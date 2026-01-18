https://sarabic.ae/20260118/الجيش-السوري-يسيطر-على-الطبقة-وسد-الفرات-فرنسا-وألمانيا-ترفضان-رسوم-واشنطن-1109365999.html

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات.. فرنسا وألمانيا ترفضان رسوم واشنطن

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات.. فرنسا وألمانيا ترفضان رسوم واشنطن

سبوتنيك عربي

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية في قطاع غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل، وهو أمر يتعارض مع سياستها. 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T14:03+0000

2026-01-18T14:03+0000

2026-01-18T14:03+0000

راديو

عالم سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

الصين

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109365820_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_f321b6a1f57d76542a76c3df1adc6b1a.png

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات.. وفرنسا وألمانيا ترفضان رسوم واشنطن سبوتنيك عربي الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات.. وفرنسا وألمانيا ترفضان رسوم واشنطن

في المقابل، نفت مصادر أمريكية وإسرائيلية ادعاءات نتنياهو، مؤكدة أنها لا تعكس الحقيقة، وأن تشكيل اللجنة يتماشى فعليا مع توجهات نتنياهو نفسه.وأعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، بدء عمل اللجنة رسميا، مشددا على التزام اللجنة بتحويل المرحلة الانتقالية في القطاع إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "تكذيب نتنياهو في ادعائه جاء من أمريكا، وسُمع الصدى في إسرائيل، لأن الكل يعرف أننا في العام الأخير قبل الانتخابات البرلمانية والمنافسة على أشدها بين نتانياهو وخصومه".الجيش السوري يعلن السيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات بعد مواجهات مع قسدسيطر الجيش السوري على مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة شمالي البلاد، بحسب وزير الإعلام، حمزة مصطفى.كما تمكّنت القوات السورية في منطقة الفرات من السيطرة على حقول هامة للنفط والغاز في محافظة دير الزور بعد مواجهات مع قوات "قسد"، أبرزها حقل العمر الاستراتيجي، إضافة إلى حقل التنك، وحقول كونيكو.من جهتها، حذرت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من خطر يهدد سجن محتجزي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في الرقة، داعية التحالف الدولي إلى التدخل.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "تم تحرير مدينة الطبقة ومطارها العسكري وكامل غرب الفرات، وأكثر من 80% من محافظة دير الزور، وتمت السيطرة على حقول الغاز مثل العمر وكونيكو، وطردت جميع التنظيمات الإرهابية التي احتلت هذه المناطق"، لافتا إلى أن "هناك انتفاضات شعبية في كل مكان ضد "قسد"، فضلا عن انقسامات داخل صفوفها".بعد الانسحاب الأمريكي.. الجيش العراقي يتولى إدارة قاعدة "عين الأسد" بالكاملبدأ الجيش العراقي عملية توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة "عين الأسد"، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل.يأتي هذا الإجراء، تنفيذا للاتفاق بين العراق وأمريكا، على تحديد نهاية عام 2026 موعدا رسميا لإنهاء مهمة التحالف الدولي، بعد جولات من الحوار بين الجانبين.وأوضحت الوزارة أن رئيس الأركان وجّه الجهات المعنية في القاعدة بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطعات، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "اختيار هذه القاعدة لتسليمها للعراق من بين قواعد أخرى ذات وجود أمريكي، يقف وراءه الصراع الأمريكي الإيراني، الذي شهد تصعيدا في الفترة الأخيرة"، معتبرا أنه "انسحاب جزئي وليس كليا للأمريكيين من العراق ولسبب مرحلي، لكن بقية القواعد الأمريكية تشهد حضورا أمريكيا لأغراض التدريب وأغراض أخرى".فرنسا وألمانيا ترفضان تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على خلفية التوتر بشأن غرينلاندذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تسعى للتفاوض مع الدنمارك بشأن ضم جزيرة غرينلاند منذ أكثر من 150 عاما.وقررت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاند، اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط المقبل.وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن رفضه للقرار والتهديدات الأمريكية، فيما قالت الحكومة الألمانية إنها ستتخذ مجتمعة مع دول أوروبا القرار المناسب للرد.وتساءل بركات في تصريحات لـ"سبوتنيك" عن ما "قد تصل إليه قيمة غرينلاند حاليا، وهي الغنية بالنفط والغاز والثروات الطبيعية، فضلا عن أهميتها الجيوسياسية لأمريكا"، مؤكدا أن "ترامب لن يرفع الرسوم الجمركية التي فرضها على أوروبا حتى تتم عملية البيع".الجيش الصيني يعلن حالة التأهب القصوى بعد مرور مدمرة أمريكية بالقرب من تايوانأعلن الجيش الصيني حالة التأهب القصوى، في ظل مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان، بحسب المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية القتالية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، شو تشنغوا.وأكد تشنغوا، في بيان، أن القوات المسلحة الصينية مستعدة للدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها بعد الإجراء الأمريكي، مشيرا إلى أن قيادة المنطقة الشرقية نشرت قوات بحرية وجوية لمراقبة مرور السفن الأمريكية على طول مسارها.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الردود الصينية تجاه أمريكا في السنوات الأخيرة دائما ما تتسم بالحذر والقوة في نفس الوقت، فبكين لا تريد الدخول في مواجهات عسكرية مع واشنطن"، مشددا أنه يعتقد "استمرار نفس النهج المتزن من الجانب الصيني".

الصين

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

عالم سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الصين, إسرائيل, аудио