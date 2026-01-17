عربي
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
دميترييف: ارتفاع درجة حرارة الكوكب قد يجعل المناطق الشمالية أفضل مكان للعيش
دميترييف: ارتفاع درجة حرارة الكوكب قد يجعل المناطق الشمالية أفضل مكان للعيش
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص،أن التغيرات المناخية المتسارعة قد تجعل المناطق الشمالية خيارًا أفضل للعيش في... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
ووصف دميترييف، في منشور على منصة "إكس"، جزيرة غرينلاند ذاتية الحكم بأنها تمثل عاملًا مؤثرًا في التوازن المناخي العالمي، مشيرًا إلى أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي لا يقتصر على تغير المشهد الجغرافي فقط، بل يُطلق كميات كبيرة من الكربون والميثان المحبوسين في الجليد الدائم.وأوضح أن هذه العملية تُسهم في تسريع الاحترار العالمي، وقد تقود في نهاية المطاف إلى تحول المناطق الشمالية إلى بيئات أكثر اعتدالًا وقابلية للسكن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.وصرح دميترييف، في 20 ديسمبر/ كانون الأول، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.كما أعلن دميترييف سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى أن نفقا عبر مضيق بيرينغ يمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا.إعلام: سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند نهاية الأمن العالمي
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص،أن التغيرات المناخية المتسارعة قد تجعل المناطق الشمالية خيارًا أفضل للعيش في المستقبل.
ووصف دميترييف، في منشور على منصة "إكس"، جزيرة غرينلاند ذاتية الحكم بأنها تمثل عاملًا مؤثرًا في التوازن المناخي العالمي، مشيرًا إلى أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي لا يقتصر على تغير المشهد الجغرافي فقط، بل يُطلق كميات كبيرة من الكربون والميثان المحبوسين في الجليد الدائم.
وأوضح أن هذه العملية تُسهم في تسريع الاحترار العالمي، وقد تقود في نهاية المطاف إلى تحول المناطق الشمالية إلى بيئات أكثر اعتدالًا وقابلية للسكن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
وصرح دميترييف، في 20 ديسمبر/ كانون الأول، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.
سفينة بحث فريدة من نوعها القطب الشمالي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
وزير روسي: القطب الشمالي سيدر على روسيا تريليون دولار كل عقد
22 ديسمبر 2025, 12:54 GMT

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي".

كما أعلن دميترييف سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى أن نفقا عبر مضيق بيرينغ يمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا.
إعلام: سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند نهاية الأمن العالمي
