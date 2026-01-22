https://sarabic.ae/20260122/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-زيارة-عباس-لروسيا-تأتي-في-توقيت-حساس-وموسكو-داعم-مستمر-لحقوقنا--1109526259.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": زيارة عباس لروسيا تأتي في توقيت حساس وموسكو داعم مستمر لحقوقنا

وشدد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، على أهمية الزيارة في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصاعد الاستعمار الاستيطاني والحصار في الضفة الغربية والقدس، وإطلاق العنان للمستوطنين للاعتداء على المواطنين ومصادرة الأراضي خارج إطار الشرعية الدولية.وأكد أبو يوسف أن التحرك الفلسطيني نحو المرحلة الثانية يهدف بشكل أساسي إلى إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى "سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فضلا عن عمليات التدمير الممنهجة التي تطال الضفة الغربية والقدس المحتلة".وأضاف عضو اللجنة التنفيذية أن "لقاء الرئيس "أبو مازن" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكتسب أهمية كبرى، خاصة مع بدء الحديث عن تشكيل لجنة لإدارة غزة، ودعوة موسكو لعقد مجلس سلام"، مؤكدا "ضرورة زيادة التنسيق الفلسطيني الروسي نظرا للثقل الدولي الذي تتمتع به موسكو ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية".وأوضح أن "المطلوب حاليا هو تكثيف الجهود لإلزام الاحتلال بوقف سياسة القتل والتدمير، وفتح كافة المعابر بما فيها معبر رفح"، معبرا عن "الرفض القاطع لكل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال من غزة وضمان وحدة الأراضي الفلسطينية في القطاع والقدس والضفة، والبدء الفوري في عمليات الإعمار والتعافي".وأشار أبو يوسف إلى الدور المحوري لروسيا كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وقدرتها على التأكيد على تنفيذ مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الموقف الفلسطيني يتوافق تماما مع الموقف الروسي فيما يتعلق بضرورة وقف الحرب ورفض التهجير وتطبيق القانون الدولي وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.وأضاف أن "تصريحات المسؤولين الروس، وعلى رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف، كانت واضحة في تأكيدها على وقف أشكال العدوان كافة، بما في ذلك حماية وكالة الأونروا"، معتبرا أن "المرحلة الحالية تتطلب ابتكار آليات عمل ووسائل ضغط حقيقية على الإدارة الأمريكية والاحتلال للمضي قدماً في تحقيق هذه الثوابت".واختتم أبو يوسف تصريحاته بالإشارة إلى أن العلاقات الفلسطينية الروسية تمر حاليا بأعلى درجات التنسيق، في ظل وجود دعم روسي كامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وقضيته الوطنية.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكرملين، تتناول عدة قضايا مرتبطة بالشرق والقضية الفلسطينية.وقال بوتين خلال اللقاء، إنه "خلال أحلك أوقات أزمة غزة، قدمنا مساعدات إنسانية، بناء على طلبكم بالدرجة الأولى. أرسلنا أكثر من 800 طن من البضائع إلى قطاع غزة، ونفذنا نحو 32 عملية إنسانية".وأضاف: "ننطلق من فرضية أن قيام دولة فلسطينية كاملة الاستقلال هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع في الشرق الأوسط".وتابع: "نهجنا تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط مبدئي وليس انتهازيا".وأكد الرئيس الروسي أن "روسيا تواصل العمل في المجال الإنساني، ولا سيما تدريب كوادر من أجل فلسطين، ففي هذا العام، يدرس 150 شابا فلسطينيا، وسيواصلون دراستهم، في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في روسيا".وحول العلاقات الروسية الفلسطينية، أوضح بوتين: "العلاقات بين روسيا وفلسطين راسخة وذات طابع خاص".وقال عباس خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "شكرا جزيلا سيدي الرئيس على هذه الفرصة، وعلى استضافتنا في موسكو. تربطنا، كأصدقاء لروسيا والشعب الروسي، علاقة صداقة متينة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وهي علاقة تتطور على مر السنين وتسير قدماً على الطريق الصحيح. روسيا صديق عظيم لنا، نعتمد عليه في العديد من المجالات، وفي جميع القطاعات".وأكد أنه "لطالما دعمت روسيا الشعب الفلسطيني ووقفت إلى جانبه على الصعيدين السياسي والدبلوماسي. أما فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والمالي، فهو بالغ الأهمية وذات حجم كبير".وحول قطاع غزة، قال بوتين: "بالطبع، سنناقش اليوم الوضع الراهن في قطاع غزة وفلسطين، والوضع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عام. كما سنناقش مبادرات الرئيس الأمريكي لإنشاء هيكل جديد يهدف، كما نرى، بالدرجة الأولى إلى حل الوضع في فلسطين وقطاع غزة".وأعلنت الرئاسة الروسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري اليوم محادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، تتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع تركيز خاص على الوضع في قطاع غزة.وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها إن جدول الأعمال يشمل كذلك بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

