الجيش الإسرائيلي يعلن هبوط 3 مقاتلات شبحية بقاعدة "نيفاتيم" الجوية

عربي
أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-هبوط-3-مقاتلات-شبحية-بقاعدة-نيفاتيم-الجوية-1109376892.html
الجيش الإسرائيلي يعلن هبوط 3 مقاتلات شبحية بقاعدة "نيفاتيم" الجوية
الجيش الإسرائيلي يعلن هبوط 3 مقاتلات شبحية بقاعدة "نيفاتيم" الجوية
سبوتنيك عربي
قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلات "إف - 35 آي" الشبحية التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في مختلف المهام... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T20:16+0000
2026-01-18T20:16+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376327_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_506ed228a6c43e665c14c7cfff600a9f.jpg
جاء ذلك في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال فيه إن 3 مقاتلات شبحية هبطت بقاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية، حيث تم تسليمها رسميا للجيش الإسرائيلي.ولفت إلى أن إسرائيل تعتبر الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية ذات أهمية قصوى، مشيرا إلى أنها تساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، على حد قوله. وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعما عسكريا واسعا لإسرائيل في جميع الأسلحة البرية والبحرية والجوية لتضمن تفوقها عسكريا على دول المنطقة.
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109376327_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_8302591021a8a6f095f317ecde7087a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الإسرائيلي يعلن هبوط 3 مقاتلات شبحية بقاعدة "نيفاتيم" الجوية

20:16 GMT 18.01.2026
© Photo / x.comمقاتلات "إف - 35"
مقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلات "إف - 35 آي" الشبحية التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في مختلف المهام الدفاعية والهجومية في جميع جبهات القتال.
جاء ذلك في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال فيه إن 3 مقاتلات شبحية هبطت بقاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية، حيث تم تسليمها رسميا للجيش الإسرائيلي.
ولفت إلى أن إسرائيل تعتبر الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية ذات أهمية قصوى، مشيرا إلى أنها تساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، على حد قوله.
وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعما عسكريا واسعا لإسرائيل في جميع الأسلحة البرية والبحرية والجوية لتضمن تفوقها عسكريا على دول المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала