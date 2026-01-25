برلماني لـ"سبوتنيك": أتوقع توترا أكبر للعلاقات بين الجزائر وباريس في المستقبل القريب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260125/برلماني-لـسبوتنيك-أتوقع-توترا-أكبر-للعلاقات-بين-الجزائر-وباريس-في-المستقبل-القريب-1109626500.html
برلماني لـ"سبوتنيك": أتوقع توترا أكبر للعلاقات بين الجزائر وباريس في المستقبل القريب
برلماني لـ"سبوتنيك": أتوقع توترا أكبر للعلاقات بين الجزائر وباريس في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
قال النائب علي ربيج، عن حزب "جبهة التحرير الوطني"، أحد أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، إنه لا يمكن فصل ما حدث في الآونة الأخيرة عن سياق التوتر بين العلاقات... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T19:13+0000
2026-01-25T19:13+0000
حصري
أخبار فرنسا
العالم العربي
الأخبار
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg
وأوضح لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، أن "هذا التقرير الذي بثته قناة عمومية، هو رسالة وإصرار من قبل السلطات الفرنسية بما فيها قصر الإليزيه على أن الوضع ما زال على ما هو عليه"، متوقعا ألا يكون هناك إصلاح في هذه العلاقات.وأكد أن الموقف الفرنسي ما زال متمسكا بعدم تقديم أي خطوة لعودة العلاقات إلى ما قبل توترها، بدليل تحرك البرلمان الفرنسي حول قانون تجريم الاستعمار ورفضه وإدانته والتصريحات الخطيرة تجاه قرار سيادي ضمن صلاحيات المؤسسات التشريعية الجزائرية.من جهة ثانية أكد ربيج أن "هذا التقرير يؤكد أنه لا وجود لنية ولا رؤية فرنسية تتجه نحو تقديم رسائل إيجابية للجزائر، كلها رسائل سلبية وسياسية تجاهل من الموقف الفرنسي للجانب الجزائري وتمسك بسياسة العداء وأنهم على صواب والجانب الجزائري مخطئ".وشدد المتحدث على أن "هذا التقرير أوضح الصورة وأعلن صراحة أن الإصلاحات بين البلدين مستحيلة، في ظل تصاعد موجة خطاب الكراهية وفي ظل حكم الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون"، مرجحا أن التصعيد في الأسابيع القليلة المقبلة سيكون أشد من طرف الفرنسي.وعاد التصعيد الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا إلى الواجهة بعد نشر فيلم وثائقي عرضته القناة الفرنسية العامة "فرانس 2"، وهو ما أثار ردود فعل سياسية ورسميّة قوية في الجزائر وأعاد توتر العلاقات بين البلدين التي كانت تشهد تطوّرات معقدة منذ عدة أشهر.وردا على بث التقرير استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر احتجاجاًعلى بث ما وُصف بأنه فيلم وثائقي، حيث قالت الخارجية الجزائرية في بيان رسمي إن "ما بُثّ على أنّه فيلم وثائقي هو في الواقع "نسيج من الأكاذيب والافتراءات" بما يتضمن إساءات عميقة واستفزازات غير مبررة للدولة والمؤسسات الوطنية الجزائرية ورموزها".وأشارت الخارجية في بيانها إلى أنّ نشر هذا المحتوى لم يكن ليتمّ من دون موافقة أو تواطؤ الجهات الرسمية المشرفة على القناة.وصدر الاستدعاء كتعبير عن الاستياء العميق من مضمون الفيلم، وقد حملت الجزائر القناة الفرنسية والجهات الرسمية الفرنسية مسؤولية ما وُصف "بالهجوم الإعلامي" على سيادتها وسمعتها.هذا الخلاف الإعلامي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا كبيرا منذ عام 2024، مع توالي أزمات دبلوماسية متعددة، ففي عام 2025 طالبت الجزائر 12 موظفا في السفارة الفرنسية بمغادرة البلاد استجابة لإجراءات متبادلة بين الطرفين، بعد توقيف دبلوماسي جزائري في فرنسا واتهامات بصلته بقضية معارض.توالت بعدها ردود فعل دبلوماسية متبادلة أدّت إلى أزمة سفارات تم وصفها بأنها غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر في 1962.على الرغم من محاولات لتهدئة التوتر عبر زيارات ومساعي دبلوماسية، فإن الخلافات في ملفات متعددة مثل قضايا الذاكرة، الحكم الذاتي بالصحراء الغربية، الحرية الصحفية، والسيادة الوطنية ظلت تُعيق التقدم.مع العلم أن استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، رغم أنه لا يوازي إعلان قطع العلاقات، لكنه يُعد مؤشرًا على أن العلاقات الثنائية في فترة حساسة وقد ينعكس هذا التوتر بشكل مباشر على التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
https://sarabic.ae/20260124/الجزائر-تستدعي-القائم-بأعمال-سفارة-فرنسا-بسبب-فيلم-وثائقي--1109596854.html
https://sarabic.ae/20251225/نائب-جزائري-لـسبوتنيك-قانون-تجريم-الاستعمار-رد-على-محاولات-فرنسا-للتدخل-في-شؤوننا-الداخلية-1108582378.html
أخبار فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:497:1409:1553_1920x0_80_0_0_045e6ae61f2cdea97e63502ca5f499c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار, الجزائر
حصري, أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار, الجزائر

برلماني لـ"سبوتنيك": أتوقع توترا أكبر للعلاقات بين الجزائر وباريس في المستقبل القريب

19:13 GMT 25.01.2026
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Sputnik . perventsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
قال النائب علي ربيج، عن حزب "جبهة التحرير الوطني"، أحد أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، إنه لا يمكن فصل ما حدث في الآونة الأخيرة عن سياق التوتر بين العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وأوضح لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، أن "هذا التقرير الذي بثته قناة عمومية، هو رسالة وإصرار من قبل السلطات الفرنسية بما فيها قصر الإليزيه على أن الوضع ما زال على ما هو عليه"، متوقعا ألا يكون هناك إصلاح في هذه العلاقات.
وأكد أن الموقف الفرنسي ما زال متمسكا بعدم تقديم أي خطوة لعودة العلاقات إلى ما قبل توترها، بدليل تحرك البرلمان الفرنسي حول قانون تجريم الاستعمار ورفضه وإدانته والتصريحات الخطيرة تجاه قرار سيادي ضمن صلاحيات المؤسسات التشريعية الجزائرية.
مدينة الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
الجزائر تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا بسبب فيلم وثائقي
أمس, 18:58 GMT
من جهة ثانية أكد ربيج أن "هذا التقرير يؤكد أنه لا وجود لنية ولا رؤية فرنسية تتجه نحو تقديم رسائل إيجابية للجزائر، كلها رسائل سلبية وسياسية تجاهل من الموقف الفرنسي للجانب الجزائري وتمسك بسياسة العداء وأنهم على صواب والجانب الجزائري مخطئ".
وشدد المتحدث على أن "هذا التقرير أوضح الصورة وأعلن صراحة أن الإصلاحات بين البلدين مستحيلة، في ظل تصاعد موجة خطاب الكراهية وفي ظل حكم الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون"، مرجحا أن التصعيد في الأسابيع القليلة المقبلة سيكون أشد من طرف الفرنسي.
وعاد التصعيد الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا إلى الواجهة بعد نشر فيلم وثائقي عرضته القناة الفرنسية العامة "فرانس 2"، وهو ما أثار ردود فعل سياسية ورسميّة قوية في الجزائر وأعاد توتر العلاقات بين البلدين التي كانت تشهد تطوّرات معقدة منذ عدة أشهر.
وردا على بث التقرير استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر احتجاجاًعلى بث ما وُصف بأنه فيلم وثائقي، حيث قالت الخارجية الجزائرية في بيان رسمي إن "ما بُثّ على أنّه فيلم وثائقي هو في الواقع "نسيج من الأكاذيب والافتراءات" بما يتضمن إساءات عميقة واستفزازات غير مبررة للدولة والمؤسسات الوطنية الجزائرية ورموزها".
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أنّ نشر هذا المحتوى لم يكن ليتمّ من دون موافقة أو تواطؤ الجهات الرسمية المشرفة على القناة.
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
نائب جزائري لـ"سبوتنيك": قانون تجريم الاستعمار رد على محاولات فرنسا للتدخل في شؤوننا الداخلية
25 ديسمبر 2025, 20:42 GMT
وصدر الاستدعاء كتعبير عن الاستياء العميق من مضمون الفيلم، وقد حملت الجزائر القناة الفرنسية والجهات الرسمية الفرنسية مسؤولية ما وُصف "بالهجوم الإعلامي" على سيادتها وسمعتها.
هذا الخلاف الإعلامي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا كبيرا منذ عام 2024، مع توالي أزمات دبلوماسية متعددة، ففي عام 2025 طالبت الجزائر 12 موظفا في السفارة الفرنسية بمغادرة البلاد استجابة لإجراءات متبادلة بين الطرفين، بعد توقيف دبلوماسي جزائري في فرنسا واتهامات بصلته بقضية معارض.
توالت بعدها ردود فعل دبلوماسية متبادلة أدّت إلى أزمة سفارات تم وصفها بأنها غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر في 1962.
على الرغم من محاولات لتهدئة التوتر عبر زيارات ومساعي دبلوماسية، فإن الخلافات في ملفات متعددة مثل قضايا الذاكرة، الحكم الذاتي بالصحراء الغربية، الحرية الصحفية، والسيادة الوطنية ظلت تُعيق التقدم.
مع العلم أن استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، رغم أنه لا يوازي إعلان قطع العلاقات، لكنه يُعد مؤشرًا على أن العلاقات الثنائية في فترة حساسة وقد ينعكس هذا التوتر بشكل مباشر على التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала