عربي
كيف تحدث ظاهرة الانهيارات الأرضية وهل يمكن التنبؤ بها
كيف تحدث ظاهرة الانهيارات الأرضية وهل يمكن التنبؤ بها
يشرح الباحثون أسباب حدوث ظاهرة الِانهيارات الأرضية ولماذا يصعب التنبؤ بها. 24.01.2026, سبوتنيك عربي
كيف تحدث ظاهرة الانهيارات الأرضية وهل يمكن التنبؤ بها

انهيار تربة نيجة الأطار الغزيرة
انهيار تربة نيجة الأطار الغزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Photo / unsplash/Francois Olwage
يشرح الباحثون أسباب حدوث ظاهرة الِانهيارات الأرضية ولماذا يصعب التنبؤ بها.
الانهيارات الأرضية هي منخفضات أو حفر في سطح الأرض ناتجة عن عدم استقرار الطبقات الجوفية.
تتشكل هذه الانهيارات من خلال آليتين رئيسيتين، وفق ماورد في صحيفة "ساينس أليرت":
ذوبان الصخور الكربوناتية القابلة للذوبان، مثل الحجر الجيري، بفعل المياه الجوفية الحمضية، ما يُحدث فراغات تحت الأرض تنهار في نهاية المطاف.
تآكل التربة حول أنابيب المياه والصرف الصحي المتسربة.

وتنتج الانهيارات الأرضية المرتبطة بالكربونات عن عمليات كارستية طبيعية على مدى فترات زمنية طويلة، بينما تنتج الانهيارات الأرضية الناتجة عن الأنابيب عن أعطال في البنية التحتية البشرية، ما يؤدي إلى جرف الرواسب الداعمة.

محطة توليد الطاقة تعمل بالفحم
مجتمع
علماء روس يبتكرون مادة من الرماد لتنقية المياه من المعادن الثقيلة السامة
19 يناير, 21:34 GMT
على عكس الحفر في الشوارع، تتطلب هذه الحفر تنسيقا بين عدة جهات (المياه، والغاز، والكهرباء، والاتصالات)، ما يحول الإصلاحات السريعة إلى مشاريع تستغرق أسابيع.

وتحدث تسريبات الأنابيب وذوبان الصخور بشكل غير مرئي تحت الأرض، ولا تُقدم سوى القليل من الإنذارات باستثناء الترهل العرضي أو التسريبات المرئية، لذا يصعب التنبؤ بحدوثها.

كما لا تتطور جميعها إلى انهيارات أرضية، ويصعب التنبؤ بحجم الفراغات الكربوناتية، وغالبا ما تتطلب حشوات خرسانية قد لا تكون كافية.
إنجازات علمية روسية.. تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيمة
