https://sarabic.ae/20251203/ليبيا-استئناف-الرحلات-الجوية-الأردنية-إلى-مطار-مصراتة-الشهر-المقبل-1107789212.html
ليبيا.. استئناف الرحلات الجوية الأردنية إلى مطار مصراتة الشهر المقبل
2025-12-03T19:36+0000
2025-12-03T19:36+0000
2025-12-03T19:36+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102595/39/1025953979_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_99d0f98b7460a59c935dedbced71ab12.jpg
وذكر موقع "بوابة الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن استئناف الرحلات الجوية سيبدأ بمعدل رحلتين أسبوعيًا، ليعود بذلك الربط الجوي بين المدينة الليبية والمملكة الأردنية، ويتيح للمسافرين خيارات أوسع للتنقل عبر عمّان إلى وجهات دولية مختلفة.وأفاد المطار بأن "الخطوة الليبية تمثل مرحلة جديدة من الانفتاح، والحركة ستسهم في تسهيل السفر وتوسيع آفاق التنقل أمام المواطنين والمسافرين".وبحسب الموقع، يأتي استئناف الرحلات إلى مطار مصراتة في ليبيا، استكمالا لمسار إعادة تشغيل الخطوط الأردنية لوجهاتها داخل المطارات الليبية خلال العامين الماضيين، حيث يشار إلى أن مطار بنينا الدولي في بنغازي، قد استقبل أولى رحلات الشركة، في يناير الماضي، بعد توقف لسنوات.كما عادت الشركة إلى مطار معيتيقة الدولي، في يوليو/ تموز 2024، بعد انقطاع دام نحو عقد كامل.وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن قرار إغلاق المطار جاء بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لتشكيلات مختلفة في منطقتي السكت والغيران، جنوب مدينة مصراتة غربي ليبيا، مؤكدًا أن هذه المواجهات تعد الأولى من نوعها في مدينة مصراتة، منذ حرب عام 2011، ما أثار حالة من القلق والهلع بين السكان المحليين، خاصة وأنه استخدمت في هذه الاشتباكات أسلحة متوسطة وخفيفة.ويشار إلى أن مصراتة تعد من أكبر المدن في الغرب الليبي، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها. ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
أعلن مطار مصراتة الدولي في ليبيا، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية للخطوط الملكية الأردنية من وإلى المطار، بداية من 15 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وذكر موقع
"بوابة الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، أن استئناف الرحلات الجوية سيبدأ بمعدل رحلتين أسبوعيًا، ليعود بذلك الربط الجوي بين المدينة الليبية والمملكة الأردنية، ويتيح للمسافرين خيارات أوسع للتنقل عبر عمّان إلى وجهات دولية مختلفة.
وأفاد المطار بأن "الخطوة الليبية تمثل مرحلة جديدة من الانفتاح، والحركة ستسهم في تسهيل السفر وتوسيع آفاق التنقل أمام المواطنين والمسافرين".
وبحسب الموقع، يأتي استئناف الرحلات إلى مطار مصراتة في ليبيا، استكمالا لمسار إعادة تشغيل الخطوط الأردنية لوجهاتها داخل المطارات الليبية خلال العامين الماضيين، حيث يشار إلى أن مطار بنينا الدولي في بنغازي، قد استقبل أولى رحلات الشركة، في يناير الماضي، بعد توقف لسنوات.
كما عادت الشركة إلى مطار معيتيقة الدولي، في يوليو/ تموز 2024، بعد انقطاع دام نحو عقد كامل.
وكانت السلطات الليبية، قد أعلنت في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إغلاق مطار مصراتة الدولي بشكل مؤقت كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة جنوب المدينة.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك
"، أن قرار إغلاق المطار جاء بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لتشكيلات مختلفة في منطقتي السكت والغيران، جنوب مدينة مصراتة غربي ليبيا، مؤكدًا أن هذه المواجهات تعد الأولى من نوعها في مدينة مصراتة، منذ حرب عام 2011، ما أثار حالة من القلق والهلع بين السكان المحليين
، خاصة وأنه استخدمت في هذه الاشتباكات أسلحة متوسطة وخفيفة.
ويشار إلى أن مصراتة تعد من أكبر المدن في الغرب الليبي
، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية
في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها. ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.