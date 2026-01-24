https://sarabic.ae/20260124/ولاية-أمريكية-تتمسك-بمنظمة-الصحة-العالمية-بعد-انسحاب-الولايات-المتحدة-منها-1109592064.html
ولاية أمريكية تتمسك بمنظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منها
ولاية أمريكية تتمسك بمنظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منها
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، أن ولايته أصبحت أول ولاية أمريكية - ووحيدة حتى الآن - تنضم إلى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة العالمية لتفشي الأمراض
جاء الإعلان مساء أمس الجمعة، بعد يوم واحد فقط من إتمام الولايات المتحدة انسحابها الرسمي من المنظمة الدولية يوم الخميس الماضي، في تنفيذ لقرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة الثانية قبل عام. وقال مكتب الحاكم نيوسوم في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية: "بينما تنسحب إدارة الرئيس ترامب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، تتقدم كاليفورنيا بقيادة الحاكم غافن نيوسوم لتصبح أول ولاية أمريكية تنضم إلى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة العالمية التابعة للمنظمة، مما يعزز الاستعداد للصحة العامة وتنسيق الاستجابة السريعة للتهديدات الصحية". يُذكر أن الإعلان جاء عقب لقاء جمع نيوسوم مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في دافوس، حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون في رصد الأمراض ومكافحة التفشيات.وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب في وقت سابق من هذا الشهر، عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من عشرات المنظمات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنظمة الدولية ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها وتنفيذ مهامها دون تردد.وأكد البيان أن الإسهامات المالية المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة وميزانية عمليات حفظ السلام، التي توافق عليها الجمعية العامة، تشكل التزاماً قانونياً ملزماً بموجب ميثاق الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة.وشدد على أن "مسؤولية الأمم المتحدة في الوفاء بمن يعتمدون علينا لن تتزعزع، وسنستمر في تنفيذ مهامنا بعزم".من بين الكيانات المتأثرة بالقرار الأمريكي، صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدعم صحة الأمهات والأطفال ومكافحة العنف الجنسي، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية الذي يمول مشاريع المجتمع المدني، بالإضافة إلى مكاتب تتعامل مع حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وإنهاء العنف الجنسي كسلاح حرب.كما يشمل الانسحاب أربعاً من اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، تغطي آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الغربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.وفي ضربة خاصة للجهود المناخية العالمية، يتضمن القرار الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.وأضاف ستيل أن هذا التراجع "سيضر بالاقتصاد الأمريكي والوظائف ومستويات المعيشة، مع تفاقم الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والعواصف والجفاف"، محذراً من أنه "هدف ذاتي هائل سيترك الولايات المتحدة أقل أماناً وأقل ازدهاراً".وأكد أن الاتفاقية ستستمر في عملها بلا كلل، مضيفاً أن "الأبواب تبقى مفتوحة لعودة الولايات المتحدة في المستقبل، كما حدث سابقاً مع اتفاق باريس".ورغم الانسحاب الأمريكي، أكد غوتيريش أن جميع كيانات الأمم المتحدة ستستمر في تنفيذ المهام التي منحتها إياها الدول الأعضاء، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بدورها في خدمة المجتمع الدولي.
