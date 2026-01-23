عربي
خبراء لـ"سبوتنيك": البصمة الكربونية الأوروبية تفرض تحديات جديدة على الصادرات التونسية

14:07 GMT 23.01.2026
© Sputnik . Meriem Gdiraشوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021
شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Sputnik . Meriem Gdira
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
أثارت الحواجز الأوروبية الجديدة، المتعلقة بإلزام الشركات التونسية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي بتقديم تصاريح دقيقة حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مخاوف واسعة في أوساط المؤسسات الصناعية التونسية، التي تخشى أن تتحول هذه الإجراءات إلى عراقيل إضافية تعرقل نفاذ سلعها إلى السوق الأوروبية.
ويفرض الإجراء الأوروبي الجديد على المصدّرين التونسيين الالتزام بمنظومة تصاريح دقيقة لانبعاثات الكربون، في إطار سياسة يعلن الاتحاد الأوروبي أنها تهدف إلى حماية صناعاته مما يعتبره منافسة غير عادلة، ودفع الشركاء التجاريين نحو اعتماد أنماط إنتاج أقل تلويثًا وأكثر توافقًا مع المعايير البيئية.
أشخاص يفرغون مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
اعتصام سائقي الشاحنات في ليبيا يخفض الصادرات التونسية
21 يناير 2024, 21:56 GMT
وتندرج هذه الخطوة ضمن آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، التي أطلقت رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي تلزم المستوردين بالإفصاح عن حجم الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المضمنة في السلع المستوردة، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

واعتبارًا من يناير/كانون الثاني الجاري، ينتقل الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة أكثر تشددًا عبر فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات الدول التي لا تعتمد تسعير الكربون وفق مستويات قريبة من سعر السوق المعمول به داخل الاتحاد، وهو ما يطرح تحديات حقيقية أمام المصدرين التونسيين وقدرتهم على الحفاظ على تنافسيتهم داخل فضاء اليورو.

تأثير على التنافسية

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي ماهر قعيدة أن القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالبصمة الكربونية تمثل في الوقت الراهن أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، لا سيما في ظل المكانة المحورية للاتحاد الأوروبي كشريك تجاري أول لتونس، حيث يستقطب أكثر من 70 في المئة من إجمالي الصادرات، على حد قوله.
التمور - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
استثناء المغرب من صادرات التمور التونسية.. هل هو قرار اقتصادي أم رسالة سياسية؟
26 أكتوبر 2025, 18:41 GMT
وأوضح قعيدة أن "آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي دخلت مرحلتها الانتقالية منذ عام 2023، وبدأ تطبيقها الفعلي عبر فرض رسوم مالية مع مطلع جانفي 2026، تضع الصناعة التونسية أمام سباق حقيقي مع الزمن"، محذرًا من أن التأخر في الاستعداد لهذه المنظومة سيكلف المؤسسات المصدّرة خسائر مباشرة في قدرتها التنافسية.
وبيّن: "هذا الإجراء يشمل في مرحلته الحالية قطاعات حيوية، على غرار صناعات الإسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء"، مؤكدًا أن "هذه القطاعات ستواجه ضغوطًا فورية بداية من سنة 2026، إذ إن أي تأخير في خفض الانبعاثات سيترجم آليًا إلى رسوم إضافية من شأنها أن تجعل المنتج التونسي أقل قدرة على المنافسة داخل السوق الأوروبية".
وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
وزير التجارة التونسي: القوة الحقيقية لقارتنا الأفريقية تكمن في وحدتها
5 سبتمبر 2025, 18:00 GMT
وأشار قعيدة إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تفيد بأن تونس قد تكون من بين أكثر دول المنطقة تأثرًا بهذه الآلية، بأعباء قد تصل إلى 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعزى أساسًا إلى اعتماد الصادرات التونسية بشكل كبير على الطاقة التقليدية، وخاصة الغاز، في العمليات الصناعية
وأضاف موضحًا أن العائق الأكبر في المرحلة الحالية لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا أو كلفة الانتقال الطاقي، بل يكمن أساسًا في غياب منظومة إفصاح دقيقة، إذ إن العديد من الشركات لا تمتلك ما يعرف بـ"جواز السفر الكربوني" لمنتجاتها، ما سيجعلها تواجه صعوبات حقيقية في دخول السوق الأوروبية، حتى وإن كان إنتاجها في الواقع أقل تلويثًا.
وفي هذا الإطار، شدد قعيدة على أن السلطات التونسية تمتلك هامشًا للتحرك من أجل إنقاذ الصادرات، عبر العمل على عدة مسارات متوازية، أولها تفادي تحول البصمة الكربونية إلى حاجز جمركي جديد، وثانيها تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، التي تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35 في المئة بحلول عام 2030.
كما لفت إلى أن الصناعة التونسية في حاجة إلى استثمارات ضخمة تقدر بنحو 19 مليار دولار في أفق 2030، من أجل تحديث المعدات وتقنيات الإنتاج، معتبرًا أن الرهان الأساسي يتمثل في تعبئة تمويلات دولية ميسرة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حتى لا تتحمل وحدها كلفة هذا التحول.
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
ظهور عراقيل تعوق التجارة بين ليبيا وتونس
7 أغسطس 2025, 07:35 GMT
ويرى ماهر قعيدة أن تونس مطالبة اليوم بالسعي إلى الحصول على فترة سماح أطول، أو دعم فني ومالي استثنائي من شركائها الأوروبيين، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، محذرًا من أن الكلفة الاقتصادية المرتفعة للانتقال الطاقي قد تضعف موقع الشركات التونسية في مواجهة منافسين دوليين أكثر استعدادًا لهذا التحول.

صناعات قد تندثر

ومن جهته، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج، حبيب الحزامي، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تعطل تصدير عدد من المنتجات التونسية، وعلى رأسها منتجات قطاع النسيج، الذي يعد من أكثر القطاعات عرضة للتضرر جراء هذا الإجراء.
وأشار الحزامي إلى أن "هذا التوجه الأوروبي قد يستدعي تحركًا على مستوى اللقاءات والمفاوضات الدولية، من أجل مراجعة هذه الإجراءات أو إيقافها، لما قد تلحقه من أضرار مباشرة بالمؤسسات الصناعية التونسية المصدّرة إلى السوق الأوروبية، خاصة في ظل هشاشة عدد كبير منها وارتباطها شبه الكلي بالتصدير".
وأوضح أن تونس تعد بلدًا مصنّعًا، وهو ما يفرض، وفق تعبيره، اعتماد مقاربة تقوم على التسهيل ودعم نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الأوروبية، بدل عرقلتها عبر فرض تشريعات صارمة، من قبيل متطلبات البصمة الكربونية، التي لا تراعي خصوصيات الاقتصادات النامية.
موظفون داخل البنك المركزي الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
ماهي تداعيات أزمة البنك المركزي الليبي على المبادلات التجارية الليبية التونسية؟
28 أغسطس 2024, 09:18 GMT
وبيّن الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج أن "تونس تحتل المرتبة الأولى في تصدير ملابس العمل إلى أوروبا، وهو ما يعكس مكانة هذا القطاع داخل سلاسل التوريد الأوروبية، ويبرز في الآن ذاته حجم المخاطر التي قد تترتب عن تقييد صادراته".
وأضاف أن قطاع النسيج والملابس حقق خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية على مستوى الصادرات، حيث سجل، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بالتجارة الخارجية، ارتفاعًا بنسبة 0.4 في المئة خلال السداسي الأول من سنة 2025، وذلك رغم التحولات العالمية الكبرى التي تشهدها الصناعة، وما يرافقها من تحديات متزايدة مرتبطة بالمنافسة الدولية وجذب الاستثمارات والحفاظ على مواطن الشغل.

إقصاء من السوق التصديرية

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أفاد الخبير البيئي عادل الهنتاتي أن الصناعات الكهربائية والميكانيكية والغذائية ستكون من بين أكثر القطاعات مطالبة بالالتزام الصارم بالشروط الأوروبية الجديدة، مع دخول آلية تعديل حدود الكربون حيز النفاذ، نظرًا لارتباط هذه الأنشطة بسلاسل توريد موجهة أساسًا نحو السوق الأوروبية.
وأوضح الهنتاتي أن "الاتحاد الأوروبي لم يراع بشكل كاف وضعية المؤسسات الصناعية في تونس، خاصة تلك ذات الإمكانيات المالية المحدودة، والتي قد تجد نفسها مقصاة من السوق التصديرية نتيجة اختلال التوازن بين الأهداف البيئية المعلنة، والتداعيات الاقتصادية المباشرة التي تفرضها الضريبة الكربونية على الشركات".
وأضاف أن هذه القرارات كان يفترض، وفق تعبيره، أن تخضع لتقييم أعمق قبل الإعلان عنها وتطبيقها على المنتجات التونسية، بما يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصادات الشريكة ومستوى جاهزية مؤسساتها الصناعية للامتثال لمثل هذه المعايير.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يصافح نظيره التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
الصين تجهز اتفاقية تبادل حر مع تونس.. ما تداعياتها على الاقتصاد الوطني؟
18 يناير, 07:56 GMT
ويرى الخبير في الشأن البيئي أن الإشكال الأساسي الذي قد تواجهه المؤسسات التونسية لا يكمن في مبدأ اعتماد البصمة الكربونية في حد ذاته، بل في آليات احتسابها، وما يرافق ذلك من تعقيدات تقنية وإجرائية قد تعجز العديد من المؤسسات عن استيعابها أو الالتزام بها في الآجال المطلوبة.
كما أشار الهنتاتي إلى أن "فرض هذه الحواجز الجديدة قد يدفع عددًا من المصدرين التونسيين إلى البحث عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتهم، والتخلي تدريجيًا عن السوق الأوروبية، رغم ما تمثله من أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي".
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 حوالي 32.6 مليار دينار، مقابل 32.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، ما يعكس استمرار ارتباط الاقتصاد التونسي بهذا الفضاء رغم التحديات المتصاعدة.
ورغم هذه المخاوف، يرى بعض الخبراء أن هذا الإجراء قد يشكل ما يشبه "الصدمة الإيجابية"، التي من شأنها دفع الصناعة التونسية إلى تسريع وتيرة التحديث والالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية، وهو ما قد يفتح أمام تونس آفاق نفاذ إلى أسواق عالمية أخرى تعتمد التوجه البيئي نفسه، فضلًا عن المساهمة في تقليص فاتورة استيراد الطاقة على المدى المتوسط والطويل.
