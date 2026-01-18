https://sarabic.ae/20260118/أكبر-5-دول-منتجة-للنفط-في-أفريقيا-لعام-2025--1109359150.html

أكبر 5 دول منتجة للنفط في أفريقيا لعام 2025

سبوتنيك عربي

حافظت أبرز الدول الأفريقية المنتجة للنفط على دورها البارز في أسواق الطاقة العالمية خلال عام 2025، مع تحسن ملحوظ في الظروف السياسية والأمنية في عدد منها. 18.01.2026, سبوتنيك عربي

وسجل متوسط إنتاج النفط الخام ارتفاعًا في نيجيريا وليبيا والجزائر، مقابل تراجع طفيف في أنغولا ومصر، ضمن أكبر خمس دول منتجة في القارة، ، حسبما ذكرته منصة "الطاقة". وتصدرت نيجيريا وليبيا القائمة، ما يعكس جهودهما لتعظيم استغلال مواردهما النفطية بعد سنوات من التحديات. ترتيب أكبر الدول المنتجة في 2025: نيجيريا: 1.52 مليون برميل يوميًا ارتفع متوسط الإنتاج إلى 1.516 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ1.426 مليون في 2024، لتبقى في الصدارة الأفريقية بحسب بيانات "أوبك". وشهدت تسريع الموافقات على المشروعات، وتشغيل محطة جديدة في دلتا النيجر، وإطلاق جولة تراخيص 2025 لجذب الاستثمار. ورغم تقليص خسائر السرقات، تواجه تحديات البنية التحتية والأمن للوصول إلى أهداف أعلى تتماشى مع حصص أوبك. واحتياطياتها نحو 38 مليار برميل. ليبيا: 1.30 مليون برميل يوميًا انتعش الإنتاج ليبلغ متوسطًا سنويًا 1.296 مليون برميل يوميًا (مقابل 1.092 مليون في 2024)، وفق "أوبك"، مع تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط تصل إلى 1.374 مليون. ويعود الارتفاع إلى تحسن الاستقرار التشغيلي وإصلاح البنية التحتية وتعزيز الإجراءات الأمنية. وليبيا تمتلك أكبر احتياطي أفريقي مؤكد بنحو 48.4 مليار برميل (المركز العاشر عالميًا). أنغولا: 1.10 مليون برميل يوميًا تراجع الإنتاج طفيفًا مقارنة بـ2024، ويبقى دون مستويات 1.7 مليون قبل أقل من عقد. ورغم خروجها من "أوبك" مطلع 2024، جذبت إصلاحات شركات كبرى مثل شل وشيفرون. والنفط عنصر حيوي للاقتصاد، مع احتياطيات مؤكدة نحو 2.6 مليار برميل. الجزائر: 0.93 مليون برميل يوميًا بلغ الإنتاج أعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف بنهاية 2025، بمتوسط 934 ألف برميل يوميًا (مقابل 905 آلاف في 2024). مصر: 0.50 مليون برميل يوميًا تراجع الإنتاج إلى أقل مستوى منذ عقود، بمتوسط يزيد قليلاً على 500 ألف برميل يوميًا (مقابل 537 ألف في 2024). وهبط إلى 486 ألفًا في يوليو قبل الاستقرار فوق 500 ألف. وتراهن الحكومة على استثمارات جديدة لتعزيز الاحتياطيات المقدرة بـ3.3 مليار برميل وتأمين الإمدادات المحلية. خارج الخمسة الأوائل، شهدت جمهورية الكونغو والغابون تحسنًا طفيفًا؛ إذ ارتفع إنتاج الكونغو إلى 259 ألف برميل يوميًا (مقابل 253 ألف في 2024)، والغابون إلى نحو 227 ألف (مقابل 222 ألف).

