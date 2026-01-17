السيسي: وجهت رسالة إلى ترامب أؤكد فيها موقف مصر ومخاوفها المتعلقة بأمن المياه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/السيسي-وجهت-رسالة-إلى-ترامب-أؤكد-فيها-موقف-مصر-ومخاوفها-المتعلقة-بأمن-المياه-1109333179.html
السيسي: وجهت رسالة إلى ترامب أؤكد فيها موقف مصر ومخاوفها المتعلقة بأمن المياه
السيسي: وجهت رسالة إلى ترامب أؤكد فيها موقف مصر ومخاوفها المتعلقة بأمن المياه
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للرسالة التي تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T10:22+0000
2026-01-17T10:22+0000
خلافات سد النهضة
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
دونالد ترامب
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093968547_0:0:1120:631_1920x0_80_0_0_d211f2c80b29a2b9d7c873c008a2f75a.jpg
وأشاد السيسي، عبر حسابه على منصة "إكس"، بجهود الرئيس الأمريكي الرامية إلى تعزيز دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم أمن واستقرار المنطقة.وأكد أهمية ما أبداه الرئيس ترامب من اهتمام بقضية نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تمثل شريان الحياة للشعب المصري، مشددًا على أن مصر تلتزم نهج التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل، وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بأي طرف.وأوضح السيسي أن هذه المبادئ تمثل ثوابت راسخة يقوم عليها الموقف المصري في ملف الأمن المائي، مؤكدًا حرص القاهرة على الحلول التوافقية التي تضمن الاستقرار والتنمية للجميع.وأشار إلى أنه وجّه رسالة رد إلى الرئيس ترامب، تضمنت الشكر والتقدير، وتأكيد الموقف المصري وشواغله المتعلقة بالأمن المائي، إلى جانب التأكيد على دعم مصر لجهود الرئيس الأميركي، والتطلع إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، رسالة مكتوبة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بدور القاهرة في التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.وأعرب ترامب في رسالته، عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرًا إلى أن نسخًا من الرسالة وُجهت إلى قادة كل من السعودية والإمارات وإثيوبيا والسودان.وأكد ترامب تقديره لدور الرئيس السيسي في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية التي شهدتها المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023، لافتًا إلى الأعباء التي تحملها الشعب المصري جراء هذه الحرب، إلى جانب دول الجوار في إسرائيل وغزة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى التزام الولايات المتحدة بالسلام، مؤكدًا استعداده، مع فريقه، للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل، ومبرزًا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضر بدول الجوار، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف.وأوضح أن أي نهج ناجح ينبغي أن يضمن تصريفات مائية منتظمة وقابلة للتنبؤ خلال فترات الجفاف لصالح مصر والسودان، مع تمكين إثيوبيا من توليد كميات كبيرة من الكهرباء، يمكن تخصيص جزء منها أو بيعها لمصر والسودان.واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربًا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددًا شكره للرئيس السيسي على الصداقة والشراكة بين البلدين.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
https://sarabic.ae/20251225/وزير-الخارجية-المصري-سنرد-بالقانون-الدولي-على-أي-ضرر-من-سد-النهضة-1108558237.html
https://sarabic.ae/20260117/البرهان-يرد-على-مبادرة-ترامب-بشأن-مياه-النيل-1109330491.html
https://sarabic.ae/20251103/خبير-موارد-مائية-جميع-توربينات-سد-النهضة-لا-تعمل-منذ-الافتتاح-1106676833.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093968547_0:0:996:747_1920x0_80_0_0_f06decfcffff0cf05bca289675e10729.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, العالم العربي
خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, العالم العربي

السيسي: وجهت رسالة إلى ترامب أؤكد فيها موقف مصر ومخاوفها المتعلقة بأمن المياه

10:22 GMT 17.01.2026
© AP Photo / Mandel Nganالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Mandel Ngan
تابعنا عبر
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للرسالة التي تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشاد السيسي، عبر حسابه على منصة "إكس"، بجهود الرئيس الأمريكي الرامية إلى تعزيز دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم أمن واستقرار المنطقة.
وأكد أهمية ما أبداه الرئيس ترامب من اهتمام بقضية نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تمثل شريان الحياة للشعب المصري، مشددًا على أن مصر تلتزم نهج التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل، وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بأي طرف.
وأوضح السيسي أن هذه المبادئ تمثل ثوابت راسخة يقوم عليها الموقف المصري في ملف الأمن المائي، مؤكدًا حرص القاهرة على الحلول التوافقية التي تضمن الاستقرار والتنمية للجميع.
وأشار إلى أنه وجّه رسالة رد إلى الرئيس ترامب، تضمنت الشكر والتقدير، وتأكيد الموقف المصري وشواغله المتعلقة بالأمن المائي، إلى جانب التأكيد على دعم مصر لجهود الرئيس الأميركي، والتطلع إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، رسالة مكتوبة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بدور القاهرة في التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
وزير الخارجية المصري: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من "سد النهضة"
25 ديسمبر 2025, 11:30 GMT
وأعرب ترامب في رسالته، عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرًا إلى أن نسخًا من الرسالة وُجهت إلى قادة كل من السعودية والإمارات وإثيوبيا والسودان.
وأكد ترامب تقديره لدور الرئيس السيسي في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية التي شهدتها المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023، لافتًا إلى الأعباء التي تحملها الشعب المصري جراء هذه الحرب، إلى جانب دول الجوار في إسرائيل وغزة.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى التزام الولايات المتحدة بالسلام، مؤكدًا استعداده، مع فريقه، للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل، ومبرزًا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
البرهان يرد على مبادرة ترامب بشأن مياه النيل
09:07 GMT
وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضر بدول الجوار، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف.
وأوضح أن أي نهج ناجح ينبغي أن يضمن تصريفات مائية منتظمة وقابلة للتنبؤ خلال فترات الجفاف لصالح مصر والسودان، مع تمكين إثيوبيا من توليد كميات كبيرة من الكهرباء، يمكن تخصيص جزء منها أو بيعها لمصر والسودان.
واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربًا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددًا شكره للرئيس السيسي على الصداقة والشراكة بين البلدين.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
خبير موارد مائية: جميع توربينات سد النهضة لا تعمل منذ الافتتاح
3 نوفمبر 2025, 08:53 GMT
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала