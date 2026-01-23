عربي
أمساليوم
بث مباشر
الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لمواجهة "الاستقواء" ودعم غرينلاند
الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لمواجهة "الاستقواء" ودعم غرينلاند
قال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، عقب قمة طارئة عُقدت لبحث العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة ومناقشة تهديدات واشنطن بضم غرينلاند، إن... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
المجلس الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
وذكر في مؤتمر صحفي: "سيواصل الاتحاد الأوروبي الدفاع عن مصالحه، وسيدافع عن نفسه ودوله الأعضاء ومواطنيه وشركاته ضد أي شكل من أشكال الاستقواء. فلديه القدرة والأدوات اللازمة لذلك، وسيفعل ذلك متى اقتضت الحاجة".وصرح كوستا بأن قادة الاتحاد الأوروبي لديهم شكوك جدية بشأن عدد من بنود ميثاق مجلس السلام، الذي اقترحه ترامب، موضحا أن هذه الشكوك تتعلق بنطاق عمل المجلس وحوكمته ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتفاق غرينلاند سيمنح الولايات المتحدة حرية فعل ما تشاء، مشيرًا إلى أن هناك موقفًا إيجابيًا تجاه التوصل إلى اتفاق بشأن الجزيرة.وأمس الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن هيكل اتفاقية مستقبلية بشأن غرينلاند قيد الإعداد، وأنها ستكون "رائعة" بالنسبة للولايات المتحدة.وكان ترامب، صرح على هامش منتدى دافوس، يوم الأربعاء، بأنه لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، العضو في حلف الناتو، بسبب غرينلاند. وأوضح أن اتفاقية طويلة الأمد بشأن الجزيرة قيد المناقشة حاليا، واصفاً مدتها بأنها "أبدية".وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدةً أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لمواجهة "الاستقواء" ودعم غرينلاند

00:37 GMT 23.01.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
قال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، عقب قمة طارئة عُقدت لبحث العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة ومناقشة تهديدات واشنطن بضم غرينلاند، إن الاتحاد الأوروبي سيدافع عن نفسه في وجه أي ضغوط.
وذكر في مؤتمر صحفي: "سيواصل الاتحاد الأوروبي الدفاع عن مصالحه، وسيدافع عن نفسه ودوله الأعضاء ومواطنيه وشركاته ضد أي شكل من أشكال الاستقواء. فلديه القدرة والأدوات اللازمة لذلك، وسيفعل ذلك متى اقتضت الحاجة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
ترامب: الاتفاق بشأن غرينلاند سيسمح لواشنطن بفعل كل ما تريده
أمس, 22:25 GMT
وصرح كوستا بأن قادة الاتحاد الأوروبي لديهم شكوك جدية بشأن عدد من بنود ميثاق مجلس السلام، الذي اقترحه ترامب، موضحا أن هذه الشكوك تتعلق بنطاق عمل المجلس وحوكمته ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتفاق غرينلاند سيمنح الولايات المتحدة حرية فعل ما تشاء، مشيرًا إلى أن هناك موقفًا إيجابيًا تجاه التوصل إلى اتفاق بشأن الجزيرة.
وقال ترامب في تصريحات صحافية لدى سؤاله عن الاتفاق: "بإمكاننا أن نفعل ما نشاء"، مضيفا: "هناك موقف جيد لإنجاز الأمور".
وأمس الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن هيكل اتفاقية مستقبلية بشأن غرينلاند قيد الإعداد، وأنها ستكون "رائعة" بالنسبة للولايات المتحدة.
وكان ترامب، صرح على هامش منتدى دافوس، يوم الأربعاء، بأنه لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، العضو في حلف الناتو، بسبب غرينلاند. وأوضح أن اتفاقية طويلة الأمد بشأن الجزيرة قيد المناقشة حاليا، واصفاً مدتها بأنها "أبدية".
وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدةً أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
