من مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية، الذين اجتاحوا مقاطعة كورسك، في قائمة الإرهابيين والمتطرفين.
وجاء في بيان الهيئة: "قائمة الإرهابيين والمتطرفين إيغور فلاديميروفيتش دريبيدا، من مواليد 1190 بمدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيا، وألكسندر ميخائيلوفيتش موكرينكو، مواليد 1982 بمدينة كانيف بمقاطعة تشيركاسي، وألكسندر فيتاليفيتش مواليد 1990، ومكسيم فلاديميروفيتش أونيشينكو مواليد 1996، ورومان فيكتوروفيتش فريزبالي مواليد 1985".
وقد صدرت بحق جميع المذكورين أحكام بالسجن لمدد طويلة بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية في مقاطعة كورسك. وبحسب الحيثيات، قام المسلحون الأوكرانيون باستخدام الأسلحة لترهيب السكان المحليين، وعرقلة إجلائهم، كما أطلقوا النار مرارًا بقصد القتل على العسكريين الروس والمدنيين.
الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتنفيذ "استعراض دعائي" في كراسنوأرميسك.. فيديو
13 يناير, 07:27 GMT
يُذكر أن الأشخاص والمنظمات المدرجة في سجل هيئة الرقابة المالية الروسي، يُحظر عليهم التعامل مع وسائل الإعلام، أو نشر معلومات على الإنترنت، أو تنظيم فعاليات عامة، أو المشاركة في الانتخابات، كما يُمنعون من استخدام أي خدمات مالية باستثناء ما يتعلق بدفع الضرائب والرواتب وتعويض الأضرار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
