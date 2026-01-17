https://sarabic.ae/20260117/وزير-الخارجية-المصري-ترامب-دعا-السيسي-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-1109334052.html

وزير الخارجية المصري: ترامب دعا السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام"

وزير الخارجية المصري: ترامب دعا السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام"

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، إن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجه دعوة لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، من أجل عضوية "مجلس السلام"...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_830fbbecd791fbd796330b99bb58dbd2.jpg

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك: "تلقينا دعوة من الجانب الأمريكي موجهة من الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس السلام، ندرس الأمر وكل الوثائق التي وردت إلينا في الساعات الماضية، خاصة أن الأمر يمثل جزءا لا تجزأ من استحقاقات المرحلة الثانية وقرار مجلس الأمن".وأوضح وزير الخارجية المصري، أن القرار نص على تشكيل مجلس السلام برئاسة ترامب وعضوية 25 من قادة ورؤساء الدول حول العالم، من بينهم مصر، مؤكداً أهمية الانخراط المباشر للرئيس الأمريكي لضمان تنفيذ الاستحقاقات والتزامات الطرفين، لافتا إلى تغريدة السيسي، اليوم السبت، التي أثنى فيها على جهود ترامب في تعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وشدد الوزير بدر عبد العاطي، على ضرورة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والدفع نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشيرا إلى توقعات بأن تتولى اللجنة الإدارية قريبا إدارة الخدمات الأساسية والمسائل الحياتية في القطاع لضمان استقرار حياة السكان.وأعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، تشكيل "مجلس السلام" لإدارة قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الكشف عن أسماء أبرز أعضائه، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، المبعوث ستيف ويتكوف، صهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.وأشار البيان إلى أن قيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستتولاها شخصية تكنوقراطية محترمة، الدكتور علي شعث، للإشراف على استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار اليومي، ووضع أسس لحوكمة طويلة الأمد وقابلة للاستدامة الذاتية، مستندًا إلى خبرته في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والتعامل الدولي.كما تم تعيين اللواء غاسبر جيفيرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية في غزة، وآرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى، ونيكولاي ملادينوف ممثلا ساميا للقطاع ضمن المجلس التنفيذي. ويأتي الإعلان بعد موافقة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر الماضي على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة ترامب الشاملة لقطاع غزة، والتي تشمل إدارة دولية مؤقتة وتشكيل المجلس واستخدام قوات استقرار دولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، رغم تعطل المرحلة الثانية من الخطة بسبب الخلافات بين الأطراف.

