بث مباشر
ولاية أمريكية تتمسك بمنظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منها
الأخبار
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، أن ولايته أصبحت أول ولاية أمريكية - ووحيدة حتى الآن - تنضم إلى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة العالمية لتفشي الأمراض التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
جاء الإعلان مساء أمس الجمعة، بعد يوم واحد فقط من إتمام الولايات المتحدة انسحابها الرسمي من المنظمة الدولية يوم الخميس الماضي، في تنفيذ لقرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة الثانية قبل عام.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
ممثل روسيا بالأمم المتحدة: موسكو لن تنسحب من منظمة الصحة العالمية
9 فبراير 2025, 03:57 GMT
وقال مكتب الحاكم نيوسوم في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية: "بينما تنسحب إدارة الرئيس ترامب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، تتقدم كاليفورنيا بقيادة الحاكم غافن نيوسوم لتصبح أول ولاية أمريكية تنضم إلى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة العالمية التابعة للمنظمة، مما يعزز الاستعداد للصحة العامة وتنسيق الاستجابة السريعة للتهديدات الصحية".
ووصف نيوسوم قرار الانسحاب الفيدرالي بأنه "متهور"، محذراً من أنه "سيضر بسكان كاليفورنيا وجميع الأمريكيين"، مؤكداً أن الولاية "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الفوضى التي سيخلفها هذا القرار"، وستواصل بناء شراكات دولية للحفاظ على ريادتها في مجال الاستعداد للأزمات الصحية.
يُذكر أن الإعلان جاء عقب لقاء جمع نيوسوم مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في دافوس، حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون في رصد الأمراض ومكافحة التفشيات.
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
الرئيس البرازيلي: ترامب يحاول إنشاء "أمم متحدة جديدة" وامتلاكها وحده
00:05 GMT
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب في وقت سابق من هذا الشهر، عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من عشرات المنظمات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنظمة الدولية ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها وتنفيذ مهامها دون تردد.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الخميس، ردًا على مذكرة رئاسية أمريكية صدرت مساء الأربعاء، توجه الإدارات والوكالات التنفيذية الأمريكية باتخاذ خطوات فورية للانسحاب من 31 وكالة وكياناً تابعاً للأمم المتحدة، بالإضافة إلى معاهدات واتفاقيات دولية تراها واشنطن مخالفة لمصالحها الوطنية.
وأكد البيان أن الإسهامات المالية المقررة في الميزانية العادية للأمم المتحدة وميزانية عمليات حفظ السلام، التي توافق عليها الجمعية العامة، تشكل التزاماً قانونياً ملزماً بموجب ميثاق الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة.
وشدد على أن "مسؤولية الأمم المتحدة في الوفاء بمن يعتمدون علينا لن تتزعزع، وسنستمر في تنفيذ مهامنا بعزم".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الأمم المتحدة تأسف لانسحاب أمريكا من عدد من كياناتها
9 يناير, 09:31 GMT
من بين الكيانات المتأثرة بالقرار الأمريكي، صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يدعم صحة الأمهات والأطفال ومكافحة العنف الجنسي، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية الذي يمول مشاريع المجتمع المدني، بالإضافة إلى مكاتب تتعامل مع حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وإنهاء العنف الجنسي كسلاح حرب.
كما يشمل الانسحاب أربعاً من اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، تغطي آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الغربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
نيبينزيا: روسيا تريد أن تبقى الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون
12 نوفمبر 2025, 01:07 GMT
وفي ضربة خاصة للجهود المناخية العالمية، يتضمن القرار الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وعلق الأمين التنفيذي للاتفاقية سيمون ستيل يوم الخميس قائلاً، إن هذه الخطوة تمثل تراجعاً كبيراً عن التعاون المناخي العالمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت فعالة في إنشاء الاتفاقية واتفاق باريس لأنهما يخدمان مصالحها الوطنية.
وأضاف ستيل أن هذا التراجع "سيضر بالاقتصاد الأمريكي والوظائف ومستويات المعيشة، مع تفاقم الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والعواصف والجفاف"، محذراً من أنه "هدف ذاتي هائل سيترك الولايات المتحدة أقل أماناً وأقل ازدهاراً".
وأكد أن الاتفاقية ستستمر في عملها بلا كلل، مضيفاً أن "الأبواب تبقى مفتوحة لعودة الولايات المتحدة في المستقبل، كما حدث سابقاً مع اتفاق باريس".
ورغم الانسحاب الأمريكي، أكد غوتيريش أن جميع كيانات الأمم المتحدة ستستمر في تنفيذ المهام التي منحتها إياها الدول الأعضاء، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بدورها في خدمة المجتمع الدولي.
