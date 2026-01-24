عربي
استراتيجية الدفاع الأمريكية لعام 2026: روسيا "تهديد دائم" وأوروبا مسؤولة عن تسوية أوكرانيا
استراتيجية الدفاع الأمريكية لعام 2026: روسيا "تهديد دائم" وأوروبا مسؤولة عن تسوية أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاغون"، اليوم السبت، في الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية لعام 2026 الاستعداد لمواجهة التهديد الروسي، مؤكدة أن القوات... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T01:04+0000
2026-01-24T01:10+0000
البنتاغون الأمريكي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات "البنتاغون": "سوف تضمن الوزارة أن تكون القوات الأمريكية مستعدة للدفاع ضد التهديدات الروسية لأرضنا".وأضاف البنتاغون في الاستراتيجية أن حلفاء الناتو يملكون قدرات يُزعم أنها أكبر من روسيا: "الدول الأوروبية في الناتو تتفوق بشكل كبير على روسيا من حيث حجم الاقتصاد وعدد السكان، وبالتالي من حيث القدرة العسكرية الكامنة".أوروبا مسؤولة عن أوكرانياكما تم ذكر إنهاء الصراع الأوكراني في الاستراتيجية الأمريكية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية تقع على أوروبا في تحقيق التسوية، وفقًا لوثيقة البنتاغون: "كما صرح الرئيس ترامب، يجب أن تنتهي الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، كما شدد أيضًا، فإن ذلك يقع أساسًا على عاتق أوروبا".وتوضح الوثيقة أن ضمان وصيانة السلام سيتطلب القيادة والالتزام من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو.وقد وصفت روسيا في الاستراتيجية الأمريكية لعام 2026 بأنها تهديد دائم، لكن يمكن التحكم فيه تجاه الدول الأعضاء الشرقيين في الناتو.وجاء في الوثيقة: "في المستقبل القريب، ستظل روسيا تهديدًا دائمًا لكنه قابل للسيطرة بالنسبة للدول الشرقية في الناتو"، وفقًا للوثيقة.روسيا تمتلك أكبر ترسانة نوويةأقرت الاستراتيجية الدفاعية الوطنية للولايات المتحدة لعام 2026 بأن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم. كما جاء في الوثيقة: "روسيا تمتلك أيضًا أكبر ترسانة نووية في العالم، وهي تواصل تحديثها وتنويعها".وأشارت الاستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تحديث وتكييف قواتها النووية، مع التركيز على الردع وإدارة التصعيد، قائلة: "تحتاج الولايات المتحدة إلى ترسانة نووية قوية وموثوقة وفعالة، تتماشى مع الاستراتيجية العامة للبلاد واستراتيجية الدفاع. وسنقوم بتحديث وتكييف قواتنا النووية وفقًا لذلك، مع التركيز على الردع وإدارة التصعيد في ظل تغير المشهد النووي العالمي".وأضافت الوثيقة أن الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة لا تعني العزلة، لكنها تدعم الواقعية السياسية في النظرة إلى العالم: "استراتيجيتنا ليست استراتيجية عزلة... إنها استراتيجية تفاعل دولي موجه بوضوح مع تركيز على تعزيز مصالح الأمريكيين المحددة والعملية".يشار إلى أنه رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إعادة تسمية البنتاغون إلى "وزارة الحرب"، إلا أن الوثيقة المتداولة ما زالت تسمى "الاستراتيجية الدفاعية".
استراتيجية الدفاع الأمريكية لعام 2026: روسيا "تهديد دائم" وأوروبا مسؤولة عن تسوية أوكرانيا

01:04 GMT 24.01.2026 (تم التحديث: 01:10 GMT 24.01.2026)
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاغون"، اليوم السبت، في الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية لعام 2026 الاستعداد لمواجهة التهديد الروسي، مؤكدة أن القوات الأمريكية ستكون جاهزة للدفاع، دون تقديم مبررات محددة لمخاوفها.
وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات "البنتاغون": "سوف تضمن الوزارة أن تكون القوات الأمريكية مستعدة للدفاع ضد التهديدات الروسية لأرضنا".
انطلاق المباحثات بين بوتين وويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
روسيا وأمريكا تتفقان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بعد لقاء بوتين وويتكوف
أمس, 04:00 GMT
وأضاف البنتاغون في الاستراتيجية أن حلفاء الناتو يملكون قدرات يُزعم أنها أكبر من روسيا: "الدول الأوروبية في الناتو تتفوق بشكل كبير على روسيا من حيث حجم الاقتصاد وعدد السكان، وبالتالي من حيث القدرة العسكرية الكامنة".

أوروبا مسؤولة عن أوكرانيا

كما تم ذكر إنهاء الصراع الأوكراني في الاستراتيجية الأمريكية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية تقع على أوروبا في تحقيق التسوية، وفقًا لوثيقة البنتاغون: "كما صرح الرئيس ترامب، يجب أن تنتهي الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، كما شدد أيضًا، فإن ذلك يقع أساسًا على عاتق أوروبا".
وتوضح الوثيقة أن ضمان وصيانة السلام سيتطلب القيادة والالتزام من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
إعلام: الولايات المتحدة تضغط على أوروبا للتراجع عن خطة استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
17 ديسمبر 2025, 07:36 GMT
وقد وصفت روسيا في الاستراتيجية الأمريكية لعام 2026 بأنها تهديد دائم، لكن يمكن التحكم فيه تجاه الدول الأعضاء الشرقيين في الناتو.
وجاء في الوثيقة: "في المستقبل القريب، ستظل روسيا تهديدًا دائمًا لكنه قابل للسيطرة بالنسبة للدول الشرقية في الناتو"، وفقًا للوثيقة.

روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية

أقرت الاستراتيجية الدفاعية الوطنية للولايات المتحدة لعام 2026 بأن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم. كما جاء في الوثيقة: "روسيا تمتلك أيضًا أكبر ترسانة نووية في العالم، وهي تواصل تحديثها وتنويعها".
وأشارت الاستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تحديث وتكييف قواتها النووية، مع التركيز على الردع وإدارة التصعيد، قائلة: "تحتاج الولايات المتحدة إلى ترسانة نووية قوية وموثوقة وفعالة، تتماشى مع الاستراتيجية العامة للبلاد واستراتيجية الدفاع. وسنقوم بتحديث وتكييف قواتنا النووية وفقًا لذلك، مع التركيز على الردع وإدارة التصعيد في ظل تغير المشهد النووي العالمي".
وأضافت الوثيقة أن الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة لا تعني العزلة، لكنها تدعم الواقعية السياسية في النظرة إلى العالم: "استراتيجيتنا ليست استراتيجية عزلة... إنها استراتيجية تفاعل دولي موجه بوضوح مع تركيز على تعزيز مصالح الأمريكيين المحددة والعملية".
يشار إلى أنه رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إعادة تسمية البنتاغون إلى "وزارة الحرب"، إلا أن الوثيقة المتداولة ما زالت تسمى "الاستراتيجية الدفاعية".
