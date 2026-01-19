إعلام: الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي وترامب ستؤثر على الدعم المقدم لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي وترامب ستؤثر على الدعم المقدم لأوكرانيا
إعلام: الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي وترامب ستؤثر على الدعم المقدم لأوكرانيا
أفادت تقارير أمريكية بأن حربًا تجارية شاملة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ستؤثر "بشكل خطير" على قدرة الاتحاد الأوروبي على دعم نظام كييف.
وقالت التقارير: "ما تزال القارة تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة للحماية داخل حلف الناتو والدعم في القتال بأوكرانيا".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه على الرغم من عدم اليقين بشأن رد بروكسل، فإن المزيد والمزيد من الخبراء يميلون إلى الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يرد على واشنطن بالقوة، من خلال توجيه ضربة تجارية لها.

وأشارت بالقول: "إننا في حرب تجارية أو نحن في حرب حقيقية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
قمة أوروبية خلال أيام للرد على رسوم ترامب الجمركية بسبب غرينلاند
02:39 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".

وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند، مشددًا على أن "غير ذلك لن يكون مقبولًا أبدًا"، فيما عارضت أوروبا هذه التصريحات الأمريكية، واتخذت خطوات لمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ وعوده.

ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
خبير: ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة سيثري اقتصاد واشنطن
الاتحاد الأوروبي يفضل الحوار قبل التعريفات الجمركية مع تهديد بإجراءات انتقامية
