الجيش الإسرائيلي يعلن هبوط 3 مقاتلات شبحية بقاعدة "نيفاتيم" الجوية
قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلات "إف - 35 آي" الشبحية التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في مختلف المهام... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال فيه إن 3 مقاتلات شبحية هبطت بقاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية، حيث تم تسليمها رسميا للجيش الإسرائيلي.ولفت إلى أن إسرائيل تعتبر الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية ذات أهمية قصوى، مشيرا إلى أنها تساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، على حد قوله. وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعما عسكريا واسعا لإسرائيل في جميع الأسلحة البرية والبحرية والجوية لتضمن تفوقها عسكريا على دول المنطقة.
