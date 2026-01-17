عربي
مولودية الجزائر يتوج بكأس السوبر بعد فوزه على اتحاد العاصمة
مولودية الجزائر يتوج بكأس السوبر بعد فوزه على اتحاد العاصمة
توج نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، بلقب كأس السوبر الجزائري، عقب فوزه على غريمه التقليدي اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاءت مواجهة النهائي قوية ومتكافئة من الناحية الفنية، حيث تبادل الفريقان السيطرة وخلق الفرص خلال مجريات الشوط الأول، غير أن الانضباط التكتيكي من الجانبين حال دون اهتزاز الشباك، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.وأجرى موكوينا تغييرا حاسما بإقحام المهاجم زكرياء نعيجي، الذي تمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74، برأسية متقنة إثر تمريرة من اللاعب فرحات، مخادعًا حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط.ويواصل مولودية الجزائر، حامل لقب الدوري في الموسمين الماضيين، تصدره جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، متقدما بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد.كريستيانو رونالدو في الصدارة.. قائمة أوسم 5 لاعبي كرة قدم في 2025"روما" الإيطالي يعتزم عودة محمد صلاح
مولودية الجزائر يتوج بكأس السوبر بعد فوزه على اتحاد العاصمة

20:39 GMT 17.01.2026
توج نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، بلقب كأس السوبر الجزائري، عقب فوزه على غريمه التقليدي اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية.
وجاءت مواجهة النهائي قوية ومتكافئة من الناحية الفنية، حيث تبادل الفريقان السيطرة وخلق الفرص خلال مجريات الشوط الأول، غير أن الانضباط التكتيكي من الجانبين حال دون اهتزاز الشباك، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.
ومع انطلاق الشوط الثاني، فرض اتحاد العاصمة ضغطا واضحا وصنع عدة فرص خطيرة، قبل أن يستعيد مولودية الجزائر زمام الأمور تدريجيا بقيادة مدربه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، وينقل اللعب إلى مناطق منافسه.
وأجرى موكوينا تغييرا حاسما بإقحام المهاجم زكرياء نعيجي، الذي تمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74، برأسية متقنة إثر تمريرة من اللاعب فرحات، مخادعًا حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط.

وحافظ لاعبو المولودية على تقدمهم حتى صافرة النهاية، ليحققوا أول ألقابهم في العام الجديد، ويضيفوا كأس السوبر إلى لقب الدوري الذي توجوا به في شهر مايو/أيار الماضي.

كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
5 أحداث رياضية كبرى منتظرة في عام 2026.. تعرف عليها
1 يناير, 10:54 GMT
وبهذا الإنجاز، نجح مولودية الجزائر في الاحتفاظ بلقب كأس السوبر للموسم الثاني تواليا، بعد فوزه به في النسخة السابقة أمام شباب بلوزداد، رافعا رصيده إلى خمسة ألقاب، كأكثر الأندية تتويجا بالمسابقة.
ويواصل مولودية الجزائر، حامل لقب الدوري في الموسمين الماضيين، تصدره جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، متقدما بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد.
كريستيانو رونالدو في الصدارة.. قائمة أوسم 5 لاعبي كرة قدم في 2025
"روما" الإيطالي يعتزم عودة محمد صلاح
