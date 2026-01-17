https://sarabic.ae/20260117/مولودية-الجزائر-يتوج-بكأس-السوبر-بعد-فوزه-على-اتحاد-العاصمة-1109349618.html

مولودية الجزائر يتوج بكأس السوبر بعد فوزه على اتحاد العاصمة

توج نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، بلقب كأس السوبر الجزائري، عقب فوزه على غريمه التقليدي اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون...

وجاءت مواجهة النهائي قوية ومتكافئة من الناحية الفنية، حيث تبادل الفريقان السيطرة وخلق الفرص خلال مجريات الشوط الأول، غير أن الانضباط التكتيكي من الجانبين حال دون اهتزاز الشباك، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.وأجرى موكوينا تغييرا حاسما بإقحام المهاجم زكرياء نعيجي، الذي تمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74، برأسية متقنة إثر تمريرة من اللاعب فرحات، مخادعًا حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط.ويواصل مولودية الجزائر، حامل لقب الدوري في الموسمين الماضيين، تصدره جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، متقدما بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد.كريستيانو رونالدو في الصدارة.. قائمة أوسم 5 لاعبي كرة قدم في 2025"روما" الإيطالي يعتزم عودة محمد صلاح

