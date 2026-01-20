عربي
قيادي بحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": دعوة لافروف لإقامة دولة فلسطينية خطوة لتصحيح المسار السياسي

18:49 GMT 20.01.2026
حصري
ثمن عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، الدكتور تيسير نصر الله، دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الأزمة الراهنة.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الدعوة الروسية والتي تأتي بالتزامن مع تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، تمثل تأكيدًا قويًا على الموقف الروسي الثابت، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية في رؤيته للحل السياسي للقضية الفلسطينية.
واعتبر نصر الله هذه الدعوة خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أنها تعكس مساعي موسكو لوضع مجلس السلام على مسار سياسي جاد، يتجاوز مجرد معالجة التداعيات الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة رغم ضرورتها، ليربط بشكل عضوي بين الضفة الغربية والقطاع في إطار الحل الشامل.
وشدد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" على أن "التحرك الروسي يهدف إلى كسر حالة التفرد الأمريكي بملف التسوية في فلسطين، لافتًا إلى أن الانحياز المطلق من قبل واشنطن للاحتلال الإسرائيلي أسهم في تغطية جرائمه وتوفير شبكة أمان لعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".
وأعرب القيادي الفلسطيني عن تطلعه بأن يشكل هذا الموقف الروسي بداية لصحوة دولية واسعة، من شأنها أن تحدث اختراقًا في حالة الجمود السياسي الراهنة التي تخيم على المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة"، في ضوء مبادرة "مجلس السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025": "تلقينا في الآونة الأخيرة مقترحات ملموسة ومشروع ميثاق هذا الهيكل (مجلس السلام) وما إلى ذلك".
وأضاف: "نحن مقتنعون أيضًا بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأودّ أن أؤكد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب، الحالية رفيعة المستوى لإنشاء "مجلس سلام".
وتابع: "نحن مهتمون باستغلال أي فرص من شأنها أن تقربنا من حل مشاكل الشعب الفلسطيني، وخاصة المشاكل الإنسانية الحادة الناجمة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي تتجاوز نطاق القانون الإنساني الدولي".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تشكيل "مجلس سلام" في غزة، ودعا قادة عدد من الدول، بما في ذلك روسيا الاتحادية وبيلاروسيا ، للانضمام إليه.
