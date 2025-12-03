عربي
ليبيا.. استئناف الرحلات الجوية الأردنية إلى مطار مصراتة الشهر المقبل
ليبيا.. استئناف الرحلات الجوية الأردنية إلى مطار مصراتة الشهر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن مطار مصراتة الدولي في ليبيا، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية للخطوط الملكية الأردنية من وإلى المطار، بداية من 15 يناير/ كانون الثاني المقبل. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T19:36+0000
2025-12-03T19:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102595/39/1025953979_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_99d0f98b7460a59c935dedbced71ab12.jpg
وذكر موقع "بوابة الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن استئناف الرحلات الجوية سيبدأ بمعدل رحلتين أسبوعيًا، ليعود بذلك الربط الجوي بين المدينة الليبية والمملكة الأردنية، ويتيح للمسافرين خيارات أوسع للتنقل عبر عمّان إلى وجهات دولية مختلفة.وأفاد المطار بأن "الخطوة الليبية تمثل مرحلة جديدة من الانفتاح، والحركة ستسهم في تسهيل السفر وتوسيع آفاق التنقل أمام المواطنين والمسافرين".وبحسب الموقع، يأتي استئناف الرحلات إلى مطار مصراتة في ليبيا، استكمالا لمسار إعادة تشغيل الخطوط الأردنية لوجهاتها داخل المطارات الليبية خلال العامين الماضيين، حيث يشار إلى أن مطار بنينا الدولي في بنغازي، قد استقبل أولى رحلات الشركة، في يناير الماضي، بعد توقف لسنوات.كما عادت الشركة إلى مطار معيتيقة الدولي، في يوليو/ تموز 2024، بعد انقطاع دام نحو عقد كامل.وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن قرار إغلاق المطار جاء بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لتشكيلات مختلفة في منطقتي السكت والغيران، جنوب مدينة مصراتة غربي ليبيا، مؤكدًا أن هذه المواجهات تعد الأولى من نوعها في مدينة مصراتة، منذ حرب عام 2011، ما أثار حالة من القلق والهلع بين السكان المحليين، خاصة وأنه استخدمت في هذه الاشتباكات أسلحة متوسطة وخفيفة.ويشار إلى أن مصراتة تعد من أكبر المدن في الغرب الليبي، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها. ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
ليبيا.. استئناف الرحلات الجوية الأردنية إلى مطار مصراتة الشهر المقبل

19:36 GMT 03.12.2025
أعلن مطار مصراتة الدولي في ليبيا، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية للخطوط الملكية الأردنية من وإلى المطار، بداية من 15 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وذكر موقع "بوابة الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن استئناف الرحلات الجوية سيبدأ بمعدل رحلتين أسبوعيًا، ليعود بذلك الربط الجوي بين المدينة الليبية والمملكة الأردنية، ويتيح للمسافرين خيارات أوسع للتنقل عبر عمّان إلى وجهات دولية مختلفة.
وأفاد المطار بأن "الخطوة الليبية تمثل مرحلة جديدة من الانفتاح، والحركة ستسهم في تسهيل السفر وتوسيع آفاق التنقل أمام المواطنين والمسافرين".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
بعد اتهامات بتهريب الذهب... انسحاب القوة المشتركة من مطار مصراتة الليبي
13 يناير 2024, 12:24 GMT
وبحسب الموقع، يأتي استئناف الرحلات إلى مطار مصراتة في ليبيا، استكمالا لمسار إعادة تشغيل الخطوط الأردنية لوجهاتها داخل المطارات الليبية خلال العامين الماضيين، حيث يشار إلى أن مطار بنينا الدولي في بنغازي، قد استقبل أولى رحلات الشركة، في يناير الماضي، بعد توقف لسنوات.
كما عادت الشركة إلى مطار معيتيقة الدولي، في يوليو/ تموز 2024، بعد انقطاع دام نحو عقد كامل.

وكانت السلطات الليبية، قد أعلنت في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إغلاق مطار مصراتة الدولي بشكل مؤقت كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة جنوب المدينة.

وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن قرار إغلاق المطار جاء بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لتشكيلات مختلفة في منطقتي السكت والغيران، جنوب مدينة مصراتة غربي ليبيا، مؤكدًا أن هذه المواجهات تعد الأولى من نوعها في مدينة مصراتة، منذ حرب عام 2011، ما أثار حالة من القلق والهلع بين السكان المحليين، خاصة وأنه استخدمت في هذه الاشتباكات أسلحة متوسطة وخفيفة.
ويشار إلى أن مصراتة تعد من أكبر المدن في الغرب الليبي، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تأمر بحظر تحركات الكتيبة 24 مشاة في مصراتة
24 أكتوبر, 19:15 GMT
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها. ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
