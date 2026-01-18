https://sarabic.ae/20260118/إعلام-إداراة-ترامب-ستنفذ-خطة-غزة-بغض-النظر-عن-موقف-نتنياهو-1109354501.html

إعلام: إداراة ترامب ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو

إعلام: إداراة ترامب ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو

أكدت تقارير أمريكية، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم مواصلة تنفيذ خطة السلام في غزة بغض النظر عن اعتراضات رئيس الوزراء... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "هذا عرضنا، وليس عرضه. لقد أنجزنا أشياء في غزة في الأشهر الأخيرة لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة، ونحن نعتزم مواصلة المضي قدماً".وبين المسؤول أنه ما لم يرغب نتنياهو في إعادة إرسال القوات الإسرائيلية إلى القتال في غزة، مع انسحاب الولايات المتحدة من هذه القضية، فسيتعين عليه الموافقة على البرنامج الأميركي، وتابع: "نحن نقدم له خدمة. إذا فشل هذا، فسيقول: لقد حذرناكم. ونحن نعلم أنه إذا نجح، فسينسب الفضل لنفسه".ونقلت "اكيسوس" عنه: "دعه يركز على إيران، وسنتولى نحن أمر غزة. لن نجادل معه. سيواصل سياساته، وسنواصل المضي قدماً في خطتنا. لا يمكنه حقاً أن يعارضنا".في وقت سابق، صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق لإدارة قطاع غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل وكان مخالفاً لسياستها.وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسميًا انطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس"، والتحول من إطار وقف إطلاق النار إلى مرحلة سياسية وأمنية في غزة بعد وقف إطلاق النار.وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية، واصفاً إياها بأنها انتقال "من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار". وحذر من ضرورة التزام حماس الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة الإسرائيلي الأخير الذي لقي حتفه.رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: اختيار القاهرة للإعلان عن اللجنة رسالة تقدير لدور مصر التاريخيإعلام: ترامب يطرح مقاعد بمليار دولار في "مجلس السلام" لغزة ويحتفظ بسلطة المصادقة النهائية

