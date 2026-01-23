https://sarabic.ae/20260123/أنصار-الله-أسماء-المشمولين-باتفاق-مع-الحكومة-لتبادل-2900-أسير-لم-تحسم-بعد-1109569035.html

"أنصار الله": أسماء المشمولين باتفاق مع الحكومة لتبادل 2900 أسير لم تحسم بعد

"أنصار الله": أسماء المشمولين باتفاق مع الحكومة لتبادل 2900 أسير لم تحسم بعد

سبوتنيك عربي

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عدم حسم أسماء المشمولين باتفاق توصل إليه الجانبان أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتبادل 2900 أسير ومحتجز على... 23.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-23T18:20+0000

2026-01-23T18:20+0000

2026-01-23T18:20+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبدالقادر المرتضى، عبر "إكس": "كان موعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مسقط هو في 27 كانون الثاني/يناير الجاري، لكن للأسف لم تحسم حتى الآن كشوفات الأسرى والمعتقلين الذين سيشملهم الاتفاق".ودعا مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله" إلى "عدم وضع العراقيل التي تعيق تنفيذ الاتفاق".ويتضمن الاتفاق، إفراج الحكومة اليمنية عن 1700 محتجز من جماعة "أنصار الله"، مقابل إفراج الأخيرة عن 1200 محتجز بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا، حسب مسؤول ملف الأسرى في الجماعة.

https://sarabic.ae/20260108/مسؤول-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-هناك-عقبات-تعرقل-مساعي-السلام-بين-أنصار-الله-والحكومة-اليمنية-1109036421.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن