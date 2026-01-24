https://sarabic.ae/20260124/كيف-تحدث-ظاهرة-الانهيارات-الأرضية-وهل-يمكن-التنبؤ-بها-1109595667.html
كيف تحدث ظاهرة الانهيارات الأرضية وهل يمكن التنبؤ بها
كيف تحدث ظاهرة الانهيارات الأرضية وهل يمكن التنبؤ بها
يشرح الباحثون أسباب حدوث ظاهرة الِانهيارات الأرضية ولماذا يصعب التنبؤ بها.
الانهيارات الأرضية هي منخفضات أو حفر في سطح الأرض ناتجة عن عدم استقرار الطبقات الجوفية.تتشكل هذه الانهيارات من خلال آليتين رئيسيتين، وفق ماورد في صحيفة "ساينس أليرت":على عكس الحفر في الشوارع، تتطلب هذه الحفر تنسيقا بين عدة جهات (المياه، والغاز، والكهرباء، والاتصالات)، ما يحول الإصلاحات السريعة إلى مشاريع تستغرق أسابيع.كما لا تتطور جميعها إلى انهيارات أرضية، ويصعب التنبؤ بحجم الفراغات الكربوناتية، وغالبا ما تتطلب حشوات خرسانية قد لا تكون كافية.
كيف تحدث ظاهرة الانهيارات الأرضية وهل يمكن التنبؤ بها
يشرح الباحثون أسباب حدوث ظاهرة الِانهيارات الأرضية ولماذا يصعب التنبؤ بها.
الانهيارات الأرضية هي منخفضات أو حفر في سطح الأرض ناتجة عن عدم استقرار الطبقات الجوفية.
تتشكل هذه الانهيارات من خلال آليتين رئيسيتين، وفق ماورد في صحيفة "ساينس أليرت":
ذوبان الصخور الكربوناتية القابلة للذوبان، مثل الحجر الجيري، بفعل المياه الجوفية الحمضية، ما يُحدث فراغات تحت الأرض تنهار في نهاية المطاف.
تآكل التربة حول أنابيب المياه والصرف الصحي المتسربة.
وتنتج الانهيارات الأرضية المرتبطة بالكربونات عن عمليات كارستية طبيعية على مدى فترات زمنية طويلة، بينما تنتج الانهيارات الأرضية الناتجة عن الأنابيب عن أعطال في البنية التحتية البشرية، ما يؤدي إلى جرف الرواسب الداعمة.
على عكس الحفر في الشوارع، تتطلب هذه الحفر تنسيقا بين عدة جهات (المياه، والغاز، والكهرباء، والاتصالات)، ما يحول الإصلاحات السريعة إلى مشاريع تستغرق أسابيع.
وتحدث تسريبات الأنابيب وذوبان الصخور بشكل غير مرئي تحت الأرض، ولا تُقدم سوى القليل من الإنذارات باستثناء الترهل العرضي أو التسريبات المرئية، لذا يصعب التنبؤ بحدوثها.
كما لا تتطور جميعها إلى انهيارات أرضية، ويصعب التنبؤ بحجم الفراغات الكربوناتية، وغالبا ما تتطلب حشوات خرسانية قد لا تكون كافية.