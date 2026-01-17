وزير الخارجية المصري: ترامب دعا السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية المصري: ترامب دعا السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام"
وزير الخارجية المصري: ترامب دعا السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام"
وزير الخارجية المصري: ترامب دعا السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام"

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، إن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجه دعوة لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، من أجل عضوية "مجلس السلام" في غزة، ونحن ندرس هذا الأمر".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك: "تلقينا دعوة من الجانب الأمريكي موجهة من الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس السلام، ندرس الأمر وكل الوثائق التي وردت إلينا في الساعات الماضية، خاصة أن الأمر يمثل جزءا لا تجزأ من استحقاقات المرحلة الثانية وقرار مجلس الأمن".
وأوضح وزير الخارجية المصري، أن القرار نص على تشكيل مجلس السلام برئاسة ترامب وعضوية 25 من قادة ورؤساء الدول حول العالم، من بينهم مصر، مؤكداً أهمية الانخراط المباشر للرئيس الأمريكي لضمان تنفيذ الاستحقاقات والتزامات الطرفين، لافتا إلى تغريدة السيسي، اليوم السبت، التي أثنى فيها على جهود ترامب في تعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
إعلام: إدارة ترامب قد تعتبر "مجلس السلام" بديلا عن الأمم المتحدة
00:30 GMT
وشدد الوزير بدر عبد العاطي، على ضرورة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والدفع نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشيرا إلى توقعات بأن تتولى اللجنة الإدارية قريبا إدارة الخدمات الأساسية والمسائل الحياتية في القطاع لضمان استقرار حياة السكان.
وأعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، تشكيل "مجلس السلام" لإدارة قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الكشف عن أسماء أبرز أعضائه، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، المبعوث ستيف ويتكوف، صهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
البيت الأبيض يعلن أعضاء "مجلس السلام" في قطاع غزة برئاسة ترامب
أمس, 22:26 GMT
وأشار البيان إلى أن قيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستتولاها شخصية تكنوقراطية محترمة، الدكتور علي شعث، للإشراف على استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار اليومي، ووضع أسس لحوكمة طويلة الأمد وقابلة للاستدامة الذاتية، مستندًا إلى خبرته في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والتعامل الدولي.
كما تم تعيين اللواء غاسبر جيفيرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية في غزة، وآرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى، ونيكولاي ملادينوف ممثلا ساميا للقطاع ضمن المجلس التنفيذي. ويأتي الإعلان بعد موافقة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر الماضي على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة ترامب الشاملة لقطاع غزة، والتي تشمل إدارة دولية مؤقتة وتشكيل المجلس واستخدام قوات استقرار دولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، رغم تعطل المرحلة الثانية من الخطة بسبب الخلافات بين الأطراف.
