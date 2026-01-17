https://sarabic.ae/20260117/صوت-مخيف-لانقلاب-المجال-المغناطيسي-للأرض-يقلق-العلماء-1109341962.html

صوت مخيف لانقلاب المجال المغناطيسي للأرض يقلق العلماء

وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية إلى جانب أدلة على تحركات خطوط المجال المغناطيسي، قام العلماء برسم خريطة دقيقة لحدث لاسشامب، وحولوها إلى مقطع صوتي فريد، مستوحى من ضوضاء طبيعية مثل صرير الخشب وتحطم الصخور. وينشأ المجال المغناطيسي للأرض نتيجة دوران المعادن السائلة في لب الكوكب، ويمتد لعشرات إلى مئات آلاف الكيلومترات في الفضاء، محمياً الأرض من الجسيمات الشمسية الضارة. ومع تغير مواقع الحديد والنيكل داخل الكوكب، تتحرك خطوط المجال المغناطيسي، بما في ذلك القطب الشمالي المغناطيسي الذي يواصل حاليًا انجرافه من كندا نحو سيبيريا. كان آخر انقلاب كارثي قبل حوالي 41 ألف عام، تاركًا أثره في تدفقات حمم "لاسشامب" في فرنسا، حيث انخفضت قوة المجال إلى 5% فقط من قيمتها الحالية، مما سمح للأشعة الكونية بالتغلغل في الغلاف الجوي للأرض. وحفظت الطبقات الجليدية والرواسب البحرية بصمات هذا الحدث، حيث تضاعفت مستويات نظائر البريليوم-10 بشكل ملحوظ.وأوضحت سانيا بانوفسكا، أخصائية الجيوفيزياء بالمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن "فهم هذه الأحداث المتطرفة أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بالمستقبل وتقييم تأثيراتها على البيئة ونظام الأرض".وتواصل كوكبة "سوارم" منذ 2013 قياس الإشارات المغناطيسية من لب الأرض والغلاف المغناطيسي والغلاف الأيوني والمحيطات، بهدف فهم أفضل للمجال المغناطيسي للأرض والتنبؤ بتقلباته المستقبلية.رصد شذوذ ضخم ومتزايد في كوكب الأرضعلماء روس يحددون مكان رواسب الذهب من خلال المكونات السائلة المتطايرة

