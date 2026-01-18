عربي
إعلام: قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي يصل إلى دمشق للقاء الشرع
أكبر 5 دول منتجة للنفط في أفريقيا لعام 2025
حافظت أبرز الدول الأفريقية المنتجة للنفط على دورها البارز في أسواق الطاقة العالمية خلال عام 2025، مع تحسن ملحوظ في الظروف السياسية والأمنية في عدد منها.
وسجل متوسط إنتاج النفط الخام ارتفاعًا في نيجيريا وليبيا والجزائر، مقابل تراجع طفيف في أنغولا ومصر، ضمن أكبر خمس دول منتجة في القارة، ، حسبما ذكرته منصة "الطاقة". وتصدرت نيجيريا وليبيا القائمة، ما يعكس جهودهما لتعظيم استغلال مواردهما النفطية بعد سنوات من التحديات. ترتيب أكبر الدول المنتجة في 2025: نيجيريا: 1.52 مليون برميل يوميًا ارتفع متوسط الإنتاج إلى 1.516 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ1.426 مليون في 2024، لتبقى في الصدارة الأفريقية بحسب بيانات "أوبك". وشهدت تسريع الموافقات على المشروعات، وتشغيل محطة جديدة في دلتا النيجر، وإطلاق جولة تراخيص 2025 لجذب الاستثمار. ورغم تقليص خسائر السرقات، تواجه تحديات البنية التحتية والأمن للوصول إلى أهداف أعلى تتماشى مع حصص أوبك. واحتياطياتها نحو 38 مليار برميل. ليبيا: 1.30 مليون برميل يوميًا انتعش الإنتاج ليبلغ متوسطًا سنويًا 1.296 مليون برميل يوميًا (مقابل 1.092 مليون في 2024)، وفق "أوبك"، مع تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط تصل إلى 1.374 مليون. ويعود الارتفاع إلى تحسن الاستقرار التشغيلي وإصلاح البنية التحتية وتعزيز الإجراءات الأمنية. وليبيا تمتلك أكبر احتياطي أفريقي مؤكد بنحو 48.4 مليار برميل (المركز العاشر عالميًا). أنغولا: 1.10 مليون برميل يوميًا تراجع الإنتاج طفيفًا مقارنة بـ2024، ويبقى دون مستويات 1.7 مليون قبل أقل من عقد. ورغم خروجها من "أوبك" مطلع 2024، جذبت إصلاحات شركات كبرى مثل شل وشيفرون. والنفط عنصر حيوي للاقتصاد، مع احتياطيات مؤكدة نحو 2.6 مليار برميل. الجزائر: 0.93 مليون برميل يوميًا بلغ الإنتاج أعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف بنهاية 2025، بمتوسط 934 ألف برميل يوميًا (مقابل 905 آلاف في 2024). مصر: 0.50 مليون برميل يوميًا تراجع الإنتاج إلى أقل مستوى منذ عقود، بمتوسط يزيد قليلاً على 500 ألف برميل يوميًا (مقابل 537 ألف في 2024). وهبط إلى 486 ألفًا في يوليو قبل الاستقرار فوق 500 ألف. وتراهن الحكومة على استثمارات جديدة لتعزيز الاحتياطيات المقدرة بـ3.3 مليار برميل وتأمين الإمدادات المحلية. خارج الخمسة الأوائل، شهدت جمهورية الكونغو والغابون تحسنًا طفيفًا؛ إذ ارتفع إنتاج الكونغو إلى 259 ألف برميل يوميًا (مقابل 253 ألف في 2024)، والغابون إلى نحو 227 ألف (مقابل 222 ألف).
حافظت أبرز الدول الأفريقية المنتجة للنفط على دورها البارز في أسواق الطاقة العالمية خلال عام 2025، مع تحسن ملحوظ في الظروف السياسية والأمنية في عدد منها.
وسجل متوسط إنتاج النفط الخام ارتفاعًا في نيجيريا وليبيا والجزائر، مقابل تراجع طفيف في أنغولا ومصر، ضمن أكبر خمس دول منتجة في القارة، ، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا
21 يونيو 2025, 15:42 GMT
وتصدرت نيجيريا وليبيا القائمة، ما يعكس جهودهما لتعظيم استغلال مواردهما النفطية بعد سنوات من التحديات.
وعلى مستوى الاحتياطيات، استقرت موارد أفريقيا القابلة للاستخراج عند 119.6 مليار برميل بنهاية 2025.
ترتيب أكبر الدول المنتجة في 2025:
نيجيريا: 1.52 مليون برميل يوميًا
ارتفع متوسط الإنتاج إلى 1.516 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ1.426 مليون في 2024، لتبقى في الصدارة الأفريقية بحسب بيانات "أوبك".
وتعتمد البلاد على النفط بنسبة 65-80% من الإيرادات العامة و80-90% من الصادرات.
وشهدت تسريع الموافقات على المشروعات، وتشغيل محطة جديدة في دلتا النيجر، وإطلاق جولة تراخيص 2025 لجذب الاستثمار.
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
شحنة نفط جزائرية ضخمة تشق طريقها إلى أكبر منشأة تكرير في أفريقيا
1 مارس 2025, 16:31 GMT
ورغم تقليص خسائر السرقات، تواجه تحديات البنية التحتية والأمن للوصول إلى أهداف أعلى تتماشى مع حصص أوبك. واحتياطياتها نحو 38 مليار برميل.
ليبيا: 1.30 مليون برميل يوميًا
انتعش الإنتاج ليبلغ متوسطًا سنويًا 1.296 مليون برميل يوميًا (مقابل 1.092 مليون في 2024)، وفق "أوبك"، مع تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط تصل إلى 1.374 مليون.
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
مجتمع
3 دول عربية في أفريقيا تترقب "طفرة ضخمة" في استثمارات النفط والغاز
27 نوفمبر 2024, 07:48 GMT
ويعود الارتفاع إلى تحسن الاستقرار التشغيلي وإصلاح البنية التحتية وتعزيز الإجراءات الأمنية.
ويشكل النفط أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وساهم الارتفاع في دعم المالية العامة.
وليبيا تمتلك أكبر احتياطي أفريقي مؤكد بنحو 48.4 مليار برميل (المركز العاشر عالميًا).
أنغولا: 1.10 مليون برميل يوميًا
تراجع الإنتاج طفيفًا مقارنة بـ2024، ويبقى دون مستويات 1.7 مليون قبل أقل من عقد.
ورغم خروجها من "أوبك" مطلع 2024، جذبت إصلاحات شركات كبرى مثل شل وشيفرون. والنفط عنصر حيوي للاقتصاد، مع احتياطيات مؤكدة نحو 2.6 مليار برميل.
صورة جوية عن قرب لمنصة حفر ثابتة في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
دولة عربية تستحوذ على نسبة كبيرة من اكتشاف نفطي ضخم في أفريقيا
25 نوفمبر 2024, 08:26 GMT
الجزائر: 0.93 مليون برميل يوميًا
بلغ الإنتاج أعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف بنهاية 2025، بمتوسط 934 ألف برميل يوميًا (مقابل 905 آلاف في 2024).
وتعكس الزيادة التزامها بخطة أوبك+ لإدارة التخفيضات الطوعية، مع بدء التخلص التدريجي من خفض 1.65 مليون برميل يوميًا منذ أكتوبر 2025، وتعليق الزيادات في الربع الأول 2026. واحتياطياتها نحو 12 مليار برميل.
مصر: 0.50 مليون برميل يوميًا
تراجع الإنتاج إلى أقل مستوى منذ عقود، بمتوسط يزيد قليلاً على 500 ألف برميل يوميًا (مقابل 537 ألف في 2024).
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
أزوروف: لدى روسيا فرص في مجال النفط والغاز لتطوير العلاقات مع أفريقيا
4 فبراير 2023, 08:08 GMT
وهبط إلى 486 ألفًا في يوليو قبل الاستقرار فوق 500 ألف. وتراهن الحكومة على استثمارات جديدة لتعزيز الاحتياطيات المقدرة بـ3.3 مليار برميل وتأمين الإمدادات المحلية.
خارج الخمسة الأوائل، شهدت جمهورية الكونغو والغابون تحسنًا طفيفًا؛ إذ ارتفع إنتاج الكونغو إلى 259 ألف برميل يوميًا (مقابل 253 ألف في 2024)، والغابون إلى نحو 227 ألف (مقابل 222 ألف).
