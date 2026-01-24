https://sarabic.ae/20260124/استراتيجية-الدفاع-الجديدة-للبنتاغون-على-أوروبا-تحمل-مسؤولية-الدفاع-عن-نفسها-1109576850.html
استراتيجية الدفاع الجديدة للبنتاغون: على أوروبا تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها
وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاغون: "كما يتضح بجلاء من استراتيجية الأمن القومي، فإن تحمّل أوروبا المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي يُعد استجابةً للتهديدات الأمنية التي تواجهها". وأضاف البنتاغون أنه سيشجّع حلفاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسيساعدهم على تحمّل المسؤولية الأساسية عن الدفاع غير النووي عن أوروبا، مع تقديم دعم أمريكي حاسم، لكنه محدود. كما تنص "استراتيجية الدفاع القومي 2026" الجديدة على وضع الدفاع عن الأراضي الأمريكية ونصف الكرة الغربي في صدارة الأولويات العسكرية.
05:19 GMT 24.01.2026 (تم التحديث: 05:21 GMT 24.01.2026)
