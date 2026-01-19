وزير خارجية لبناني أسبق: غرينلاند اختبار حقيقي للسيادة الأوروبية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
وزير خارجية لبناني أسبق: غرينلاند اختبار حقيقي للسيادة الأوروبية
أوضح وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، من بيروت، أن "قضية غرينلاند خلفت تداعيات خطيرة على علاقات أوروبا بالولايات المتحدة، ولا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
واعتبر منصور، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "تداعيات ملف غرينلاند تضع الاتحاد الأوروبي برمته أمام اختبار مصيري، وتشكل اختبارا حقيقيا للسيادة الأوروبية".ولفت إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للضم يشكل "محاولة للخروج من الدور التابع استراتيجيا للولايات المتحدة".ورأى أن "التهديد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بقيمة 93 مليار دولار، أو باتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى التلويح بحظر استخدام القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا، يندرج حتى الآن في إطار التهويل السياسي لا أكثر"، متسائلا عن "جدوى هذه التهديدات في هذا التوقيت، وما إذا كانت أوروبا تمتلك فعلا أدوات الدفاع عن سيادة غرينلاند".وفي المقابل، لفت منصور إلى أن "الرد الأمريكي جاء عبر التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول الرافضة للضم، مع التلويح برفعها إلى 25% اعتبارا من شهر يونيو/حزيران المقبل، في حال استمرار هذه السياسة"، معتبرا أن "التحدي بين الطرفين لا يزال مستمرا".وأشار منصور إلى "افتقاد الاتحاد الأوروبي إلى التخطيط الاستراتيجي وارتهانه للقيادة الأمريكية، سياسيا واقتصاديا، على الرغم من امتلاكه مقومات كبرى"، معتبرا أن "ما يجري يعد إهانة حقيقية للاتحاد الأوروبي"، الذي بات مطالبًا بإثبات قدرته الفعلية على إعادة ضبط الحسابات الأمريكية، ولا سيما في ظل الميزان التجاري الضخم بين الطرفين"، متسائلا عما "إذا كانت أوروبا قادرة فعلا على مواجهة الولايات المتحدة اقتصاديا وماليا".واستبعد وزير الخارجية اللبناني الأسبق "تراجع الرئيس الأمريكي عن موقفه، لأن ذلك سيعد خسارة سياسية للولايات المتحدة، وقد يشجع أطرافا دولية أخرى على تحديها في ملفات أخرى، ما يجعل من قضية غرينلاند مسألة سيادية بالنسبة لواشنطن"، متوقعا أن "تضع الولايات المتحدة يدها على غرينلاند، وأن تتغير الأمور في نهاية المطاف لصالحها".
أوضح وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، من بيروت، أن "قضية غرينلاند خلفت تداعيات خطيرة على علاقات أوروبا بالولايات المتحدة، ولا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
واعتبر منصور، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "تداعيات ملف غرينلاند تضع الاتحاد الأوروبي برمته أمام اختبار مصيري، وتشكل اختبارا حقيقيا للسيادة الأوروبية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
قمة أوروبية خلال الأيام المقبلة للرد على رسوم ترامب الجمركية بسبب غرينلاند
02:39 GMT
ولفت إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للضم يشكل "محاولة للخروج من الدور التابع استراتيجيا للولايات المتحدة".
ورأى أن "التهديد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بقيمة 93 مليار دولار، أو باتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى التلويح بحظر استخدام القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا، يندرج حتى الآن في إطار التهويل السياسي لا أكثر"، متسائلا عن "جدوى هذه التهديدات في هذا التوقيت، وما إذا كانت أوروبا تمتلك فعلا أدوات الدفاع عن سيادة غرينلاند".
وفي المقابل، لفت منصور إلى أن "الرد الأمريكي جاء عبر التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول الرافضة للضم، مع التلويح برفعها إلى 25% اعتبارا من شهر يونيو/حزيران المقبل، في حال استمرار هذه السياسة"، معتبرا أن "التحدي بين الطرفين لا يزال مستمرا".
وأشار منصور إلى "افتقاد الاتحاد الأوروبي إلى التخطيط الاستراتيجي وارتهانه للقيادة الأمريكية، سياسيا واقتصاديا، على الرغم من امتلاكه مقومات كبرى"، معتبرا أن "ما يجري يعد إهانة حقيقية للاتحاد الأوروبي"، الذي بات مطالبًا بإثبات قدرته الفعلية على إعادة ضبط الحسابات الأمريكية، ولا سيما في ظل الميزان التجاري الضخم بين الطرفين"، متسائلا عما "إذا كانت أوروبا قادرة فعلا على مواجهة الولايات المتحدة اقتصاديا وماليا".
واستبعد وزير الخارجية اللبناني الأسبق "تراجع الرئيس الأمريكي عن موقفه، لأن ذلك سيعد خسارة سياسية للولايات المتحدة، وقد يشجع أطرافا دولية أخرى على تحديها في ملفات أخرى، ما يجعل من قضية غرينلاند مسألة سيادية بالنسبة لواشنطن"، متوقعا أن "تضع الولايات المتحدة يدها على غرينلاند، وأن تتغير الأمور في نهاية المطاف لصالحها".
