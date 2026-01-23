عربي
"أنصار الله": أسماء المشمولين باتفاق مع الحكومة لتبادل 2900 أسير لم تحسم بعد
"أنصار الله": أسماء المشمولين باتفاق مع الحكومة لتبادل 2900 أسير لم تحسم بعد
سبوتنيك عربي
أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عدم حسم أسماء المشمولين باتفاق توصل إليه الجانبان أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتبادل 2900 أسير ومحتجز على... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
18:20 GMT 23.01.2026
تابعنا عبر
أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عدم حسم أسماء المشمولين باتفاق توصل إليه الجانبان أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتبادل 2900 أسير ومحتجز على خلفية الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 10 أعوام.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبدالقادر المرتضى، عبر "إكس": "كان موعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مسقط هو في 27 كانون الثاني/يناير الجاري، لكن للأسف لم تحسم حتى الآن كشوفات الأسرى والمعتقلين الذين سيشملهم الاتفاق".
وأضاف: "الموضوع يحتاج إلى وقت أطول للانتهاء منه، ونأمل من كل الأطراف التعامل بإيجابية ومصداقية في هذه المرحلة".
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": هناك عقبات تعرقل مساعي السلام بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية
8 يناير, 19:11 GMT
ودعا مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله" إلى "عدم وضع العراقيل التي تعيق تنفيذ الاتفاق".

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في 23 كانون الاول/ديسمبر الماضي، في ختام مفاوضات استضافتها العاصمة العُمانية مسقط بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" استمرت 12 يوما، الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين من كافة الأطراف على خلفية النزاع.

ويتضمن الاتفاق، إفراج الحكومة اليمنية عن 1700 محتجز من جماعة "أنصار الله"، مقابل إفراج الأخيرة عن 1200 محتجز بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا، حسب مسؤول ملف الأسرى في الجماعة.
