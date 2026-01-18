إعلام: إداراة ترامب ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/إعلام-إداراة-ترامب-ستنفذ-خطة-غزة-بغض-النظر-عن-موقف-نتنياهو-1109354501.html
إعلام: إداراة ترامب ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو
إعلام: إداراة ترامب ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير أمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم مواصلة تنفيذ خطة السلام في غزة بغض النظر عن اعتراضات رئيس الوزراء... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T04:23+0000
2026-01-18T04:23+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316866_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_7cfdf26a01603f92732e100d5f7a5dc5.jpg
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "هذا عرضنا، وليس عرضه. لقد أنجزنا أشياء في غزة في الأشهر الأخيرة لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة، ونحن نعتزم مواصلة المضي قدماً".وبين المسؤول أنه ما لم يرغب نتنياهو في إعادة إرسال القوات الإسرائيلية إلى القتال في غزة، مع انسحاب الولايات المتحدة من هذه القضية، فسيتعين عليه الموافقة على البرنامج الأميركي، وتابع: "نحن نقدم له خدمة. إذا فشل هذا، فسيقول: لقد حذرناكم. ونحن نعلم أنه إذا نجح، فسينسب الفضل لنفسه".ونقلت "اكيسوس" عنه: "دعه يركز على إيران، وسنتولى نحن أمر غزة. لن نجادل معه. سيواصل سياساته، وسنواصل المضي قدماً في خطتنا. لا يمكنه حقاً أن يعارضنا".في وقت سابق، صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق لإدارة قطاع غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل وكان مخالفاً لسياستها.وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسميًا انطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس"، والتحول من إطار وقف إطلاق النار إلى مرحلة سياسية وأمنية في غزة بعد وقف إطلاق النار.وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية، واصفاً إياها بأنها انتقال "من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار". وحذر من ضرورة التزام حماس الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة الإسرائيلي الأخير الذي لقي حتفه.رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: اختيار القاهرة للإعلان عن اللجنة رسالة تقدير لدور مصر التاريخيإعلام: ترامب يطرح مقاعد بمليار دولار في "مجلس السلام" لغزة ويحتفظ بسلطة المصادقة النهائية
https://sarabic.ae/20260117/الكشف-عن-أسماء-المكلفين-بمهام-ملفات-اللجنة-الوطنية-الفلسطينية-لإدارة-غزة-1109351577.html
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316866_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_faba33c17ae173f1574b6c0da628f9d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل

إعلام: إداراة ترامب ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو

04:23 GMT 18.01.2026
© Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© Photo
تابعنا عبر
أكدت تقارير أمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم مواصلة تنفيذ خطة السلام في غزة بغض النظر عن اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "هذا عرضنا، وليس عرضه. لقد أنجزنا أشياء في غزة في الأشهر الأخيرة لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة، ونحن نعتزم مواصلة المضي قدماً".

وبحسب المسؤول، فإنه لم يتم استشارة نتنياهو بشأن تشكيل اللجنة، لأنه "ليس له رأي" في هذا الأمر.

وبين المسؤول أنه ما لم يرغب نتنياهو في إعادة إرسال القوات الإسرائيلية إلى القتال في غزة، مع انسحاب الولايات المتحدة من هذه القضية، فسيتعين عليه الموافقة على البرنامج الأميركي، وتابع: "نحن نقدم له خدمة. إذا فشل هذا، فسيقول: لقد حذرناكم. ونحن نعلم أنه إذا نجح، فسينسب الفضل لنفسه".

وأضاف: "إذا كان يريد منا التعامل مع غزة، فسوف يتم ذلك بطريقتنا"، وبحسب قوله، فإن إدارة ترامب تريد من نتنياهو التركيز على إيران وترك قضية غزة لواشنطن.

ونقلت "اكيسوس" عنه: "دعه يركز على إيران، وسنتولى نحن أمر غزة. لن نجادل معه. سيواصل سياساته، وسنواصل المضي قدماً في خطتنا. لا يمكنه حقاً أن يعارضنا".
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
الكشف عن أسماء المكلفين بمهام ملفات اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة
أمس, 22:38 GMT
في وقت سابق، صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق لإدارة قطاع غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل وكان مخالفاً لسياستها.

أعلن ترامب سابقاً عن تشكيل مجلس سلام بشأن غزة، ووعد بالكشف قريباً عن أعضائه. وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن المجلس يضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ، وصهر الرئيس الأمريكي المستثمر جاريد كوشنر ، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.

وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسميًا انطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس"، والتحول من إطار وقف إطلاق النار إلى مرحلة سياسية وأمنية في غزة بعد وقف إطلاق النار.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية، واصفاً إياها بأنها انتقال "من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار". وحذر من ضرورة التزام حماس الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة الإسرائيلي الأخير الذي لقي حتفه.
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: اختيار القاهرة للإعلان عن اللجنة رسالة تقدير لدور مصر التاريخي
إعلام: ترامب يطرح مقاعد بمليار دولار في "مجلس السلام" لغزة ويحتفظ بسلطة المصادقة النهائية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала