صوت مخيف لانقلاب المجال المغناطيسي للأرض يقلق العلماء

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
صوت مخيف لانقلاب المجال المغناطيسي للأرض يقلق العلماء
صوت مخيف لانقلاب المجال المغناطيسي للأرض يقلق العلماء
تمكن فريق من علماء الجيولوجيا من "سماع" انقلاب المجال المغناطيسي للأرض الذي وقع قبل حوالي 41 ألف عام، بفضل تفسير مبتكر للبيانات التي جمعتها مهمة القمر الصناعي...
وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية إلى جانب أدلة على تحركات خطوط المجال المغناطيسي، قام العلماء برسم خريطة دقيقة لحدث لاسشامب، وحولوها إلى مقطع صوتي فريد، مستوحى من ضوضاء طبيعية مثل صرير الخشب وتحطم الصخور. وينشأ المجال المغناطيسي للأرض نتيجة دوران المعادن السائلة في لب الكوكب، ويمتد لعشرات إلى مئات آلاف الكيلومترات في الفضاء، محمياً الأرض من الجسيمات الشمسية الضارة. ومع تغير مواقع الحديد والنيكل داخل الكوكب، تتحرك خطوط المجال المغناطيسي، بما في ذلك القطب الشمالي المغناطيسي الذي يواصل حاليًا انجرافه من كندا نحو سيبيريا. كان آخر انقلاب كارثي قبل حوالي 41 ألف عام، تاركًا أثره في تدفقات حمم "لاسشامب" في فرنسا، حيث انخفضت قوة المجال إلى 5% فقط من قيمتها الحالية، مما سمح للأشعة الكونية بالتغلغل في الغلاف الجوي للأرض. وحفظت الطبقات الجليدية والرواسب البحرية بصمات هذا الحدث، حيث تضاعفت مستويات نظائر البريليوم-10 بشكل ملحوظ.وأوضحت سانيا بانوفسكا، أخصائية الجيوفيزياء بالمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن "فهم هذه الأحداث المتطرفة أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بالمستقبل وتقييم تأثيراتها على البيئة ونظام الأرض".وتواصل كوكبة "سوارم" منذ 2013 قياس الإشارات المغناطيسية من لب الأرض والغلاف المغناطيسي والغلاف الأيوني والمحيطات، بهدف فهم أفضل للمجال المغناطيسي للأرض والتنبؤ بتقلباته المستقبلية.رصد شذوذ ضخم ومتزايد في كوكب الأرضعلماء روس يحددون مكان رواسب الذهب من خلال المكونات السائلة المتطايرة
تشكّل الغلاف المغناطيسي للأرض نتيجة تفاعل المجال المغناطيسي الأرضي للكوكب مع الرياح الشمسية
تمكن فريق من علماء الجيولوجيا من "سماع" انقلاب المجال المغناطيسي للأرض الذي وقع قبل حوالي 41 ألف عام، بفضل تفسير مبتكر للبيانات التي جمعتها مهمة القمر الصناعي "سوارم" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.
وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية إلى جانب أدلة على تحركات خطوط المجال المغناطيسي، قام العلماء برسم خريطة دقيقة لحدث لاسشامب، وحولوها إلى مقطع صوتي فريد، مستوحى من ضوضاء طبيعية مثل صرير الخشب وتحطم الصخور.

وأوضحت الجامعة التقنية في الدنمارك والمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اللذان كشفا عن النتيجة عام 2024، أن "المقطع الصوتي غريب وغير مألوف ولا يشبه أي شيء سمعناه من قبل".

وينشأ المجال المغناطيسي للأرض نتيجة دوران المعادن السائلة في لب الكوكب، ويمتد لعشرات إلى مئات آلاف الكيلومترات في الفضاء، محمياً الأرض من الجسيمات الشمسية الضارة. ومع تغير مواقع الحديد والنيكل داخل الكوكب، تتحرك خطوط المجال المغناطيسي، بما في ذلك القطب الشمالي المغناطيسي الذي يواصل حاليًا انجرافه من كندا نحو سيبيريا.

يظهر المجال عادة على شكل حلقات مغلقة تمتد من الجنوب إلى الشمال فوق السطح، ثم من الشمال إلى الجنوب في أعماق الأرض، لكن بين الحين والآخر ينعكس بشكل كامل. وإذا حدث انقلاب مماثل اليوم، ستشير البوصلات إلى الاتجاه المعاكس تماما.

كان آخر انقلاب كارثي قبل حوالي 41 ألف عام، تاركًا أثره في تدفقات حمم "لاسشامب" في فرنسا، حيث انخفضت قوة المجال إلى 5% فقط من قيمتها الحالية، مما سمح للأشعة الكونية بالتغلغل في الغلاف الجوي للأرض. وحفظت الطبقات الجليدية والرواسب البحرية بصمات هذا الحدث، حيث تضاعفت مستويات نظائر البريليوم-10 بشكل ملحوظ.
مشهد خيالي لكوكب الأرض يعبر عن تأثره بالعوامل الطبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
مجتمع
دراسة: قشرة الأرض تتسرب إلى باطن الكوكب
3 أبريل 2025, 06:46 GMT
وأوضحت سانيا بانوفسكا، أخصائية الجيوفيزياء بالمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن "فهم هذه الأحداث المتطرفة أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بالمستقبل وتقييم تأثيراتها على البيئة ونظام الأرض".
استغرق انقلاب "لاسشامب" حوالي 250 عاما، واستمر المجال في وضعه غير المعتاد نحو 440 عاما، مع انخفاض محتمل لقوته إلى 25% في بعض الفترات، وعلى الرغم من الشذوذات الحديثة في المجال المغناطيسي، مثل الضعف فوق المحيط الأطلسي، تشير الأبحاث إلى أن هذه الظواهر لا تعني بالضرورة انقلابًا وشيكا، لكنها تعرض الأقمار الصناعية لمستويات أعلى من الإشعاع.
وتواصل كوكبة "سوارم" منذ 2013 قياس الإشارات المغناطيسية من لب الأرض والغلاف المغناطيسي والغلاف الأيوني والمحيطات، بهدف فهم أفضل للمجال المغناطيسي للأرض والتنبؤ بتقلباته المستقبلية.
رصد شذوذ ضخم ومتزايد في كوكب الأرض
علماء روس يحددون مكان رواسب الذهب من خلال المكونات السائلة المتطايرة
