عربي
أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية - عاجل
بشراكة قطرية إيطالية سويسرية.. توقيع اتفاقية استراتيجية لتطوير ميناء ليبي
بشراكة قطرية إيطالية سويسرية.. توقيع اتفاقية استراتيجية لتطوير ميناء ليبي
وقعت إدارة المنطقة الحرة بمدينة مصراتة، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركات قطرية وإيطالية وسويسرية.
وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأحد، بأن شركة "المها كابيتال بارتنرز" القطرية وشركة الشحن المتوسطية "MSC" الإيطالية وشركة "TiL" السويسرية قد وقعوا اتفاقية لتطوير واستثمار تشغيل محطات الحاوية بميناء مصراتة التجاري للمنطقة. وأكدت أن مراسم التوقيع حضرها كل من رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وعدد من المسؤولين المحليين والوزراء. وقالت المنطقة الحرة بمصراتة في بيان: إن "عقد شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستثمار وتشغيل وتطوير محطات الحاويات، خطوة تعزز مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي وترفع طاقته الاستيعابية وفق أعلى المعايير الدولية".جاءت الاتفاقية الرباعية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودفع المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني في ليبيا، وذلك ضمن مسار أوسع لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير قطاعات المواصلات والطاقة والخدمات، بما يدعم الاستقرار والتنمية ويخدم مصالح الشعب الليبي.وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وتوسعة المحطة باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية سنويا، وتعزيز موقع ليبيا كمركز لوجستي إقليمي ضمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية".ومن جانبه، أكد عبد الحميد الدبيبة أن "هذه الشراكة تُنفذ ضمن تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة وفق ترتيبات واضحة للتطوير والتشغيل، بما يضمن تنفيذ المشروع دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، وبما يعكس توجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات المنتجة وتطوير البنية التحتية وتعظيم العوائد".
وقعت إدارة المنطقة الحرة بمدينة مصراتة، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركات قطرية وإيطالية وسويسرية.
وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأحد، بأن شركة "المها كابيتال بارتنرز" القطرية وشركة الشحن المتوسطية "MSC" الإيطالية وشركة "TiL" السويسرية قد وقعوا اتفاقية لتطوير واستثمار تشغيل محطات الحاوية بميناء مصراتة التجاري للمنطقة.
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
ليبيا.. استئناف الرحلات الجوية الأردنية إلى مطار مصراتة الشهر المقبل
3 ديسمبر 2025, 19:36 GMT
وأكدت أن مراسم التوقيع حضرها كل من رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وعدد من المسؤولين المحليين والوزراء.
وقالت المنطقة الحرة بمصراتة في بيان: إن "عقد شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستثمار وتشغيل وتطوير محطات الحاويات، خطوة تعزز مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي وترفع طاقته الاستيعابية وفق أعلى المعايير الدولية".
جاءت الاتفاقية الرباعية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودفع المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني في ليبيا، وذلك ضمن مسار أوسع لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير قطاعات المواصلات والطاقة والخدمات، بما يدعم الاستقرار والتنمية ويخدم مصالح الشعب الليبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وتوسعة المحطة باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية سنويا، وتعزيز موقع ليبيا كمركز لوجستي إقليمي ضمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية".
ومن جانبه، أكد عبد الحميد الدبيبة أن "هذه الشراكة تُنفذ ضمن تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة وفق ترتيبات واضحة للتطوير والتشغيل، بما يضمن تنفيذ المشروع دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، وبما يعكس توجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات المنتجة وتطوير البنية التحتية وتعظيم العوائد".
