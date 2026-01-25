السودان.. نفوق أعداد كبيرة من الفئران على ضفاف نهر "عطبرة" يثير القلق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
يشهد شرق السودان مشاهد مقلقة على ضفاف نهر "عطبرة" عند ملتقى نهر "سيتيت"، قبالة مدينة الشواك بولاية القضارف، على بعد نحو 340 كيلومترا شرق الخرطوم، إذ أثار نفوق... 25.01.2026
وامتدت مئات الفئران النافقة على جانبي النهر، في مشهد حوّل الموقع من مصدر للحياة إلى ساحة نفوق جماعي للفئران، وسط مخاوف متزايدة من تلوث المياه، خاصة مع انتشار روائح كريهة زادت من صدمة الأهالي وتوجسهم من تداعيات أكبر محتملة.من جانبه، قال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية كسلا خضر رمضان، إن ظهور الفئران في محلية خشم القربة يعد ظاهرة غير معتادة، موضحًا أنها قدِمت من ولاية سنار، وأن تكاثرها يعود إلى توقف حملات المكافحة منذ عامين.وفي السياق ذاته، كشفت لجنة تقصي الحقائق بالسودان، أن "ظاهرة نفوق الفئران في ولايات أخرى، بينها لجنة ولاية الجزيرة، ناتج عن انفجار عددي طبيعي للقوارض نتيجة غياب المكافحة خلال فترة الحرب"، مشيرة إلى "عدم وجود دلائل على تسمم أو أمراض معدية، وعدم رصد أي مؤشرات كيميائية أو وبائية"، وفقا للموقع.وأكدت اللجان، التي تم تشكيلها عقب حوادث مماثلة شهدتها المنطقة في أغسطس/ آب الماضي، أهمية استمرار الرصد والوقاية البيئية وطمأنة السكان صحيًا، مشددة على أن "التخلص من الفئران النافقة يتم بطرق آمنة بيئيًا، وأن الفحوصات المخبرية أثبتت خلوّ العينات من أي مسببات خطرة".وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260119/شبكة-أطباء-السودان-انهيار-القطاع-الصحي-في-جنوب-كردفان-1109399781.html
https://sarabic.ae/20260123/يونيسف-تحذر-من-ضياع-جيل-بأكمله-في-السودان-بعد-ألف-يوم-من-الحرب-1109564695.html
يشهد شرق السودان مشاهد مقلقة على ضفاف نهر "عطبرة" عند ملتقى نهر "سيتيت"، قبالة مدينة الشواك بولاية القضارف، على بعد نحو 340 كيلومترا شرق الخرطوم، إذ أثار نفوق أعداد كبيرة من الفئران حالة من الذعر والقلق لدى السكان.
وامتدت مئات الفئران النافقة على جانبي النهر، في مشهد حوّل الموقع من مصدر للحياة إلى ساحة نفوق جماعي للفئران، وسط مخاوف متزايدة من تلوث المياه، خاصة مع انتشار روائح كريهة زادت من صدمة الأهالي وتوجسهم من تداعيات أكبر محتملة.
من جانبه، قال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية كسلا خضر رمضان، إن ظهور الفئران في محلية خشم القربة يعد ظاهرة غير معتادة، موضحًا أنها قدِمت من ولاية سنار، وأن تكاثرها يعود إلى توقف حملات المكافحة منذ عامين.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
شبكة أطباء السودان: انهيار القطاع الصحي في جنوب كردفان
19 يناير, 15:19 GMT

وأكد رمضان أن "النفوق طبيعي ولا يحمل مؤشرات على انتقال أمراض"، مُرجعًا السبب الرئيسي إلى نقص الغذاء، بما يعكس طبيعة بيولوجية للحدث بعيدًا عن أي عوامل وبائية أو كيميائية"، وفقا لموقع "نبأ السودان".

وفي السياق ذاته، كشفت لجنة تقصي الحقائق بالسودان، أن "ظاهرة نفوق الفئران في ولايات أخرى، بينها لجنة ولاية الجزيرة، ناتج عن انفجار عددي طبيعي للقوارض نتيجة غياب المكافحة خلال فترة الحرب"، مشيرة إلى "عدم وجود دلائل على تسمم أو أمراض معدية، وعدم رصد أي مؤشرات كيميائية أو وبائية"، وفقا للموقع.
أطفال يلهون على بقايا دبابة في ميناء نهري في رينك، جنوب السودان، 17 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
"يونيسف" تحذر من "ضياع جيل بأكمله" في السودان بعد ألف يوم من الحرب
23 يناير, 15:31 GMT
وأكدت اللجان، التي تم تشكيلها عقب حوادث مماثلة شهدتها المنطقة في أغسطس/ آب الماضي، أهمية استمرار الرصد والوقاية البيئية وطمأنة السكان صحيًا، مشددة على أن "التخلص من الفئران النافقة يتم بطرق آمنة بيئيًا، وأن الفحوصات المخبرية أثبتت خلوّ العينات من أي مسببات خطرة".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
