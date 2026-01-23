https://sarabic.ae/20260123/صحفي-نظام-كييف-هو-من-بدأ-بالاعتداء-على-منشآت-الطاقة-وروسيا-ردت-بضربات-واسعة-النطاق-1109564427.html
صحفي: نظام كييف هو من بدأ بالاعتداء على منشآت الطاقة وروسيا ردت بضربات واسعة النطاق
صحفي: نظام كييف هو من بدأ بالاعتداء على منشآت الطاقة وروسيا ردت بضربات واسعة النطاق
وقال كونوفالوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تقع غرينلاند في نصف الكرة الغربي وهي أرض دنماركية، وتُقابل محاولات كييف لمناقشة أمنها في ظل خسائرها الإقليمية بالتشكيك".وأكد كونوفالوف أنه "بالنسبة لترامب، الذي أبدى اهتمامًا شخصيًا بوضع غرينلاند، فإن مثل هذه التصريحات من زيلينسكي لا تزيد الأمر إلا سوءا".وحول من كان أول من شن الضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، قال كونوفالوف: "من المهم التذكير بأن روسيا لم تكن هي من شنّتها في البداية". وأضاف: "كانت هناك محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، لكن نظام كييف، الذي لا يفي بوعوده، هو من استفز التصعيد، حيث كانت الإجراءات الانتقامية الروسية أوسع نطاقًا بكثير، ولم تختبر كييف بعد جميع قدرات روسيا".وتابع كونوفالوف: "من المؤكد أن الوضع الحرج الحالي في قطاع الطاقة الأوكراني سيُضعف موقف الحكومة، حيث يُظهر الثلاثي زيلينسكي وبودانوف ويرماك لامبالاة تامة باحتياجات الشعب"، مشددًا على أنه "في ظل التعبئة المفرطة لقوات التحالف الثوري الأوكراني وتدمير البنية التحتية الحيوية، يتضح جليًا أن مصالح المواطنين العاديين لا تمثل أي أهمية للقيادة الأوكرانية الحالية".
صحفي: نظام كييف هو من بدأ بالاعتداء على منشآت الطاقة وروسيا ردت بضربات واسعة النطاق
علّق الصحفي العسكري الروسي، إيفان كونوفالوف، على تصريحات زيلينسكي في دافوس، حول أن "أوكرانيا قادرة على الدفاع عن أوروبا، بما في ذلك غرينلاند"، قائلا: "تبدو مزاعم زيلينسكي بشأن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أوروبا، وحتى غرينلاند، غير منطقية، خاصة بالنظر إلى موقع الأخيرة الجغرافي".
وقال كونوفالوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تقع غرينلاند في نصف الكرة الغربي وهي أرض دنماركية، وتُقابل محاولات كييف لمناقشة أمنها في ظل خسائرها الإقليمية بالتشكيك".
وأضاف: "يستهدف هذا الخطاب الأوساط المعادية لروسيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولكن حتى هناك، يتم تجاهل هذه التصريحات بشكل متزايد".
وأكد كونوفالوف أنه "بالنسبة لترامب، الذي أبدى اهتمامًا شخصيًا بوضع غرينلاند، فإن مثل هذه التصريحات من زيلينسكي لا تزيد الأمر إلا سوءا".
وحول من كان أول من شن الضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
، قال كونوفالوف: "من المهم التذكير بأن روسيا لم تكن هي من شنّتها في البداية".
وأضاف: "كانت هناك محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، لكن نظام كييف، الذي لا يفي بوعوده، هو من استفز التصعيد، حيث كانت الإجراءات الانتقامية الروسية أوسع نطاقًا بكثير، ولم تختبر كييف بعد جميع قدرات روسيا".
وتابع كونوفالوف: "من المؤكد أن الوضع الحرج الحالي في قطاع الطاقة الأوكراني سيُضعف موقف الحكومة
، حيث يُظهر الثلاثي زيلينسكي وبودانوف ويرماك لامبالاة تامة باحتياجات الشعب"، مشددًا على أنه "في ظل التعبئة المفرطة لقوات التحالف الثوري الأوكراني وتدمير البنية التحتية الحيوية، يتضح جليًا أن مصالح المواطنين العاديين لا تمثل أي أهمية للقيادة الأوكرانية الحالية".