استراتيجية الدفاع الجديدة للبنتاغون: على أوروبا تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260124/استراتيجية-الدفاع-الجديدة-للبنتاغون-على-أوروبا-تحمل-مسؤولية-الدفاع-عن-نفسها-1109576850.html
استراتيجية الدفاع الجديدة للبنتاغون: على أوروبا تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها
استراتيجية الدفاع الجديدة للبنتاغون: على أوروبا تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها
سبوتنيك عربي
أفاد البنتاغون، اليوم السبت، بأن على أوروبا أن تتحمّل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الذاتي في مواجهة التهديدات التي تواجهها، وذلك وفقًا لاستراتيجية الدفاع... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T05:19+0000
2026-01-24T05:21+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
البنتاغون الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاغون: "كما يتضح بجلاء من استراتيجية الأمن القومي، فإن تحمّل أوروبا المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي يُعد استجابةً للتهديدات الأمنية التي تواجهها". وأضاف البنتاغون أنه سيشجّع حلفاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسيساعدهم على تحمّل المسؤولية الأساسية عن الدفاع غير النووي عن أوروبا، مع تقديم دعم أمريكي حاسم، لكنه محدود. كما تنص "استراتيجية الدفاع القومي 2026" الجديدة على وضع الدفاع عن الأراضي الأمريكية ونصف الكرة الغربي في صدارة الأولويات العسكرية.
https://sarabic.ae/20250630/خبير-في-الشأن-الدولي-أوروبا-عاجزة-عن-مواجهة-روسيا-وتعتمد-على-الحماية-الأمريكية-1102229661.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a2757e14fff72d7122f3521027d7f5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي

استراتيجية الدفاع الجديدة للبنتاغون: على أوروبا تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها

05:19 GMT 24.01.2026 (تم التحديث: 05:21 GMT 24.01.2026)
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
أفاد البنتاغون، اليوم السبت، بأن على أوروبا أن تتحمّل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الذاتي في مواجهة التهديدات التي تواجهها، وذلك وفقًا لاستراتيجية الدفاع الجديدة للوزارة.
وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاغون: "كما يتضح بجلاء من استراتيجية الأمن القومي، فإن تحمّل أوروبا المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي يُعد استجابةً للتهديدات الأمنية التي تواجهها".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
خبير في الشأن الدولي: أوروبا عاجزة عن مواجهة روسيا وتعتمد على الحماية الأمريكية
30 يونيو 2025, 18:26 GMT
وأضاف البنتاغون أنه سيشجّع حلفاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسيساعدهم على تحمّل المسؤولية الأساسية عن الدفاع غير النووي عن أوروبا، مع تقديم دعم أمريكي حاسم، لكنه محدود.
كما تنص "استراتيجية الدفاع القومي 2026" الجديدة على وضع الدفاع عن الأراضي الأمريكية ونصف الكرة الغربي في صدارة الأولويات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала