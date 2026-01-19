https://sarabic.ae/20260119/إعلام-دميترييف-يلتقي-ويتكوف-وكوشنر-على-هامش-منتدى-دافوس-1109393868.html
ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنويًا، وهو ملتقى يجمع رواد الأعمال والقادة العالميين وكبار الاقتصاديين. ويُعقد هذا العام في الفترة من 19 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار "روح الحوار".وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ55 لمنتدى الاقتصاد العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بمشاركة واسعة من قادة دول ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إلى جانب رؤساء كبرى الشركات العالمية وشخصيات اقتصادية ومالية مؤثرة.
12:40 GMT 19.01.2026 (تم التحديث: 12:41 GMT 19.01.2026)
أكد تقارير أمريكية أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، سيلتقي مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يوم غد الثلاثاء، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لإجراء مباحثات حول الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وبحسب التقارير، فإن "دميترييف، سيزور دافوس هذا الأسبوع، وسيعقد اجتماعات مع أعضاء الوفد الأمريكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي".
وقال مراسل "أكسيوس" باراك رافيد، اليوم الاثنين عبر حسابه على منصة "إكس"، نقلًا عن مصدر مطّلع، إن "مبعوث (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، كيريل دميترييف، سيلتقي غدا (الثلاثاء) في دافوس، مع مبعوثي الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لمناقشة خطة السلام الأمريكية".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنويًا، وهو ملتقى يجمع رواد الأعمال والقادة العالميين وكبار الاقتصاديين. ويُعقد هذا العام في الفترة من 19 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار "روح الحوار".
وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ55 لمنتدى الاقتصاد العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بمشاركة واسعة من قادة دول ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إلى جانب رؤساء كبرى الشركات العالمية وشخصيات اقتصادية ومالية مؤثرة.