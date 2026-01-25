السودان.. نفوق أعداد كبيرة من الفئران على ضفاف نهر "عطبرة" يثير القلق
يشهد شرق السودان مشاهد مقلقة على ضفاف نهر "عطبرة" عند ملتقى نهر "سيتيت"، قبالة مدينة الشواك بولاية القضارف، على بعد نحو 340 كيلومترا شرق الخرطوم، إذ أثار نفوق أعداد كبيرة من الفئران حالة من الذعر والقلق لدى السكان.
وامتدت مئات الفئران النافقة على جانبي النهر، في مشهد حوّل الموقع من مصدر للحياة إلى ساحة نفوق جماعي للفئران، وسط مخاوف متزايدة من تلوث المياه، خاصة مع انتشار روائح كريهة زادت من صدمة الأهالي وتوجسهم من تداعيات أكبر محتملة.
من جانبه، قال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية كسلا خضر رمضان، إن ظهور الفئران في محلية خشم القربة يعد ظاهرة غير معتادة، موضحًا أنها قدِمت من ولاية سنار، وأن تكاثرها يعود إلى توقف حملات المكافحة منذ عامين.
وأكد رمضان أن "النفوق طبيعي ولا يحمل مؤشرات على انتقال أمراض"، مُرجعًا السبب الرئيسي إلى نقص الغذاء، بما يعكس طبيعة بيولوجية للحدث بعيدًا عن أي عوامل وبائية أو كيميائية"، وفقا لموقع "نبأ السودان".
وفي السياق ذاته، كشفت لجنة تقصي الحقائق بالسودان، أن "ظاهرة نفوق الفئران في ولايات أخرى، بينها لجنة ولاية الجزيرة، ناتج عن انفجار عددي طبيعي للقوارض نتيجة غياب المكافحة خلال فترة الحرب"، مشيرة إلى "عدم وجود دلائل على تسمم أو أمراض معدية، وعدم رصد أي مؤشرات كيميائية أو وبائية"، وفقا للموقع.
وأكدت اللجان، التي تم تشكيلها عقب حوادث مماثلة شهدتها المنطقة في أغسطس/ آب الماضي، أهمية استمرار الرصد والوقاية البيئية وطمأنة السكان صحيًا، مشددة على أن "التخلص من الفئران النافقة يتم بطرق آمنة بيئيًا، وأن الفحوصات المخبرية أثبتت خلوّ العينات من أي مسببات خطرة".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.