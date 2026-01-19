https://sarabic.ae/20260119/إعلام-الحرب-التجارية-بين-الاتحاد-الأوروبي-وترامب-ستؤثر-على-الدعم-المقدم-لأوكرانيا-1109381802.html
إعلام: الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي وترامب ستؤثر على الدعم المقدم لأوكرانيا
إعلام: الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي وترامب ستؤثر على الدعم المقدم لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية بأن حربًا تجارية شاملة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ستؤثر "بشكل خطير" على قدرة الاتحاد الأوروبي على دعم نظام كييف. 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T04:51+0000
2026-01-19T04:51+0000
2026-01-19T05:12+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
وقالت التقارير: "ما تزال القارة تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة للحماية داخل حلف الناتو والدعم في القتال بأوكرانيا".وأشارت بالقول: "إننا في حرب تجارية أو نحن في حرب حقيقية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.خبير: ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة سيثري اقتصاد واشنطنالاتحاد الأوروبي يفضل الحوار قبل التعريفات الجمركية مع تهديد بإجراءات انتقامية
https://sarabic.ae/20260119/قمة-أوروبية-خلال-أيام-للرد-على-رسوم-ترامب-الجمركية-بسبب-غرينلاند-1109381196.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a2757e14fff72d7122f3521027d7f5c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي وترامب ستؤثر على الدعم المقدم لأوكرانيا
04:51 GMT 19.01.2026 (تم التحديث: 05:12 GMT 19.01.2026)
أفادت تقارير أمريكية بأن حربًا تجارية شاملة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ستؤثر "بشكل خطير" على قدرة الاتحاد الأوروبي على دعم نظام كييف.
وقالت التقارير: "ما تزال القارة تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة للحماية داخل حلف الناتو والدعم في القتال بأوكرانيا".
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه على الرغم من عدم اليقين بشأن رد بروكسل، فإن المزيد والمزيد من الخبراء يميلون إلى الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يرد على واشنطن بالقوة، من خلال توجيه ضربة تجارية لها.
وأشارت بالقول: "إننا في حرب تجارية أو نحن في حرب حقيقية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير/ شباط المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند".
وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند، مشددًا على أن "غير ذلك لن يكون مقبولًا أبدًا"، فيما عارضت أوروبا هذه التصريحات الأمريكية، واتخذت خطوات لمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ وعوده.
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة". وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.