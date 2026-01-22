https://sarabic.ae/20260122/ترامب-إيران-تريد-التفاوض-وواشنطن-ستتفاوض-معها-1109508890.html
ترامب: إيران تريد التفاوض وواشنطن ستتفاوض معها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الولايات المتحدة تمكنت من تقويض قدرات إيران النووية"، مؤكدًا أن واشنطن نجحت في الحد من التهديدات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وفي كلمته خلال توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام" في دافوس، أوضح ترامب أن إيران تسعى إلى فتح قنوات تواصل مع الولايات المتحدة، مضيفًا: "هم يريدون التحدث، ونحن سنتحدث".وأكد الرئيس الأمريكي أن طهران ترغب في التفاوض، مشيرًا إلى أن واشنطن مستعدة للدخول في مفاوضات معها، دون الكشف عن تفاصيل أو جدول زمني لهذه المحادثات المحتملة.وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "جميع الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".
وفي كلمته خلال توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام" في دافوس، أوضح ترامب أن إيران تسعى إلى فتح قنوات تواصل مع الولايات المتحدة، مضيفًا: "هم يريدون التحدث، ونحن سنتحدث".
وأكد الرئيس الأمريكي أن طهران ترغب في التفاوض، مشيرًا إلى أن واشنطن مستعدة للدخول في مفاوضات معها، دون الكشف عن تفاصيل أو جدول زمني لهذه المحادثات المحتملة.
وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "جميع الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".