عربي
فلسطيني يصنع جهاز تنفس من منفاخ سيارات لإنقاذ حياة والدته
ووسط هذه الظروف الصعبة وتفاقم الوضع الصحي في القطاع، يبادر نازحون لتوفير بدائل لبعض الأجهزة الطبية، في محاولة منهم لإنقاذ عائلاتهم، بدلا من انتظار دواء أو علاج أو حتى نسمة هواء، قد يسبقها الموت قبل أن تصل.المسنّة فاطمة أبو سعادة المصابة بأمراض مزمنة، لا تستطيع مغادرة العربة، حيث تحتاج للأوكسجين بشكل مستمر، ما دفع ابنها محمد إلى تحويل مضخة إطارات لجهاز تنفس بديلا عن الأوكسجين الطبي، في محاولة لإنقاذ حياة والدته.ويقول محمد أبو سعادة لوكالة "سبوتنيك": "والدتي مصابة بأمراض مزمنة، ولا تستطيع الحركة أو النزول من العربة لوحدها، ناهيك أن الذهاب إلى المشفى 5 مرات في الأسبوع يشكل عقبة كبيرة جدا، وبعد الوصول إلى المشفى نضطر للانتظار حتى يتوفر جهاز تنفس، في ظل وضع صحي كارثي في القطاع".ويضيف: "بعد تفكير في آلية عمل جهاز التنفس، قمت بتحويل منفاخ يستعمل للسيارات إلى جهاز تنفس اصطناعي، وهو حل بدائي قد يسبب مخاطر صحية، لكنه محاولة لإنقاذ والدتي المريضة، وتزويدها بالهواء بديلا عن الأوكسجين الطبي، وهذا الجهاز الجديد خفف قليلا من معاناتي اليومية لنقل والدتي إلى المشفى".ويعمل الجهاز البديل بشكل يدوي، ويقوم محمد يوميا بضخ الهواء ساعات طويلة ليوفر الأوكسجين لوالدته المريضة، بعدما ضاقت به سبل العلاج في مشافي القطاع التي تفتقر إلى وجود أجهزة التنفس، ورغم تحذير الأطباء لمحمد من أن الهواء الصادر عن الآلات الصناعية من المحتمل أن يكون ملوثا برذاذ الزيوت، إلا أن هذه الطريقة هي التي تتوفر حاليا لإنقاذ والدته.وقبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كان المرضى الذين يحتاجون للأوكسجين يحصلون بسهولة على أسطوانات طبية أو أجهزة توليد منزلية، ولكن استهداف المحطات الرئيسية لتوليد الأوكسجين سبب أزمة كبيرة، وحسب معطيات وزارة الصحة في غزة، فإن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 10 محطات مركزية لتوليد الأوكسجين خلال الحرب.وتقول فاطمة أبو سعادة لـ "سبوتنيك": "أنا مصابة بأمراض مزمنة منذ أكثر من 20 عاما، وخلال الحرب زادت حالتي الصحية صعوبة، وأعاني من ضيق التنفس، وهذه الحالة تستدعي الذهاب أيام عدة في الأسبوع لمستشفى ناصر الطبي في خان يونس، ولا أستطيع الحركة وكذلك لا توجد وسيلة مواصلات متوفرة، وابني يعاني كثيرا بسبب وضعي الصحي، ويعمل لمدة طويلة على ضخ الهواء، وهذا سبب له وجع مستمر، وأتمنى أن يتم مساعدتنا بتوفير طاقة شمسية ليعمل الجهاز على الكهرباء".ويراقب محمد والدته في حالة من الخوف والترقب، وأصبحت أنفاس والدته مرتبطة بقوة يديه لتحريك جهاز التنفس اليدوي، في صورة تجسد المعاناة الإنسانية التي وصل إليها قطاع غزة، حين يضطر بعض الناس إلى حلول قاسية من أجل البقاء مؤقتا على قيد الحياة، في ظل غياب الرعاية الصحية في القطاع.وخلال عامين من الحرب على قطاع غزة، تعرض القطاع الصحي لدمار كبير، ووفق الإحصائية الصادرة عن المكتب الحكومي في غزة، فقد دُمر أو تعطل 38 مستشفى في أنحاء القطاع، وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران، من أن الوضع الصحي يزداد خطورة في كافة أنحاء القطاع، في ظل منع دخول الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة بشكل كاف.وقال خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لـ "سبوتنيك": "يغلق الاحتلال الإسرائيلي المعابر ويمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع الصحي بشكل كافي، وما تم إدخاله لا يسد الحد الأدنى من حاجة القطاع الصحي المثقل من الحرب، وخاصة أقسام العناية المكثفة التي تعاني أكثر من غيرها، وتحتاج إلى توفر أجهزة التنفس الاصطناعي".وأضاف الدقران: "ما زال الوضع الصحي في القطاع صعب جدا، لأن الاحتلال يتعمد منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، ويمنع خروج المرضى والمصابين من قطاع غزة للعلاج في الخارج، ويبلغ عددهم أكثر من 20 ألف مريض ومصاب، وهم بحاجة للسفر للخارج بأسرع وقت، وقد فارق الحياة قرابة ألف منهم جراء منعهم من السفر والعلاج خارج القطاع".
14:30 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 14:56 GMT 21.01.2026)
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أزمة إنسانية تتفاقم كل يوم، فرغم اتفاق وقف إطلاق النار لم يشهد القطاع الصحي تحسنا ملحوظا، ووفقا لوزارة الصحة في غزة، قلصت إسرائيل نسبة دخول الشاحنات الطبية إلى ما دون 30% من الاحتياج الشهري للقطاع الصحي في القطاع.
ووسط هذه الظروف الصعبة وتفاقم الوضع الصحي في القطاع، يبادر نازحون لتوفير بدائل لبعض الأجهزة الطبية، في محاولة منهم لإنقاذ عائلاتهم، بدلا من انتظار دواء أو علاج أو حتى نسمة هواء، قد يسبقها الموت قبل أن تصل.
على أطراف مخيم للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، تحول جرار زراعي متعطل إلى مكان يؤوي مسنة وابنها، بعدما أغلقت الأبواب أمامهم، وتحول الهيكل الحديدي المغطى ببقايا خيمة ممزقة، شاهدا على المعاناة اليومية لعائلة أبو سعادة، في مواجهة المرض وصعوبات النزوح.
المسنّة فاطمة أبو سعادة المصابة بأمراض مزمنة، لا تستطيع مغادرة العربة، حيث تحتاج للأوكسجين بشكل مستمر، ما دفع ابنها محمد إلى تحويل مضخة إطارات لجهاز تنفس بديلا عن الأوكسجين الطبي، في محاولة لإنقاذ حياة والدته.
ويقول محمد أبو سعادة لوكالة "سبوتنيك": "والدتي مصابة بأمراض مزمنة، ولا تستطيع الحركة أو النزول من العربة لوحدها، ناهيك أن الذهاب إلى المشفى 5 مرات في الأسبوع يشكل عقبة كبيرة جدا، وبعد الوصول إلى المشفى نضطر للانتظار حتى يتوفر جهاز تنفس، في ظل وضع صحي كارثي في القطاع".
ويضيف: "بعد تفكير في آلية عمل جهاز التنفس، قمت بتحويل منفاخ يستعمل للسيارات إلى جهاز تنفس اصطناعي، وهو حل بدائي قد يسبب مخاطر صحية، لكنه محاولة لإنقاذ والدتي المريضة، وتزويدها بالهواء بديلا عن الأوكسجين الطبي، وهذا الجهاز الجديد خفف قليلا من معاناتي اليومية لنقل والدتي إلى المشفى".
ويعمل الجهاز البديل بشكل يدوي، ويقوم محمد يوميا بضخ الهواء ساعات طويلة ليوفر الأوكسجين لوالدته المريضة، بعدما ضاقت به سبل العلاج في مشافي القطاع التي تفتقر إلى وجود أجهزة التنفس، ورغم تحذير الأطباء لمحمد من أن الهواء الصادر عن الآلات الصناعية من المحتمل أن يكون ملوثا برذاذ الزيوت، إلا أن هذه الطريقة هي التي تتوفر حاليا لإنقاذ والدته.
وقبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كان المرضى الذين يحتاجون للأوكسجين يحصلون بسهولة على أسطوانات طبية أو أجهزة توليد منزلية، ولكن استهداف المحطات الرئيسية لتوليد الأوكسجين سبب أزمة كبيرة، وحسب معطيات وزارة الصحة في غزة، فإن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 10 محطات مركزية لتوليد الأوكسجين خلال الحرب.
وتعيش فاطمة أبو سعادة وابنها في مساحة ضيقة تفتقر إلى الماء والكهرباء وأبسط مقومات الحياة، وتلتقط فاطمة أنفاسها من خلال مضخة الهواء التي يعمل محمد على تحريك ذراعها باستمرار، حتى ينهكه التعب جراء مواصلة ضخ الهواء لساعات.
وتقول فاطمة أبو سعادة لـ "سبوتنيك": "أنا مصابة بأمراض مزمنة منذ أكثر من 20 عاما، وخلال الحرب زادت حالتي الصحية صعوبة، وأعاني من ضيق التنفس، وهذه الحالة تستدعي الذهاب أيام عدة في الأسبوع لمستشفى ناصر الطبي في خان يونس، ولا أستطيع الحركة وكذلك لا توجد وسيلة مواصلات متوفرة، وابني يعاني كثيرا بسبب وضعي الصحي، ويعمل لمدة طويلة على ضخ الهواء، وهذا سبب له وجع مستمر، وأتمنى أن يتم مساعدتنا بتوفير طاقة شمسية ليعمل الجهاز على الكهرباء".
ويراقب محمد والدته في حالة من الخوف والترقب، وأصبحت أنفاس والدته مرتبطة بقوة يديه لتحريك جهاز التنفس اليدوي، في صورة تجسد المعاناة الإنسانية التي وصل إليها قطاع غزة، حين يضطر بعض الناس إلى حلول قاسية من أجل البقاء مؤقتا على قيد الحياة، في ظل غياب الرعاية الصحية في القطاع.
وخلال عامين من الحرب على قطاع غزة، تعرض القطاع الصحي لدمار كبير، ووفق الإحصائية الصادرة عن المكتب الحكومي في غزة، فقد دُمر أو تعطل 38 مستشفى في أنحاء القطاع، وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران، من أن الوضع الصحي يزداد خطورة في كافة أنحاء القطاع، في ظل منع دخول الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة بشكل كاف.
وقال خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لـ "سبوتنيك": "يغلق الاحتلال الإسرائيلي المعابر ويمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع الصحي بشكل كافي، وما تم إدخاله لا يسد الحد الأدنى من حاجة القطاع الصحي المثقل من الحرب، وخاصة أقسام العناية المكثفة التي تعاني أكثر من غيرها، وتحتاج إلى توفر أجهزة التنفس الاصطناعي".
وأضاف الدقران: "ما زال الوضع الصحي في القطاع صعب جدا، لأن الاحتلال يتعمد منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، ويمنع خروج المرضى والمصابين من قطاع غزة للعلاج في الخارج، ويبلغ عددهم أكثر من 20 ألف مريض ومصاب، وهم بحاجة للسفر للخارج بأسرع وقت، وقد فارق الحياة قرابة ألف منهم جراء منعهم من السفر والعلاج خارج القطاع".
