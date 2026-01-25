https://sarabic.ae/20260125/السودان-نفوق-أعداد-كبيرة-من-الفئران-على-ضفاف-نهر-عطبرة-يثير-القلق-1109607221.html

السودان.. نفوق أعداد كبيرة من الفئران على ضفاف نهر "عطبرة" يثير القلق

السودان.. نفوق أعداد كبيرة من الفئران على ضفاف نهر "عطبرة" يثير القلق

سبوتنيك عربي

يشهد شرق السودان مشاهد مقلقة على ضفاف نهر "عطبرة" عند ملتقى نهر "سيتيت"، قبالة مدينة الشواك بولاية القضارف، على بعد نحو 340 كيلومترا شرق الخرطوم، إذ أثار نفوق... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T07:49+0000

2026-01-25T07:49+0000

2026-01-25T07:49+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109607065_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_4e4806092dea7c6719c467b049977274.jpg

وامتدت مئات الفئران النافقة على جانبي النهر، في مشهد حوّل الموقع من مصدر للحياة إلى ساحة نفوق جماعي للفئران، وسط مخاوف متزايدة من تلوث المياه، خاصة مع انتشار روائح كريهة زادت من صدمة الأهالي وتوجسهم من تداعيات أكبر محتملة.من جانبه، قال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية كسلا خضر رمضان، إن ظهور الفئران في محلية خشم القربة يعد ظاهرة غير معتادة، موضحًا أنها قدِمت من ولاية سنار، وأن تكاثرها يعود إلى توقف حملات المكافحة منذ عامين.وفي السياق ذاته، كشفت لجنة تقصي الحقائق بالسودان، أن "ظاهرة نفوق الفئران في ولايات أخرى، بينها لجنة ولاية الجزيرة، ناتج عن انفجار عددي طبيعي للقوارض نتيجة غياب المكافحة خلال فترة الحرب"، مشيرة إلى "عدم وجود دلائل على تسمم أو أمراض معدية، وعدم رصد أي مؤشرات كيميائية أو وبائية"، وفقا للموقع.وأكدت اللجان، التي تم تشكيلها عقب حوادث مماثلة شهدتها المنطقة في أغسطس/ آب الماضي، أهمية استمرار الرصد والوقاية البيئية وطمأنة السكان صحيًا، مشددة على أن "التخلص من الفئران النافقة يتم بطرق آمنة بيئيًا، وأن الفحوصات المخبرية أثبتت خلوّ العينات من أي مسببات خطرة".وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260119/شبكة-أطباء-السودان-انهيار-القطاع-الصحي-في-جنوب-كردفان-1109399781.html

https://sarabic.ae/20260123/يونيسف-تحذر-من-ضياع-جيل-بأكمله-في-السودان-بعد-ألف-يوم-من-الحرب-1109564695.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار