تمويل أوروبي لتونس.. هل هي خطوة لدعم الانتقال الطاقي أم بوابة نحو التبعية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/تمويل-أوروبي-لتونس-هل-هي-خطوة-لدعم-الانتقال-الطاقي-أم--بوابة-نحو-التبعية-1109454917.html
تمويل أوروبي لتونس.. هل هي خطوة لدعم الانتقال الطاقي أم بوابة نحو التبعية؟
تمويل أوروبي لتونس.. هل هي خطوة لدعم الانتقال الطاقي أم بوابة نحو التبعية؟
سبوتنيك عربي
أثارت الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة في دعم الانتقال الطاقي في تونس بمنحة تقدر بـ35.8 مليون يورو، جملة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T20:15+0000
2026-01-20T20:15+0000
حصري
تونس
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109455875_0:76:3368:1971_1920x0_80_0_0_661511db19d7c8434153398634b31cb1.jpg
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن تخصيص منحة مالية لتونس بقيمة 35.8 مليون يورو، في إطار مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway)، على أن توجّه هذه التمويلات إلى تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية في البلاد.وأوضح البيان، أن هذا الدعم يهدف أيضا إلى "تعزيز قدرة تونس على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية"، وذلك في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تسعى إلى بلوغ نسبة 35 % من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في أفق 2030–2035.وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الاستثمارات ستوجه لدعم مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية، خاصة في محافظتي سيدي بوزيد (وسط البلاد) وقفصة (جنوب غربي البلاد)، بطاقة إجمالية تناهز 400 ميغاواط، بما من شأنه الإسهام في تعزيز الاستقلال الطاقي، ودفع النمو المستدام، إلى جانب استقطاب استثمارات عمومية وخاصة إضافية.تسريع الانتقال الطاقيوفي حديثه لـ "سبوتنيك"، اعتبر الخبير في مجال الطاقة، غازي بن جميع، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتونس من شأنه أن يعزز، بشكل ملموس، مسار الانتقال الطاقي، خاصة على مستوى مشاريع الطاقات المتجددة التي تشهد، وفق تقديره، تعثرا واضحا منذ سنوات.وأوضح بن جميع أن "تونس تعاني من بطء كبير في إنتاج الطاقات المتجددة، وهو ما انعكس سلبا على مسار الانتقال الطاقي، وأثر بشكل مباشر في مستوى الاستقلالية الطاقية للبلاد، إضافة إلى الضغط المتزايد على ميزانية الدولة".ورأى بن جميع أن وضعية الميزان الطاقي في تونس باتت "متدهورة"، مؤكدا أن البلاد وصلت إلى "منعرج خطير"، خاصة في ظل تراجع نسب الاستقلالية الطاقية، التي قدّرت، بحسبه، في حدود 35 ٪؜ خلال سنة 2025.وفيما يتعلق بالتمويل الأوروبي المعلن عنه، أوضح الخبير في مجال الطاقة أن منحة 35.8 مليون يورو تندرج بالأساس ضمن إطار تحسين النجاعة الاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة، والحد من المخاطر التي يتحملها المستثمرون الخواص، بما يسهّل نفاذهم إلى مصادر التمويل الضرورية.وأضاف أن هذه الإسهامات تشمل، بالخصوص، تمويل البنية التحتية الأساسية لنقل الكهرباء، وربط محطات الإنتاج بالشبكة الوطنية، وهو ما يعد، وفق تقديره، عنصرا محوريا لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى ودفع الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.الدفع نحو تصدير الكهرباء نحو أوروباوفي السياق ذاته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أمجد قلسي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الدعم الأوروبي الموجه لتونس في قطاع الطاقة يمثل خطوة إيجابية من شأنها الإسهام في تطوير عدد من الشركات التونسية الناشطة في هذا المجال، وتعزيز قدراتها التقنية والاستثمارية.وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا الدعم الأوروبي يرتبط بشكل مباشر بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ELMED"، الذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتبادل الكهرباء بين تونس والاتحاد الأوروبي، سواء عبر عمليات التصدير أو الاستيراد، وفق حاجيات السوقين.مخاوف من زيادة حجم التبعية للاتحاد الأوروبيفي المقابل، يرى الخبير المحاسب حاتم فتح الله، أن الدعم الأوروبي الموجه لتونس في مجال الطاقة يظل غير كاف لإحداث نقلة نوعية حقيقية في مسار الانتقال الطاقي، معتبرا أن حجم التمويلات المعلنة لا يرقى إلى مستوى التحديات التي يواجهها القطاع الطاقي في البلاد.وأضاف فتح الله، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الدعم جاء في سياق سياسي استثنائي، وفي ظل غياب نقاش عمومي جدي، أو تقييم مستقل للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على تونس".وأوضح أن هذه المبادرة "قد تفتح الباب أمام انتقال طاقي في تونس، ولكن بشروط أوروبية"، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الشروط، وفق تقديره، "حصر استعمال التمويلات الأجنبية في تحسين النجاعة الطاقية داخل المؤسسات العمومية والصناعية، دون معالجة جذرية لإشكاليات السيادة الطاقية".وأشار فتح الله، إلى أن هذه التمويلات قد تكون مصحوبة بمخاوف إضافية، خاصة في ظل ربطها، بشكل غير مباشر، بتفاهمات أوسع تشمل ملفات حساسة، على غرار الهجرة وحماية الحدود، وهو ما سبق أن نبهت إليه منظمات حقوقية محلية ودولية.وفي وقت يجمع فيه خبراء الاقتصاد في تونس على أن البلاد تمر بأزمة طاقية حادة، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في مطلع العام الجاري، عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى حفر تسعة آبار إضافية، بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وذلك في مسعى لرفع مستوى الإنتاج الطاقي في أفق سنة 2030.
https://sarabic.ae/20260118/على-إيقاع-يناير-الجنوب-التونسي-يحتفي-بالسنة-الأمازيغية-الجديدة-صور-1109367954.html
https://sarabic.ae/20260112/أزمة-فقدان-الأدوية-في-تونس-تفاقم-معاناة-المرضى-1109165833.html
https://sarabic.ae/20260109/كيف-تحولت-تونس-الى-قطب-طبي-إقليمي-متنوع-1109074257.html
https://sarabic.ae/20260102/صادق-عليها-البرلمان-التونسي-ماذا-في-تعديل-ثلاث-اتفاقيات-بين-تونس-والاتحاد-الأوروبي-1108832623.html
https://sarabic.ae/20260111/ما-رهانات-مشاركة-تونس-في-الاجتماع-الطارئ-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-حول-الصومال؟-1109129972.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109455875_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_893d59770199c7ccad1c01ff5c4f0026.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تونس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, تونس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك

تمويل أوروبي لتونس.. هل هي خطوة لدعم الانتقال الطاقي أم بوابة نحو التبعية؟

20:15 GMT 20.01.2026
© AP Photo / Themba Hadebeألواح شمسية
ألواح شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
أثارت الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة في دعم الانتقال الطاقي في تونس بمنحة تقدر بـ35.8 مليون يورو، جملة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية التونسية، لا سيما بشأن مدى قدرة هذه المبادرة على تسريع مسار الانتقال الطاقي، وتعزيز الاستقلالية الطاقية للبلاد، أو ما إذا كان سيؤدي في المقابل إلى تعميق تبعيتها للشركاء الأوروبيين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن تخصيص منحة مالية لتونس بقيمة 35.8 مليون يورو، في إطار مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway)، على أن توجّه هذه التمويلات إلى تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية في البلاد.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي، حصّلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن هذه المبادرة تندرج ضمن "مقاربة فريق أوروبا"، وبمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، حيث يضع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسساته المالية مواردهم وخبراتهم بشكل مشترك لمرافقة تونس نحو تحقيق استقلال طاقي أكبر ونمو مستدام.

وأوضح البيان، أن هذا الدعم يهدف أيضا إلى "تعزيز قدرة تونس على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية"، وذلك في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تسعى إلى بلوغ نسبة 35 % من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في أفق 2030–2035.
على إيقاع يناير ..الجنوب التونسي يحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
على إيقاع "يناير".. الجنوب التونسي يحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة.. صور
18 يناير, 14:52 GMT
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الاستثمارات ستوجه لدعم مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية، خاصة في محافظتي سيدي بوزيد (وسط البلاد) وقفصة (جنوب غربي البلاد)، بطاقة إجمالية تناهز 400 ميغاواط، بما من شأنه الإسهام في تعزيز الاستقلال الطاقي، ودفع النمو المستدام، إلى جانب استقطاب استثمارات عمومية وخاصة إضافية.

وبحسب الجانب الأوروبي، ستسهم هذه المنح في تحسين الجدوى المالية لمشاريع الطاقات المتجددة واسعة النطاق، ودعم الاستثمارات المتعلقة بربط الشبكات الكهربائية وتطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء، بما يتيح تعبئة موارد تمويل إضافية من القطاعين العام والخاص في تونس وتسريع استقلال البلاد في مجال الطاقة، وتحفيز النمو المستدام، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية".

تسريع الانتقال الطاقي

وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، اعتبر الخبير في مجال الطاقة، غازي بن جميع، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتونس من شأنه أن يعزز، بشكل ملموس، مسار الانتقال الطاقي، خاصة على مستوى مشاريع الطاقات المتجددة التي تشهد، وفق تقديره، تعثرا واضحا منذ سنوات.
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
أزمة فقدان الأدوية في تونس تفاقم معاناة المرضى
12 يناير, 16:36 GMT
وأوضح بن جميع أن "تونس تعاني من بطء كبير في إنتاج الطاقات المتجددة، وهو ما انعكس سلبا على مسار الانتقال الطاقي، وأثر بشكل مباشر في مستوى الاستقلالية الطاقية للبلاد، إضافة إلى الضغط المتزايد على ميزانية الدولة".

وأشار الخبير إلى أن العجز التجاري الطاقي يمثل نحو 50 % من إجمالي العجز التجاري، واصفا هذا الرقم بـ"المقلق"، ويستوجب، حسب رأيه، تكثيف الجهود من أجل تقليصه، عبر التسريع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز إسهامها في المزيج الطاقي الوطني.

ورأى بن جميع أن وضعية الميزان الطاقي في تونس باتت "متدهورة"، مؤكدا أن البلاد وصلت إلى "منعرج خطير"، خاصة في ظل تراجع نسب الاستقلالية الطاقية، التي قدّرت، بحسبه، في حدود 35 ٪؜ خلال سنة 2025.
وفيما يتعلق بالتمويل الأوروبي المعلن عنه، أوضح الخبير في مجال الطاقة أن منحة 35.8 مليون يورو تندرج بالأساس ضمن إطار تحسين النجاعة الاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة، والحد من المخاطر التي يتحملها المستثمرون الخواص، بما يسهّل نفاذهم إلى مصادر التمويل الضرورية.
طبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
كيف تحولت تونس الى قطب طبي إقليمي متنوع؟
9 يناير, 21:10 GMT
وأضاف أن هذه الإسهامات تشمل، بالخصوص، تمويل البنية التحتية الأساسية لنقل الكهرباء، وربط محطات الإنتاج بالشبكة الوطنية، وهو ما يعد، وفق تقديره، عنصرا محوريا لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى ودفع الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.

الدفع نحو تصدير الكهرباء نحو أوروبا

وفي السياق ذاته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أمجد قلسي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الدعم الأوروبي الموجه لتونس في قطاع الطاقة يمثل خطوة إيجابية من شأنها الإسهام في تطوير عدد من الشركات التونسية الناشطة في هذا المجال، وتعزيز قدراتها التقنية والاستثمارية.

وأوضح قلسي، أن الاستثمار في الطاقات المتجددة من شأنه أن يمكن تونس من توفير طاقات إنتاجية إضافية، تتيح لها تصدير كميات هامة من الكهرباء نحو السوق الأوروبية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل مكسبا إستراتيجيا مزدوجا. فمن جهة، يتيح لتونس تنويع مواردها الطاقية، وتعزيز أمنها الطاقي، وتحسين مداخيلها المالية، ومن جهة أخرى، يوفّر للاتحاد الأوروبي إمدادات من الكهرباء النظيفة، بما يدعم مسار الانتقال الطاقي الأوروبي.

البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
صادق عليها البرلمان التونسي.. ماذا في تعديل 3 اتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي؟
2 يناير, 14:18 GMT
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا الدعم الأوروبي يرتبط بشكل مباشر بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ELMED"، الذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتبادل الكهرباء بين تونس والاتحاد الأوروبي، سواء عبر عمليات التصدير أو الاستيراد، وفق حاجيات السوقين.

ورأى قلسي، أن هذه المبادرة قد تمهّد أيضا لإبرام جملة من الاتفاقيات المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة خلال الفترة القادمة، بهدف الانخراط في مشاريع كبرى قادرة، حسب تقديره، على الإسهام في الحد من العجز الطاقي الذي تعاني منه البلاد، ودعم استقرار المنظومة الطاقية على المدى المتوسط والبعيد.

مخاوف من زيادة حجم التبعية للاتحاد الأوروبي

في المقابل، يرى الخبير المحاسب حاتم فتح الله، أن الدعم الأوروبي الموجه لتونس في مجال الطاقة يظل غير كاف لإحداث نقلة نوعية حقيقية في مسار الانتقال الطاقي، معتبرا أن حجم التمويلات المعلنة لا يرقى إلى مستوى التحديات التي يواجهها القطاع الطاقي في البلاد.
أرض الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
ما رهانات مشاركة تونس في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال؟
11 يناير, 16:01 GMT
وأضاف فتح الله، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الدعم جاء في سياق سياسي استثنائي، وفي ظل غياب نقاش عمومي جدي، أو تقييم مستقل للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على تونس".
وأوضح أن هذه المبادرة "قد تفتح الباب أمام انتقال طاقي في تونس، ولكن بشروط أوروبية"، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الشروط، وفق تقديره، "حصر استعمال التمويلات الأجنبية في تحسين النجاعة الطاقية داخل المؤسسات العمومية والصناعية، دون معالجة جذرية لإشكاليات السيادة الطاقية".

وتابع الخبير المحاسب محذرا من أن "الخطر الأكبر يتمثل في أن يؤدي هذا الدعم إلى مزيد تعميق التبعية للاتحاد الأوروبي، عبر حزمة من المساعدات المشروطة التي قد تحدّ من هامش القرار الوطني في هذا القطاع الحيوي".

وأشار فتح الله، إلى أن هذه التمويلات قد تكون مصحوبة بمخاوف إضافية، خاصة في ظل ربطها، بشكل غير مباشر، بتفاهمات أوسع تشمل ملفات حساسة، على غرار الهجرة وحماية الحدود، وهو ما سبق أن نبهت إليه منظمات حقوقية محلية ودولية.
وفي وقت يجمع فيه خبراء الاقتصاد في تونس على أن البلاد تمر بأزمة طاقية حادة، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في مطلع العام الجاري، عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى حفر تسعة آبار إضافية، بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وذلك في مسعى لرفع مستوى الإنتاج الطاقي في أفق سنة 2030.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала