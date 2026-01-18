https://sarabic.ae/20260118/اللقاء-التشاوري-الجنوبي-في-الرياض-دعم-سعودي-كامل-ومسار-سياسي-مسؤول-للقضية-الجنوبية-1109380048.html

اللقاء التشاوري الجنوبي في الرياض: دعم سعودي كامل ومسار سياسي مسؤول للقضية الجنوبية

أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري، الذي جمع قيادات من جنوب اليمن في الرياض، والمعروف باسم "اللقاء التشاوري الجنوبي"، أن الموقف السعودي يتوافق بشكل كامل مع... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

وأشار البيان، الذي تلاه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أبو زرعة المحرمي، إلى أن اللقاء يعكس إرادة جنوبية موحدة تضم مختلف القيادات والمحافظات والشرائح المجتمعية، وتسعى لتحقيق حل عادل وآمن بعيدًا عن أي مسارات تصعيدية أو صراعات جانبية تهدد مستقبل الجنوب، حسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.وشدد المشاركون على أن الدعم السعودي يشمل ضمان حق الجنوبيين في تحديد مصيرهم السياسي واستعادة دولتهم كاملة السيادة، من خلال مسار سياسي مسؤول ومدروس. كما أشار البيان إلى الترحيب الكبير الذي حظي به المجتمعون منذ وصولهم إلى الرياض، وما صاحب ذلك من تفاعل إيجابي لمسائل حيوية مثل صرف المرتبات المتأخرة للقوات الجنوبية، والتي حظيت بمتابعة مباشرة من المملكة بهدف تخفيف معاناة المواطنين.وأكد البيان استمرار دعم المملكة للقوات الجنوبية العاملة على حماية الأمن والاستقرار، مع الالتزام بتعزيز قدراتها وصرف مستحقاتها كاملة، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية. كما شدد المجتمعون على أهمية الشراكة في مجالات الاقتصاد والتنمية، واعتبروا اللقاء خطوة انطلاقة حقيقية لمستقبل استراتيجي قائم على الأمن والاستقرار والتنمية.وأكد البيان أن المملكة العربية السعودية تمثل سندًا أساسيًا للجنوب في مواجهة التهديدات، لا سيما الميليشيات الحوثية ومشاريعها التوسعية، بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة. كما رفض البيان بشدة أي محاولات للتشكيك في دور المملكة أو استهداف القوات الجنوبية المختلفة، بما فيها قوات العمالقة، ودرع الوطن، والأحزمة الأمنية، والنخبة الحضرمية، باعتبارها جزءًا أصيلاً من منظومة حماية الجنوب.ودعا البيان جماهير الجنوب إلى التعبير عن تطلعاتهم المشروعة بوعي ومسؤولية، ودعم الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة بوصفه الإطار الأكثر أمانًا وفاعلية، مؤكدًا أن استعادة دولة الجنوب عبر هذا المسار السياسي تمثل أولوية قصوى. كما دعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الجنوبيين ودعم مسار الحوار الذي ترعاه السعودية لتحقيق الاستقرار والسلام في الجنوب والمنطقة، بما يتماشى مع متطلبات الأمن الإقليمي والدولي.وختم البيان بالتأكيد على الثقة المتبادلة مع المملكة، والالتزام الكامل بحمل قضية الجنوب بمسؤولية وطنية، وإدارتها بعقل الدولة بعيدًا عن أي مزايدات أو ردود فعل متسرعة.وشهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

