السيسي: وجهت رسالة إلى ترامب أؤكد فيها موقف مصر ومخاوفها المتعلقة بأمن المياه

وأشاد السيسي، عبر حسابه على منصة "إكس"، بجهود الرئيس الأمريكي الرامية إلى تعزيز دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم أمن واستقرار المنطقة.وأكد أهمية ما أبداه الرئيس ترامب من اهتمام بقضية نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تمثل شريان الحياة للشعب المصري، مشددًا على أن مصر تلتزم نهج التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل، وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بأي طرف.وأوضح السيسي أن هذه المبادئ تمثل ثوابت راسخة يقوم عليها الموقف المصري في ملف الأمن المائي، مؤكدًا حرص القاهرة على الحلول التوافقية التي تضمن الاستقرار والتنمية للجميع.وأشار إلى أنه وجّه رسالة رد إلى الرئيس ترامب، تضمنت الشكر والتقدير، وتأكيد الموقف المصري وشواغله المتعلقة بالأمن المائي، إلى جانب التأكيد على دعم مصر لجهود الرئيس الأميركي، والتطلع إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، رسالة مكتوبة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بدور القاهرة في التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.وأعرب ترامب في رسالته، عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرًا إلى أن نسخًا من الرسالة وُجهت إلى قادة كل من السعودية والإمارات وإثيوبيا والسودان.وأكد ترامب تقديره لدور الرئيس السيسي في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية التي شهدتها المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023، لافتًا إلى الأعباء التي تحملها الشعب المصري جراء هذه الحرب، إلى جانب دول الجوار في إسرائيل وغزة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى التزام الولايات المتحدة بالسلام، مؤكدًا استعداده، مع فريقه، للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل، ومبرزًا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضر بدول الجوار، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف.وأوضح أن أي نهج ناجح ينبغي أن يضمن تصريفات مائية منتظمة وقابلة للتنبؤ خلال فترات الجفاف لصالح مصر والسودان، مع تمكين إثيوبيا من توليد كميات كبيرة من الكهرباء، يمكن تخصيص جزء منها أو بيعها لمصر والسودان.واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربًا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددًا شكره للرئيس السيسي على الصداقة والشراكة بين البلدين.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".

