ترامب: تطبيق "تيك توك" سيصبح مملوكا لمجموعة من كبار المستثمرين الأمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه “سعيد” بإنقاذ تطبيق “تيك توك”، مؤكدًا أن ملكيته ستؤول إلى مجموعة من كبار المستثمرين الأمريكيين. 23.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: "أنا سعيد جدًا لأنني ساعدت في إنقاذ تيك توك! وستكون الآن مملوكة لمجموعة من الوطنيين والمستثمرين الأمريكيين العظماء، وهي الأكبر في العالم، وستكون صوتًا مهمًا".وأضاف أن هذه الخطوة، إلى جانب عوامل أخرى، أسهمت في أدائه الجيد في تصويت الشباب خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، معربًا عن أمله في أن يتذكره مستخدمو التطبيق ومحبوّه لفترة طويلة في المستقبل.وتضع هذه الصفقة حدًا لمسار استمر لسنوات، سعت خلاله السلطات الأمريكية إلى إجبار الشركة الأم الصينية “بايت دانس” على بيع عمليات “تيك توك” في السوق الأمريكية، على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية بيانات المستخدمين.وبموجب الاتفاق، ستمتلك كل من: شركة “أوراكل” الأمريكية، وصندوق الاستثمار الخاص “سيلفر ليك”، وشركة الاستثمار “إم جي إكس” التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، ما مجموعه 45 بالمئة من الكيان الجديد الذي سيحمل اسم “تيك توك يو.إس.دي.إس”، وفقًا لموقع “أكسيوس” الأمريكي.كما سيحتفظ مستثمرون حاليون مرتبطون بـ“بايت دانس”، من بينهم شركات أمريكية، بنحو ثلث أسهم الشركة الجديدة، في حين ستحتفظ “بايت دانس” نفسها بنحو 20 بالمئة من المشروع المشترك.ويشمل المستثمرون الجدد: مكتب العائلة الخاص لمايكل ديل، وشركة “ألفا ويف” الاستثمارية في نيويورك، وشركة “ريفوليوشن” في واشنطن العاصمة، التي أسسها كل من ستيف كيس وتيد ليونيسيس.وسيتولى المشروع المشترك مسؤولية حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، وأمن الخوارزميات، والإشراف على سياسات الإشراف على المحتوى، وضمان سلامة البرمجيات.ووفقًا لما أعلنته الشركة، سيقوم الكيان الجديد بترخيص خوارزمية “تيك توك” من “بايت دانس”، وإعادة تدريبها على بيانات المستخدمين الأمريكيين، بهدف ضمان أن المحتوى المعروض داخل الولايات المتحدة خالٍ من أي تأثير أو تلاعب خارجي.وقالت مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس” إن قيمة صفقة “تيك توك” في الولايات المتحدة تُقدّر بنحو 14 مليار دولار.وتعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2020، حين أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا طالب فيه لأول مرة شركة “بايت دانس” ببيع عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة. وفي عام 2024، أقرّ الكونغرس قانونًا يقضي بحظر التطبيق ما لم يتم بيعه، قبل أن تؤيد المحكمة العليا هذا القانون في يناير/كانون الثاني 2025. غير أن ترامب عمد لاحقًا إلى تأجيل تنفيذ الحظر عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية، بالتوازي مع مفاوضات إدارته حول صفقة البيع الحالية.

